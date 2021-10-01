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Посольство в Черногории прокомментировало сообщения о задержании россиянина
Посольство в Черногории прокомментировало сообщения о задержании россиянина - РИА Новости, 01.10.2021
Посольство в Черногории прокомментировало сообщения о задержании россиянина
Посольство РФ в Черногории ждет от властей страны подтверждения информации о задержании российского банкира, сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T15:31
2021-10-01T15:31
2021-10-01T15:34
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Посольство РФ в Черногории ждет от властей страны подтверждения информации о задержании российского банкира, сообщили РИА Новости в дипмиссии.Полиция Черногории информировала в пятницу о задержании по ордеру Интерпола 55-летнего российского банкира с инициалами I.C. Портал издания Vijesti со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что это бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. В конце 2018 года Басманный суд заочно арестовал Чуяна по обвинению в махинациях на 30 миллиардов рублей. По данным следствия, Чуян с подельником организовали вывод средств из "ОФК банка"."Пока никакой информации нет. Так же, как и вы, узнали об этом из СМИ. Официальных подтверждений черногорских властей пока не получали. Ждем подтверждения", - сказал РИА Новости представитель посольства.
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в мире, черногория, россия
15:31 01.10.2021 (обновлено: 15:34 01.10.2021)
Посольство в Черногории прокомментировало сообщения о задержании россиянина
Посольство в Черногории ждет подтверждения информации о задержании российского банкира