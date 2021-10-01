https://ria.ru/20211001/zaderzhanie-1752605470.html

В Находке рядом со школой задержали мужчину со страйкбольным автоматом

В Находке рядом со школой задержали мужчину со страйкбольным автоматом - РИА Новости, 01.10.2021

В Находке рядом со школой задержали мужчину со страйкбольным автоматом

Около школы в Находке задержали мужчину со страйкбольным автоматом, сообщил РИА Новости представитель главка МВД по Приморскому краю. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T08:58

2021-10-01T08:58

2021-10-01T12:58

происшествия

приморский край

находка

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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт — РИА Новости. Около школы в Находке задержали мужчину со страйкбольным автоматом, сообщил РИА Новости представитель главка МВД по Приморскому краю.Инцидент произошел в микрорайоне Врангель. Как рассказали РИА Новости в школе № 18, подозрительного человека увидели дети. Охранник остановил его, после чего мужчина покинул территорию учебного заведения. На фото и видео, опубликованных в местных пабликах, можно видеть, что он держит в руках черный продолговатый предмет, похожий на оружие.Директор школы вызвал полицию. Ориентировку с приметами мужчины направили всем наружным нарядам. На место происшествия приехали также сотрудники Рогвардии и ФСБ.Вскоре подозрительного человека задержали. Им оказался 18-летний местный житель. Он объяснил, что ходил к школе потренироваться на турниках и захватил с собой страйкбольный автомат с пластиковыми пульками. Полицейские проводят проверку.

https://ria.ru/20210930/strelba-1752524190.html

приморский край

находка

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, приморский край, находка