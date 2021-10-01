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В Находке рядом со школой задержали мужчину со страйкбольным автоматом
В Находке рядом со школой задержали мужчину со страйкбольным автоматом - РИА Новости, 01.10.2021
В Находке рядом со школой задержали мужчину со страйкбольным автоматом
Около школы в Находке задержали мужчину со страйкбольным автоматом, сообщил РИА Новости представитель главка МВД по Приморскому краю. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T08:58
2021-10-01T08:58
2021-10-01T12:58
происшествия
приморский край
находка
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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт — РИА Новости. Около школы в Находке задержали мужчину со страйкбольным автоматом, сообщил РИА Новости представитель главка МВД по Приморскому краю.Инцидент произошел в микрорайоне Врангель. Как рассказали РИА Новости в школе № 18, подозрительного человека увидели дети. Охранник остановил его, после чего мужчина покинул территорию учебного заведения. На фото и видео, опубликованных в местных пабликах, можно видеть, что он держит в руках черный продолговатый предмет, похожий на оружие.Директор школы вызвал полицию. Ориентировку с приметами мужчины направили всем наружным нарядам. На место происшествия приехали также сотрудники Рогвардии и ФСБ.Вскоре подозрительного человека задержали. Им оказался 18-летний местный житель. Он объяснил, что ходил к школе потренироваться на турниках и захватил с собой страйкбольный автомат с пластиковыми пульками. Полицейские проводят проверку.
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приморский край
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, приморский край, находка
08:58 01.10.2021 (обновлено: 12:58 01.10.2021)
В Находке рядом со школой задержали мужчину со страйкбольным автоматом
Полиция задержала у школы в Находке мужчину со страйкбольным автоматом, идет проверка
ВЛАДИВОСТОК, 1 окт — РИА Новости.
Около школы в Находке
задержали мужчину со страйкбольным автоматом, сообщил РИА Новости представитель главка МВД по Приморскому краю
.
Инцидент произошел в микрорайоне Врангель. Как рассказали РИА Новости в школе № 18, подозрительного человека увидели дети. Охранник остановил его, после чего мужчина покинул территорию учебного заведения. На фото и видео, опубликованных в местных пабликах, можно видеть, что он держит в руках черный продолговатый предмет, похожий на оружие.
Директор школы вызвал полицию. Ориентировку с приметами мужчины направили всем наружным нарядам. На место происшествия приехали также сотрудники Рогвардии и ФСБ
.
Вскоре подозрительного человека задержали. Им оказался 18-летний местный житель. Он объяснил, что ходил к школе потренироваться на турниках и захватил с собой страйкбольный автомат с пластиковыми пульками.
Полицейские проводят проверку.