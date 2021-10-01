Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211001/zaderzhanie-1752605470.html
В Находке рядом со школой задержали мужчину со страйкбольным автоматом
В Находке рядом со школой задержали мужчину со страйкбольным автоматом - РИА Новости, 01.10.2021
В Находке рядом со школой задержали мужчину со страйкбольным автоматом
Около школы в Находке задержали мужчину со страйкбольным автоматом, сообщил РИА Новости представитель главка МВД по Приморскому краю. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T08:58
2021-10-01T12:58
происшествия
приморский край
находка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 1 окт — РИА Новости. Около школы в Находке задержали мужчину со страйкбольным автоматом, сообщил РИА Новости представитель главка МВД по Приморскому краю.Инцидент произошел в микрорайоне Врангель. Как рассказали РИА Новости в школе № 18, подозрительного человека увидели дети. Охранник остановил его, после чего мужчина покинул территорию учебного заведения. На фото и видео, опубликованных в местных пабликах, можно видеть, что он держит в руках черный продолговатый предмет, похожий на оружие.Директор школы вызвал полицию. Ориентировку с приметами мужчины направили всем наружным нарядам. На место происшествия приехали также сотрудники Рогвардии и ФСБ.Вскоре подозрительного человека задержали. Им оказался 18-летний местный житель. Он объяснил, что ходил к школе потренироваться на турниках и захватил с собой страйкбольный автомат с пластиковыми пульками. Полицейские проводят проверку.
https://ria.ru/20210930/strelba-1752524190.html
приморский край
находка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, приморский край, находка
08:58 01.10.2021 (обновлено: 12:58 01.10.2021)
 
В Находке рядом со школой задержали мужчину со страйкбольным автоматом

Полиция задержала у школы в Находке мужчину со страйкбольным автоматом, идет проверка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 1 окт — РИА Новости. Около школы в Находке задержали мужчину со страйкбольным автоматом, сообщил РИА Новости представитель главка МВД по Приморскому краю.
Инцидент произошел в микрорайоне Врангель. Как рассказали РИА Новости в школе № 18, подозрительного человека увидели дети. Охранник остановил его, после чего мужчина покинул территорию учебного заведения. На фото и видео, опубликованных в местных пабликах, можно видеть, что он держит в руках черный продолговатый предмет, похожий на оружие.
Директор школы вызвал полицию. Ориентировку с приметами мужчины направили всем наружным нарядам. На место происшествия приехали также сотрудники Рогвардии и ФСБ.
Вскоре подозрительного человека задержали. Им оказался 18-летний местный житель. Он объяснил, что ходил к школе потренироваться на турниках и захватил с собой страйкбольный автомат с пластиковыми пульками.
Полицейские проводят проверку.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
Вчера, 16:53
Мужчина открыл стрельбу в школе на северо-востоке Москвы
 
ПроисшествияПриморский крайНаходка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:40Суд назначил управляющего активами основателя Natura Siberica
13:40Бритни Спирс после отстранения отца от опеки опубликовала откровенные фото
13:32В Uniper оценили сроки сертификации "Северного потока — 2"
13:31Российского банкира задержали в Черногории
13:30"Нафтогаз" призвал ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
13:28Рейс Москва — Анталья экстренно сел в Краснодаре
13:28Путин готовится поставить мат. Британцы бьют тревогу из-за нехватки газа
13:27Ученые нашли причину возникновения необычных патологий после COVID-19
13:26Парижский экс-полицейский назвал себя известным серийным убийцей
13:26В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов
13:21В Минске проверяют сообщения о минировании учебных заведений
13:19В Приморье будут судить мужчину, забившего до смерти мать-инвалида
13:16Свердловские власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
13:14Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за девять месяцев вырос на 15,3%
13:12Материалы против блогера за провокационные фото у храма передали в СК
13:09В Брянске женщина дала взятку полицейскому ради убежища ее мужу в США
13:03Премьер Венгрии ответил на критику контракта с Россией по газу
13:00Суд в Якутске приговорил педофила почти к 18 годам колонии строгого режима
13:00Экологи оценили загрязнение воздуха в районе крупного пожара в Новой Москве
12:57Мигранты, обманувшие пенсионерку в Ленинградской области, сбежали из России
Лента новостейМолния