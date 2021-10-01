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В Москве пройдет международная выставка потребительских товаров ICF 2021

В Москве пройдет международная выставка потребительских товаров ICF 2021 - РИА Новости, 01.10.2021

В Москве пройдет международная выставка потребительских товаров ICF 2021

1 – 3 ноября 2021 года в ЦВК "Экспоцентр" состоится Международная выставка качественных потребительских товаров International Commodity Fair 2021,... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T13:04

2021-10-01T13:04

2021-10-01T13:04

пресс-релизы

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МОСКВА, 1 окт - Пресс-служба выставки International Commodity Fair. 1 – 3 ноября 2021 года в ЦВК "Экспоцентр" состоится Международная выставка качественных потребительских товаров International Commodity Fair 2021, импортно-экспортный проект, основная цель которого – развитие торговых отношений и деловых контактов между Россией, СНГ, Азией и другими странами. Мероприятие призвано восстановить активное международное сотрудничество, вновь открывая возможности построения эффективных бизнес-коммуникаций между производителями, дистрибьютерами, закупщиками и предпринимателями из разных стран. Выставочная экспозицияТрадиционно International Commodity Fair объединит на своей площадке более 150 компаний-участников из Китая, России и других стран, которые представят потребительские товары различных категорий: товары для дома и сада; бытовую технику и электронику; сумки и чемоданы; домашний текстиль; детские товары; продукты питания и многое другое.Мероприятие направлено на поиск и развитие как импортных, так и экспортных возможностей, поскольку International Commodity Fair объединяет в себе 5-ю Национальную китайскую выставку качественных потребительских товаров China Commodity Fair, где можно найти множество решений для импорта и дальнейшей реализации на внутреннем рынке, и Russian Export Platform для российских регионов и компаний, ориентированных на экспорт.Прямые B2B переговорыДля предпринимателей и дистрибьютеров, планирующих развивать свое дело, выставка представляет отличную возможность рассмотреть многочисленные категории продукции в короткие сроки, определить интересные направления для бизнеса и, сравнив условия, договориться о взаимовыгодном сотрудничестве с зарубежными производителями напрямую.Единый Консультационный ЦентрНа выставке также работает Единый Консультационный Центр (ЕКЦ) — особая зона International Commodity Fair, где каждый посетитель и участник сможет получить информацию по вопросам логистики и таможенного оформления, финансирования ВЭД, заключения контрактов и любым другим нюансам работы с международными партнерами. Эксперты ЕКЦ – представители крупных логистических, финансовых и консультационных организаций. Например, в 2019 году участниками Центра стали компании АМТЭК, Бинбанк, Lemax Group, SAIF Zone, Buydana, Kitlogistic, КВТ Сервис.Международный форум "Практика торгового сотрудничества"Бизнес-форум "Практика торгового сотрудничества" – это интенсивная программа мероприятий, посвященных вопросам внешнеэкономической деятельности, с участием представителей крупнейших торговых компаний, региональных администраций и профильных ассоциаций.Среди тем на обсуждение: тренды рынка потребительских товаров, логистика и сертификация продукции, выход на зарубежные рынки, риски работы с иностранными поставщиками, защита интеллектуальной собственности, меры государственной поддержки и другие вопросы, касающиеся нюансов экспортно-импортной деятельности.На предыдущей выставке в 2019 году в деловой программе приняли участие Российский экспортный центр, Московский Экспортный Центр, Ozon, GfK, White Bridge Consulting, Гордон и сыновья, Frost & Sullivan, Nielsen Россия, Ассоциация малых и средних экспортеров, Союз независимых сетей России, платформа Epinduo.com и другие эксперты отрасли.Контакты для прессы: Разина Анастасия Менеджер по маркетингу anastasia.razina@businessmediarussia.ru+7 (495) 649-69-11, доб. 202https://icf-expo.ru/Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы