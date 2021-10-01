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Горячие туры. Зачем россияне покупают путевки на войну

Горячие туры. Зачем россияне покупают путевки на войну - РИА Новости, 01.10.2021

Горячие туры. Зачем россияне покупают путевки на войну

Бронежилет и каска вместо полотенца и крема для загара — в России набирают популярность турпоездки в горячие точки. Лидирует Сирия, но путешественники уже... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T08:00

2021-10-01T08:00

2021-10-01T11:11

в мире

кабул (город)

сирия

ирак

афганистан

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

нагорный карабах

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Бронежилет и каска вместо полотенца и крема для загара — в России набирают популярность турпоездки в горячие точки. Лидирует Сирия, но путешественники уже прокладывают маршруты в захваченный талибами Афганистан. На рынке есть и другие предложения: Сомали, Южный Судан, Ливия. РИА Новости разбиралось, высок ли спрос на такие туры и насколько они легальны.Инфляция впечатленийМосквич Дмитрий Миллер побывал в Ираке, Алжире и нескольких точках Латинской Америки, где зашкаливает уровень уличной преступности. Сейчас готовится к отпуску в Афганистане. Его привлекают места, где идут боевые действия: "хочется прочувствовать разнообразие жизни людей в уникальных социально-политических условиях".Афганистан с середины августа 2021-го — под контролем террористического движения "Талибан"*, которое в частности планирует возродить практику телесных наказаний и публичных казней. С приходом новой власти большинство иностранцев спешно покинули государство. Но некоторых туристов такая обстановка привлекает.Миллер — далеко не единственный россиянин, который стремится попасть в горячие точки дикарем. "Таких, как я, довольно много. Как правило, это мужчины 35-50 лет из сферы бизнеса и инвестиций. Любители подобных путешествий часто знакомы друг с другом".По оценкам еще одного "военного" туриста — Владимира Терехова (имя изменено по его просьбе), в России несколько сотен любителей отдохнуть там, где стреляют.Все за ваши деньгиПутешественники утверждают, что эти поездки абсолютно легальные. Правда, договориться не так просто: нужны рекомендации и, конечно, финансовые возможности.К примеру, стоимость недельного тура в Афганистан — 300 тысяч рублей. Это без перелета. В "пакет" входят визы, жилье (в Кабуле можно забронировать две гостиницы, одна — пятизвездочная), базовое питание, круглосуточное сопровождение и логистика. Другие направления могут стоить еще дороже. Например, по словам Терехова, три дня в Сомали обойдутся в семь тысяч долларов.Еще один турист-экстремал, попросивший не указывать его имени, поясняет: услуги по организации таких поездок людям "с улицы" обычно не продают. "Я помогаю опытным путешественникам, которые понимают, что такое, например, Афганистан, осознают все риски и особенности. По протекции или тем, кого знаю сам. Это, в конце концов, вопрос безопасности. Впрочем, если заплатят миллион, подскажу путь любому".В качестве туриста, говорит он, отправиться можно почти куда угодно. "Нужно лишь заручиться поддержкой влиятельных людей среди дипломатов и получить официальные документы. В нелегальном поле я не работаю, и, насколько знаю, остальные тоже".Дмитрий Миллер признает: если обратиться напрямую в консульство страны со сложным визовым режимом, скорее всего, получишь отказ. "Я знакомлюсь с нужными людьми на открытых мероприятиях в Москве. В основном это персоны, которые могут обеспечить как визу, так и безопасность на земле", — поясняет он.Помимо разрешений на въезд в горячую точку, важно иметь надежных фиксеров. В таком случае для поездки достаточно знания английского языка — остальное берут на себя сопровождающие.По земле прощеПутешественники отмечают, что основные сложности, как правило, связаны с транспортной доступностью горячих точек.Например, в Афганистан из России прямых рейсов нет. Есть транзитные варианты — с пересадкой в Стамбуле. Ожидание стыковки занимает минимум 35 часов, а бронирование возможно только за три недели до вылета.Некоторые туристы-экстремалы и вовсе уверены, что по воздуху в Афганистан попасть невозможно. "Допускаю, что разовые вылеты из Стамбула есть. Но посадят ли на такой рейс кого-то, кроме граждан Турции или Афганистана, вопрос открытый", — рассуждает Владимир Терехов.Дмитрий Миллер поясняет, что международные рейсы в Афганистан сейчас заявляют, но в итоге отменяют. Въехать можно только по земле, через Среднюю Азию. Или через Пешавар — в таком случае потребуется еще и пакистанская виза.При этом доехать в некоторые места чаще всего нельзя даже на машине. Например, через Таджикистан можно попасть только в Ваханский коридор — анклав, отделенный от остальной территории Афганистана высокими горами.По словам путешественников, сухопутным путем проще добраться не только в Афганистан, но и в большинство других горячих точек: выше вероятность получить визу сразу на границе.Популярное направлениеВпрочем, любителям нетривиальных поездок предлагают и варианты путешествий под ключ.Например, в сентябре 2021-го на "Авито" появилось объявление о продаже "талиб-туров" в Афганистан. За них просили 350 тысяч рублей. В эту сумму входили визовая поддержка, перелет со стыковкой в Стамбуле, отель в Кабуле и услуги гида.За дополнительную плату можно было получить сопровождение или даже личного телохранителя. Публикация провисела недолго — администрация ресурса удалила ее за нарушение правил. За пару часов объявление просмотрели несколько сотен человек.Автором оказался не профессиональный туроператор, а модель и блогер Галина Жданова из Красноярска. В интервью СМИ она подчеркнула, что "не контактирует с террористами, все проводит по официальным каналам".Купить поездку в Сомали, Южный Судан, Ливию и Ваханский коридор Афганистана можно и у компаний, входящих в реестр туроператоров России. Правда, представители фирм подчеркивают: только по запросу и в случае набора группы.Одно из самых популярных направлений — Сирия."Туда летают два рейса из России для бизнесменов и сирийцев. Туристические визы в связи с пандемией откроют только с октября, — объяснил Георгий Леонтьев, представитель сирийской турфирмы и эксперт по Ближнему Востоку. — Есть группа из тридцати человек на осень, но теперь переношу ее на неопределенный срок".В Сирии, говорит он, сейчас безопасно — за исключением одного региона, который далеко от туристических маршрутов."Но вы должны четко понимать, в какую часть страны едете, и учитывать особенности послевоенного периода. Например, помню, как в Ираке группу туристов задержали на сутки за фотосъемку с моста у военной базы, хотя боевые действия давно прекратились. Или другой пример: остров Сокотра де-юре йеменский, а де-факто — под контролем ОАЭ. С политической точки зрения это непризнанный анклав — со всеми вытекающими. В отличие от континентального Йемена, там абсолютно спокойно. Туристы едут", — рассказывает Леонтьев.Туры в Афганистан эксперт пока не рекомендует."Десять лет назад был определенный спрос, хотя и специфический: например, группы ветеранов Афганской войны. Но тогда у меня было понимание, как строить маршрут и какая обстановка в стране. Сейчас его нет", — заключает Леонтьев.Безусловно, война в любом регионе сильно сокращает туристические потоки. Например, за первые три квартала 2019-го, по данным погранслужбы ФСБ, Сирию посетили 334 путешественника из России. В 2010 году въездной турпоток составлял около девяти миллионов. В Нагорный Карабах, где осенью 2020-го начались боевые действия, приехали менее 2,2 тысячи туристов — почти в два раза меньше, чем до обострения конфликта.Полагаться на себяПрямого запрета на посещение горячих точек для россиян нет. В таких случаях МИД, Ростуризм и Ассоциация туроператоров России (АТОР) лишь рекомендуют воздержаться от поездок. Но даже списка таких стран на сайтах ведомств не найти.По словам юриста ГК "Европейская Юридическая Служба" Олега Абраменкова, для турфирм ограничений по ведению деятельности в небезопасных регионах тоже не существует."В случае временного пребывания россиян в таких государствах в обязанности Ростуризма входит только информирование туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности", — подчеркивает он.Страховку для такого отпуска купить непросто и дорого."Оформить ее можно, но с оговорками, — объясняет член правления НКО "СмартСтрах" Роман Платонов. — Если клиент целенаправленно приехал в зону боевых действий или в стране произошел государственный переворот, то выплат он не получит. Большинству страховых компаний такие риски неинтересны, они могут отказать в продаже полиса или установить "заградительную" цену — в несколько раз выше, чем для обычных направлений".Впрочем, сами туристы считают страхование бессмысленной тратой денег."Это бесполезно. В странах под международными санкциями — это Сирия, Иран, Афганистан — принимают только местные полисы. И, скорее всего, в чрезвычайном случае вам не помогут, — утверждает Владимир Терехов. — Поэтому нужно полагаться на себя. Лучшая страховка — вера в удачу".Путешественники и эксперты отмечают, что за последнее время не было случаев, когда российские туристы пропадали без вести или погибали в горячих точках. Последний инцидент произошел еще в 2006-м: в Афганистане исчез 26-летний Сергей Березницкий. Он совершал поход через северные районы страны.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210725/afganistan-1742009370.html

https://ria.ru/20210523/gadrut-1732593434.html

кабул (город)

сирия

ирак

афганистан

нагорный карабах

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабул (город), сирия, ирак, афганистан, федеральное агентство по туризму (ростуризм), нагорный карабах, ассоциация туроператоров россии (атор), россия, новости - туризм, туризм