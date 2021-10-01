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Религия
https://ria.ru/20211001/volontery-1752675198.html
В РПЦ заявили о снижении числа добровольцев в ковидных больницах
В РПЦ заявили о снижении числа добровольцев в ковидных больницах - РИА Новости, 01.10.2021
В РПЦ заявили о снижении числа добровольцев в ковидных больницах
Количество волонтеров, ухаживающих в больницах за пациентами с коронавирусом, снизилось, сообщил председатель синодального отдела по церковной... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T15:05
2021-10-01T15:05
религия
москва
русская православная церковь
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Количество волонтеров, ухаживающих в больницах за пациентами с коронавирусом, снизилось, сообщил председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) епископ Верейский Пантелеимон (Шатов).Ранее в июле отдел запустил курсы больничных добровольцев на базе учебного центра больницы Святителя Алексия митрополита Московского. В программу обучения входят три занятия продолжительностью около трех часов, на которых добровольцев учат основам ухода за пациентами с коронавирусом. Одно занятие, посвященное духовным основам милосердия, для добровольцев проводит епископ Пантелеимон."К сожалению, число добровольцев, готовых нести служение в "красных зонах", уменьшилось, но люди продолжают болеть и ждут нашей помощи. На наш первый призыв откликнулись сотни замечательных людей самых разных профессий. В летние месяцы они активно помогали, потому что находились в отпуске или на каникулах", - цитирует епископа пресс-служба отдела.Архиерей отметил, что у многих людей изменились обстоятельства, связанные с работой и личной жизнью, поэтому притока новых добровольцев нет. "Я хотел бы попросить всех, кто хочет помогать страдающим людям, записаться на курсы добровольцев "красных зон". Там очень нужна наша помощь", - приводит его слова пресс-служба отдела.Записаться на курсы больничных добровольцев можно, заполнив анкету на сайте синодального отдела по благотворительности Диакония.ру. По информации отдела, с начала работы курсов на них было подано 750 заявок, 340 человек прошли обучение.Кроме того, с 2020 года в Москве работает специальная группа священников для посещения пациентов с COVID-19 в больнице и на дому, связаться с ними можно круглосуточно по телефону +7-903-660-30-40. Такие группы созданы и в других епархиях. Также в РПЦ действует федеральная линия церковной социальной помощи "Милосердие" 8-800-70-70-222, позвонить на которую можно бесплатно из всех регионов России.
https://ria.ru/20210930/kovid-1752443818.html
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москва, русская православная церковь, россия
15:05 01.10.2021
 

В РПЦ заявили о снижении числа добровольцев в ковидных больницах

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в автомобильном торговом центре (АТЦ) "Москва"
Медицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в автомобильном торговом центре (АТЦ) Москва - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Количество волонтеров, ухаживающих в больницах за пациентами с коронавирусом, снизилось, сообщил председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) епископ Верейский Пантелеимон (Шатов).
Ранее в июле отдел запустил курсы больничных добровольцев на базе учебного центра больницы Святителя Алексия митрополита Московского. В программу обучения входят три занятия продолжительностью около трех часов, на которых добровольцев учат основам ухода за пациентами с коронавирусом. Одно занятие, посвященное духовным основам милосердия, для добровольцев проводит епископ Пантелеимон.
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"К сожалению, число добровольцев, готовых нести служение в "красных зонах", уменьшилось, но люди продолжают болеть и ждут нашей помощи. На наш первый призыв откликнулись сотни замечательных людей самых разных профессий. В летние месяцы они активно помогали, потому что находились в отпуске или на каникулах", - цитирует епископа пресс-служба отдела.
Архиерей отметил, что у многих людей изменились обстоятельства, связанные с работой и личной жизнью, поэтому притока новых добровольцев нет. "Я хотел бы попросить всех, кто хочет помогать страдающим людям, записаться на курсы добровольцев "красных зон". Там очень нужна наша помощь", - приводит его слова пресс-служба отдела.
Записаться на курсы больничных добровольцев можно, заполнив анкету на сайте синодального отдела по благотворительности Диакония.ру. По информации отдела, с начала работы курсов на них было подано 750 заявок, 340 человек прошли обучение.
Кроме того, с 2020 года в Москве работает специальная группа священников для посещения пациентов с COVID-19 в больнице и на дому, связаться с ними можно круглосуточно по телефону +7-903-660-30-40. Такие группы созданы и в других епархиях. Также в РПЦ действует федеральная линия церковной социальной помощи "Милосердие" 8-800-70-70-222, позвонить на которую можно бесплатно из всех регионов России.
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