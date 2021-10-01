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Волгоградская область
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В Волгоградской области открыли новое пожарное депо в хуторе Тормосин
В Волгоградской области открыли новое пожарное депо в хуторе Тормосин - РИА Новости, 01.10.2021
В Волгоградской области открыли новое пожарное депо в хуторе Тормосин
Новое пожарное депо открыли в хуторе Тормосин Волгоградской области, теперь в регионе работает 100 таких депо, сообщает в пятницу пресс-служба администрации... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T15:37
2021-10-01T16:37
общество
волгоградская область
андрей бочаров
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 1 окт – РИА Новости. Новое пожарное депо открыли в хуторе Тормосин Волгоградской области, теперь в регионе работает 100 таких депо, сообщает в пятницу пресс-служба администрации области.По информации ведомства, в пятницу в хуторе Тормосин Чернышковского района открылось новое пожарное депо, оно будет обеспечивать безопасность семи населенных пунктов, где проживает более трех тысяч человек. Готовность к работе объекта проверили вице-губернатор Валерий Бахин, глава регионального МЧС Николай Любавин."Теперь группировка противопожарной службы Волгоградской области насчитывает 100 подразделений, расположенных на территории 33 муниципальных образований. Общая штатная численность сотрудников составляет 1340 человек, на их вооружении — 211 пожарных автомобилей", - говорится в сообщении администрации.Отмечается, что в 2021 году в регионе появилось десять новых пожарных депо, до конца года откроется еще пять, на 2022-й год запланировано строительство еще 12 таких объектов.По данным администрации, на данный момент область на 95 % прикрыта противопожарной службой, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу довести уровень прикрытия до ста процентов к 2023 году.
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общество, волгоградская область, андрей бочаров
15:37 01.10.2021 (обновлено: 16:37 01.10.2021)
 
В Волгоградской области открыли новое пожарное депо в хуторе Тормосин

В Волгоградской области открыли новое пожарное депо в хуторе Тормосин, оно стало сотым в регионе

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПожарный специализированной пожарно-спасательной части №1 города Тамбова Роман Степанов на вызове в пожарной машине в городе Тамбове
Пожарный специализированной пожарно-спасательной части №1 города Тамбова Роман Степанов на вызове в пожарной машине в городе Тамбове - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОЛГОГРАД, 1 окт – РИА Новости. Новое пожарное депо открыли в хуторе Тормосин Волгоградской области, теперь в регионе работает 100 таких депо, сообщает в пятницу пресс-служба администрации области.
По информации ведомства, в пятницу в хуторе Тормосин Чернышковского района открылось новое пожарное депо, оно будет обеспечивать безопасность семи населенных пунктов, где проживает более трех тысяч человек. Готовность к работе объекта проверили вице-губернатор Валерий Бахин, глава регионального МЧС Николай Любавин.
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"Теперь группировка противопожарной службы Волгоградской области насчитывает 100 подразделений, расположенных на территории 33 муниципальных образований. Общая штатная численность сотрудников составляет 1340 человек, на их вооружении — 211 пожарных автомобилей", - говорится в сообщении администрации.
Отмечается, что в 2021 году в регионе появилось десять новых пожарных депо, до конца года откроется еще пять, на 2022-й год запланировано строительство еще 12 таких объектов.
По данным администрации, на данный момент область на 95 % прикрыта противопожарной службой, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу довести уровень прикрытия до ста процентов к 2023 году.
 
Волгоградская областьОбществоВолгоградская областьАндрей Бочаров
 
 
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