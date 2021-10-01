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Религия
https://ria.ru/20211001/venchanie-1752732774.html
Первое за сто лет венчание Романовых в России прошло в Исаакиевском соборе
Первое за сто лет венчание Романовых в России прошло в Исаакиевском соборе - РИА Новости, 01.10.2021
Первое за сто лет венчание Романовых в России прошло в Исаакиевском соборе
Венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича с итальянкой Ребеккой Беттарини (в православии – Викторией Романовной) прошло в пятницу в Исаакиевском... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T18:58
2021-10-01T18:58
религия
италия
франция
русская православная церковь
георгий романов
европарламент
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича с итальянкой Ребеккой Беттарини (в православии – Викторией Романовной) прошло в пятницу в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, став первым за 120 лет венчанием представителей императорской семьи в России.На свадьбу было приглашено около 500 гостей, в том числе представителей европейских монарших домов, духовенства из Италии и клира Русской православной церкви.Мама жениха, глава Российского императорского дома Мария Владимировна, прибыла на свадьбу вместе с супругом – принцем Михаилом Павловичем (Францом Вильгельмом Прусским) и крестной матерью Георгия Михайловича Еленой Двинской. Они заняли места в отдельной ложе. Многие гостьи церемонии использовали в нарядах русские соболя, а также выбрали шляпки с вуалью.На свадьбе присутствовали бывший премьер-министр Болгарии Симеон Сакскобургготский, глава российского офиса итальянской компании Pirelli герцог Аймоне ди Савойя Аоста, сенатор, вдова бывшего мэра Петербурга Анатолия Собчака Людмила Нарусова. Она выбрала на церемонию яркое красное платье с накидкой в тон, окантованной мехом, и белую шляпку с вуалью. Среди гостей также были адвокат Павел Астахов, основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев и другие."Все замечательно, чудесная атмосфера, много друзей и членов семьи... и прекрасная итальянская невеста!" - сказал РИА Новости Аймоне после венчания."Ниспослание любви совершенной"Георгий Михайлович ожидал невесту в центральной части храма, где был установлен аналой (стол) с Евангелием и крестом, Викторию Романовну подвел к алтарю отец – бывший посол Италии в Бельгии Роберто Беттарини. На новобрачной было платье с длинным шлейфом, на котором был вышит российский герб.Пару обвенчал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий (Судаков). В этот день, сказал он, "вся церковь молилась о даровании молодым детей в продолжение рода" и "о ниспослании любви совершенной". Примером супружеского и семейного благочестия митрополит назвал императора-страстотерпца Николая II и его супругу Александру Федоровну, сохранивших верность друг другу до конца своих дней."Под сводами этого величественного собора вы пожелали запечатлеть свой союз благословением Божьим. Сегодня молитвами моих собратьев-священнослужителей и нашим благословением вы утверждены в совместной жизни. Пусть же ваша жизнь будет долгой, счастливой, добродетельной и спасительной", - сказал митрополит.Он отметил, что молодожены любят Россию, участвуют в благотворительных проектах, посещают богослужения и "имеют желание быть полезными для страны"."Сегодня большая радость для всех – и ваших родителей, и множества высоких знатных лиц, которые по вашему приглашению прибыли сегодня в град святого Петра, – молитвенно разделить с вами эту великую радость. Пусть благословение Божие всегда пребывает с вами! Многая вам лета! Горько!" - заключил митрополит.Новобрачных на выходе из собора встречала рота почетного караула. Толпа у собора закричала "Горько! Счастья вам!". Романовы поцеловались и поблагодарили всех за теплый прием. После венчания чета направилась в усыпальницу российских императоров и великих князей – Петропавловский собор Петропавловской крепости, чтобы возложить цветы к могилам предков Георгия Михайловича.Собравшимся в Исаакиевском соборе были вручены памятные медали, напоминающие выпущенные в 1894 году к свадьбе императора Николая II и Александры Федоровны. После церемонии гости отправились в гостиницу "Астория" на "приветственный бокал шампанского". Вечером состоится торжественный гала-ужин в Российском этнографическом музее.Кольцо ФабержеОбручальные кольца для свадьбы изготовил ювелирный дом Фаберже. Это первый случай создания фирмой Фаберже обручальных колец для членов семьи Романовых со времен революции. Они были разработаны для пары по просьбе директора специальных проектов фирмы и правнучки Карла Фаберже Сары Фаберже."Мы рады, что, в соответствии с истинной традицией Романовых, счастливая пара выбрала Фаберже для создания своих обручальных колец. Для меня большая честь – руководить этим заказом в тесном сотрудничестве с известным российским ювелиром, чтобы воплотить в жизнь эти символы брака", - заявила Сара Фаберже перед свадьбой.Биографии молодоженовГеоргий Романов родился в Мадриде 13 марта 1981 года. Он единственный сын Марии Владимировны Романовой и принца Франца Вильгельма Прусского. Часть детства он провел во Франции, в Сен-Бриак-сюр-Мер, в доме бабушки и дедушки по материнской линии – Владимира Кирилловича Романова и Леониды Багратион-Мухранской. Романов закончил Оксфордский университет и после учебы начал свою карьеру в Европарламенте. В 2014 году в Брюсселе он основал консалтинговую компанию "Романофф и партнеры". В настоящее время потомок Романовых живет в Москве, занимается благотворительной деятельностью.Ребекка Вирджиния Беттарини родилась в Риме 18 мая 1982 года. Она единственная дочь итальянского дипломата Роберто Беттарини и его жены Карлы Вирджинии. В 1996 году семья Беттарини переехала в Брюссель. В 2004 году Ребекка окончила в Риме Свободный международный университет социальных наук Луисса Гвидо Карли со специализацией по международным и европейским отношениям.Как рассказывается в буклете организаторов мероприятия, Георгий Романов и Ребекка Беттарини знакомы с подросткового возраста, они часто виделись на различных светских мероприятиях в Европе. История их романтических отношений началась после встречи во французском посольстве в Брюсселе, когда они оба уже работали в крупных европейских компаниях. Прожив около 6 лет в Брюсселе, пара решила перебраться в Москву.Ребекка приняла православие 12 июля 2020 года в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге с именем Виктория Романовна. В августе Георгий Михайлович попросил ее руки и подарил на помолвку фамильное кольцо с рубином и бриллиантами, уточняется в буклете. 24 января 2021 года в костромском Свято-Троицком Ипатьевском монастыре состоялось обручение.
https://ria.ru/20210723/romanov-1742570853.html
https://ria.ru/20180603/1521970668.html
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италия, франция, русская православная церковь, георгий романов, европарламент, россия
18:58 01.10.2021
 

Первое за сто лет венчание Романовых в России прошло в Исаакиевском соборе

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВеликий князь Георгий Михайлович Романов и Ребекка Беттарини, в православии принявшая имя Виктории Романовны, во время венчания в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге
Великий князь Георгий Михайлович Романов и Ребекка Беттарини, в православии принявшая имя Виктории Романовны, во время венчания в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича с итальянкой Ребеккой Беттарини (в православии – Викторией Романовной) прошло в пятницу в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, став первым за 120 лет венчанием представителей императорской семьи в России.
На свадьбу было приглашено около 500 гостей, в том числе представителей европейских монарших домов, духовенства из Италии и клира Русской православной церкви.
Мама жениха, глава Российского императорского дома Мария Владимировна, прибыла на свадьбу вместе с супругом – принцем Михаилом Павловичем (Францом Вильгельмом Прусским) и крестной матерью Георгия Михайловича Еленой Двинской. Они заняли места в отдельной ложе. Многие гостьи церемонии использовали в нарядах русские соболя, а также выбрали шляпки с вуалью.
На свадьбе присутствовали бывший премьер-министр Болгарии Симеон Сакскобургготский, глава российского офиса итальянской компании Pirelli герцог Аймоне ди Савойя Аоста, сенатор, вдова бывшего мэра Петербурга Анатолия Собчака Людмила Нарусова. Она выбрала на церемонию яркое красное платье с накидкой в тон, окантованной мехом, и белую шляпку с вуалью. Среди гостей также были адвокат Павел Астахов, основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев и другие.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВеликий князь Георгий Михайлович Романов и Ребекка Беттарини после церемонии венчания в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге
Великий князь Георгий Михайлович Романов и Ребекка Беттарини после церемонии венчания в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Великий князь Георгий Михайлович Романов и Ребекка Беттарини после церемонии венчания в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге
"Все замечательно, чудесная атмосфера, много друзей и членов семьи... и прекрасная итальянская невеста!" - сказал РИА Новости Аймоне после венчания.

"Ниспослание любви совершенной"

Георгий Михайлович ожидал невесту в центральной части храма, где был установлен аналой (стол) с Евангелием и крестом, Викторию Романовну подвел к алтарю отец – бывший посол Италии в Бельгии Роберто Беттарини. На новобрачной было платье с длинным шлейфом, на котором был вышит российский герб.
Пару обвенчал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий (Судаков). В этот день, сказал он, "вся церковь молилась о даровании молодым детей в продолжение рода" и "о ниспослании любви совершенной". Примером супружеского и семейного благочестия митрополит назвал императора-страстотерпца Николая II и его супругу Александру Федоровну, сохранивших верность друг другу до конца своих дней.
"Под сводами этого величественного собора вы пожелали запечатлеть свой союз благословением Божьим. Сегодня молитвами моих собратьев-священнослужителей и нашим благословением вы утверждены в совместной жизни. Пусть же ваша жизнь будет долгой, счастливой, добродетельной и спасительной", - сказал митрополит.
Он отметил, что молодожены любят Россию, участвуют в благотворительных проектах, посещают богослужения и "имеют желание быть полезными для страны".
"Сегодня большая радость для всех – и ваших родителей, и множества высоких знатных лиц, которые по вашему приглашению прибыли сегодня в град святого Петра, – молитвенно разделить с вами эту великую радость. Пусть благословение Божие всегда пребывает с вами! Многая вам лета! Горько!" - заключил митрополит.
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Новобрачных на выходе из собора встречала рота почетного караула. Толпа у собора закричала "Горько! Счастья вам!". Романовы поцеловались и поблагодарили всех за теплый прием. После венчания чета направилась в усыпальницу российских императоров и великих князей – Петропавловский собор Петропавловской крепости, чтобы возложить цветы к могилам предков Георгия Михайловича.
Собравшимся в Исаакиевском соборе были вручены памятные медали, напоминающие выпущенные в 1894 году к свадьбе императора Николая II и Александры Федоровны. После церемонии гости отправились в гостиницу "Астория" на "приветственный бокал шампанского". Вечером состоится торжественный гала-ужин в Российском этнографическом музее.

Кольцо Фаберже

Обручальные кольца для свадьбы изготовил ювелирный дом Фаберже. Это первый случай создания фирмой Фаберже обручальных колец для членов семьи Романовых со времен революции. Они были разработаны для пары по просьбе директора специальных проектов фирмы и правнучки Карла Фаберже Сары Фаберже.
"Мы рады, что, в соответствии с истинной традицией Романовых, счастливая пара выбрала Фаберже для создания своих обручальных колец. Для меня большая честь – руководить этим заказом в тесном сотрудничестве с известным российским ювелиром, чтобы воплотить в жизнь эти символы брака", - заявила Сара Фаберже перед свадьбой.

Биографии молодоженов

Георгий Романов родился в Мадриде 13 марта 1981 года. Он единственный сын Марии Владимировны Романовой и принца Франца Вильгельма Прусского. Часть детства он провел во Франции, в Сен-Бриак-сюр-Мер, в доме бабушки и дедушки по материнской линии – Владимира Кирилловича Романова и Леониды Багратион-Мухранской. Романов закончил Оксфордский университет и после учебы начал свою карьеру в Европарламенте. В 2014 году в Брюсселе он основал консалтинговую компанию "Романофф и партнеры". В настоящее время потомок Романовых живет в Москве, занимается благотворительной деятельностью.
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Ребекка Вирджиния Беттарини родилась в Риме 18 мая 1982 года. Она единственная дочь итальянского дипломата Роберто Беттарини и его жены Карлы Вирджинии. В 1996 году семья Беттарини переехала в Брюссель. В 2004 году Ребекка окончила в Риме Свободный международный университет социальных наук Луисса Гвидо Карли со специализацией по международным и европейским отношениям.
Как рассказывается в буклете организаторов мероприятия, Георгий Романов и Ребекка Беттарини знакомы с подросткового возраста, они часто виделись на различных светских мероприятиях в Европе. История их романтических отношений началась после встречи во французском посольстве в Брюсселе, когда они оба уже работали в крупных европейских компаниях. Прожив около 6 лет в Брюсселе, пара решила перебраться в Москву.
Ребекка приняла православие 12 июля 2020 года в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге с именем Виктория Романовна. В августе Георгий Михайлович попросил ее руки и подарил на помолвку фамильное кольцо с рубином и бриллиантами, уточняется в буклете. 24 января 2021 года в костромском Свято-Троицком Ипатьевском монастыре состоялось обручение.
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