Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211001/venchanie-1752665119.html
В Санкт-Петербурге обвенчался князь династии Романовых
В Санкт-Петербурге обвенчался князь династии Романовых - РИА Новости, 01.10.2021
В Санкт-Петербурге обвенчался князь династии Романовых
В Санкт-Петербурге завершилось венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича с итальянкой Ребеккой Беттарини (в православии — Викторией Романовной),... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T14:06
2021-10-01T22:32
общество
санкт-петербург
мария романова
российский императорский дом
георгий романов
россия
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752665957_0:6:3002:1695_1920x0_80_0_0_b3dfd5dcb7a94002a6b9b75d38b035fc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге завершилось венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича с итальянкой Ребеккой Беттарини (в православии — Викторией Романовной), передает корреспондент РИА Новости.Новобрачных на выходе из Исаакиевского собора встречали рота почетного караула и зрители. Пара поцеловалась и поблагодарила всех за теплый прием.После венчания они направились Петропавловский собор, чтобы возложить цветы к могилам предков жениха. Гости церемонии поехали в гостиницу "Астория" на "приветственный бокал шампанского".Георгий Михайлович — потомок дома Романовых по линии матери. Он родился в Мадриде и впервые посетил Россию в 1992 году. С 2017 года большую часть времени проводит в стране, живет в Москве. Занимается развитием созданных им фондов, участвует в различных благотворительных и просветительских проектах.Ребекка Вирджиния Беттарини родилась в Италии в семье дипломата. Первые пять лет она прожила во Франции, затем неоднократно переезжала в разные страны. Она впервые посетила Россию в 2009 году, побывав в Санкт-Петербурге с отцом. В течение десяти лет оказывала постоянную помощь Георгию в социальной и культурной деятельности. Беттарини приняла православие в 2020 году в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20191022/1560049040.html
https://ria.ru/20171116/1508958167.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752665957_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_9cc84745dfb24dbdebeb8c758c2122b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, санкт-петербург, мария романова, российский императорский дом, георгий романов, россия
14:06 01.10.2021 (обновлено: 22:32 01.10.2021)
 
В Санкт-Петербурге обвенчался князь династии Романовых

Князь Георгий Романов обвенчался с дочерью итальянского дипломата Беттарини в Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВеликий князь Георгий Михайлович Романов и Ребекка Беттарини, в православии принявшая имя Виктории Романовны, во время венчания в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге
Великий князь Георгий Михайлович Романов и Ребекка Беттарини, в православии принявшая имя Виктории Романовны, во время венчания в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге завершилось венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича с итальянкой Ребеккой Беттарини (в православии — Викторией Романовной), передает корреспондент РИА Новости.
Новобрачных на выходе из Исаакиевского собора встречали рота почетного караула и зрители. Пара поцеловалась и поблагодарила всех за теплый прием.
После венчания они направились Петропавловский собор, чтобы возложить цветы к могилам предков жениха. Гости церемонии поехали в гостиницу "Астория" на "приветственный бокал шампанского".
Георгий Михайлович Романов - РИА Новости, 1920, 22.10.2019
22 октября 2019, 06:27
Князь Георгий Романов заявил, что не боится санкций за посещение Крыма
Георгий Михайлович — потомок дома Романовых по линии матери. Он родился в Мадриде и впервые посетил Россию в 1992 году. С 2017 года большую часть времени проводит в стране, живет в Москве. Занимается развитием созданных им фондов, участвует в различных благотворительных и просветительских проектах.
Ребекка Вирджиния Беттарини родилась в Италии в семье дипломата. Первые пять лет она прожила во Франции, затем неоднократно переезжала в разные страны. Она впервые посетила Россию в 2009 году, побывав в Санкт-Петербурге с отцом. В течение десяти лет оказывала постоянную помощь Георгию в социальной и культурной деятельности. Беттарини приняла православие в 2020 году в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге.
Глава Российского императорского дома, великая княгиня Мария Владимировна Романова на пресс-конференции в центре МИА Россия сегодня. 16 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 16.11.2017
16 ноября 2017, 15:45Религия
Наследница рода Романовых назвала правителя России, достойного подражания
 
РелигияОбществоСанкт-ПетербургМария РомановаРоссийский Императорский ДомГеоргий РомановРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23В Раде рассказали, как "Газпром" разрушит Украину
04:17В Дрездене открылась выставка России и Германии "Мечты о свободе"
04:05"Ужасный конец": на Украине заявили о плане раздела страны
04:02Число жертв COVID-19 в США превысило 700 тысяч человек
03:43На Украине поблагодарили Венгрию за урок газовому "наркоману"
03:35Источник рассказал о новом покрытии российских боевых машин
03:15Юрист объяснил, что делать, если во время проверки нет прав с собой
03:00Юристы рассказали о росте налога на землю в некоторых регионах
02:25Лукашенко оценил заявления, что спецслужбы "организовали" посадку Ryanair
02:16Лукашенко рассказал, кто передал Минску данные о 33 россиянах в 2020 году
02:15Финансист рассказал, почему не надо инвестировать в валюту
02:15Названы схемы обеспечения приемлемого уровня будущей пенсии
02:02В Италии заявили о возможности ввести получившим "Спутник" другую вакцину
01:38Объявлен победитель шоу "Голос 60+"
01:31В Белом доме прокомментировали количество жертв COVID-19
01:15Гражданам рассказали, когда придет кризис
01:06Лукашенко рассказал, что будет в случае внешней агрессии на Белоруссию
00:59Пушков заявил о планах Саакашвили "взорвать" Грузию
00:45Закон о гидах в России усовершенствуют до конца года
00:30Калмыкские буддисты начнут один из самых важных в году ритуалов
Лента новостейМолния