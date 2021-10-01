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В Санкт-Петербурге обвенчался князь династии Романовых
В Санкт-Петербурге обвенчался князь династии Романовых - РИА Новости, 01.10.2021
В Санкт-Петербурге обвенчался князь династии Романовых
В Санкт-Петербурге завершилось венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича с итальянкой Ребеккой Беттарини (в православии — Викторией Романовной),... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T14:06
2021-10-01T14:06
2021-10-01T22:32
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге завершилось венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича с итальянкой Ребеккой Беттарини (в православии — Викторией Романовной), передает корреспондент РИА Новости.Новобрачных на выходе из Исаакиевского собора встречали рота почетного караула и зрители. Пара поцеловалась и поблагодарила всех за теплый прием.После венчания они направились Петропавловский собор, чтобы возложить цветы к могилам предков жениха. Гости церемонии поехали в гостиницу "Астория" на "приветственный бокал шампанского".Георгий Михайлович — потомок дома Романовых по линии матери. Он родился в Мадриде и впервые посетил Россию в 1992 году. С 2017 года большую часть времени проводит в стране, живет в Москве. Занимается развитием созданных им фондов, участвует в различных благотворительных и просветительских проектах.Ребекка Вирджиния Беттарини родилась в Италии в семье дипломата. Первые пять лет она прожила во Франции, затем неоднократно переезжала в разные страны. Она впервые посетила Россию в 2009 году, побывав в Санкт-Петербурге с отцом. В течение десяти лет оказывала постоянную помощь Георгию в социальной и культурной деятельности. Беттарини приняла православие в 2020 году в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20191022/1560049040.html
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общество, санкт-петербург, мария романова, российский императорский дом, георгий романов, россия
14:06 01.10.2021 (обновлено: 22:32 01.10.2021)
В Санкт-Петербурге обвенчался князь династии Романовых
Князь Георгий Романов обвенчался с дочерью итальянского дипломата Беттарини в Петербурге