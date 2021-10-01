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Путин и Эрдоган обсуждали сооружение новых блоков АЭС в Турции
Путин и Эрдоган обсуждали сооружение новых блоков АЭС в Турции - РИА Новости, 01.10.2021
Путин и Эрдоган обсуждали сооружение новых блоков АЭС в Турции
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсуждали сооружение новых блоков АЭС в Турции, у Анкары есть конкретные географические точки, где она РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T12:39
2021-10-01T12:39
2021-10-01T12:39
экономика
реджеп тайип эрдоган
турция
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсуждали сооружение новых блоков АЭС в Турции, у Анкары есть конкретные географические точки, где она думает их разместить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Действительно, речь шла. И мы вчера говорили, что речь шла о формировании фактически новой отрасли экономики. Действительно, тема строительства новых энергоблоков поднималась, фигурировали конкретные географические точки, где Турция планировала бы их создание. И президенты говорили о возможности продолжения нашего сотрудничества", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждал ли Эрдоган с Путиным возможность сооружения новых блоков АЭС в Турции.Путин и Эрдоган ранее провели переговоры в Сочи.
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экономика, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, дмитрий песков, россия
Путин и Эрдоган обсуждали сооружение новых блоков АЭС в Турции
Путин и Эрдоган обсуждали на встрече в Сочи сооружение новых блоков АЭС в Турции