https://ria.ru/20211001/turtsiya-1752645437.html

Путин и Эрдоган обсуждали сооружение новых блоков АЭС в Турции

Путин и Эрдоган обсуждали сооружение новых блоков АЭС в Турции - РИА Новости, 01.10.2021

Путин и Эрдоган обсуждали сооружение новых блоков АЭС в Турции

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсуждали сооружение новых блоков АЭС в Турции, у Анкары есть конкретные географические точки, где она РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T12:39

2021-10-01T12:39

2021-10-01T12:39

экономика

реджеп тайип эрдоган

турция

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсуждали сооружение новых блоков АЭС в Турции, у Анкары есть конкретные географические точки, где она думает их разместить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Действительно, речь шла. И мы вчера говорили, что речь шла о формировании фактически новой отрасли экономики. Действительно, тема строительства новых энергоблоков поднималась, фигурировали конкретные географические точки, где Турция планировала бы их создание. И президенты говорили о возможности продолжения нашего сотрудничества", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждал ли Эрдоган с Путиным возможность сооружения новых блоков АЭС в Турции.Путин и Эрдоган ранее провели переговоры в Сочи.

https://ria.ru/20210930/putin-1752409723.html

турция

россия

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экономика, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, дмитрий песков, россия