https://ria.ru/20211001/televidenie-1752461874.html

История развития телевидения в СССР и России

История развития телевидения в СССР и России - РИА Новости, 01.10.2021

История развития телевидения в СССР и России

Телевидение – одно из наиболее массовых средств распространения информации (политической, культурной, познавательной, учебной, рекламной); оно применяется также РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T07:32

2021-10-01T07:32

2021-10-01T07:32

справки

телевидение

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148491/75/1484917581_0:254:3019:1952_1920x0_80_0_0_5327a8abc9c50946c26f12cb929c5db3.jpg

Телевидение – одно из наиболее массовых средств распространения информации (политической, культурной, познавательной, учебной, рекламной); оно применяется также в научных, организационных, технических и других прикладных целях.Зарождение телевидения относится к началу XX века. Однако практическое его освоение началось в начале 1930-х годов. Свое развитие телевидение начало с передачи только яркостной характеристики каждого элемента изображения (черно-белое телевидение). В Советской России первые упоминания в печати о телевидении появились в 1921 году. Речь шла о работе Нижегородской радиолаборатории под руководством Михаила Бонч-Бруевича. В 1923 году появились сообщения из Всесоюзного электротехнического института (ВЭИ) в Москве об успешных экспериментах по передаче видеосигналов на большие расстояния. В 1929 году в ВЭИ приступили к проектированию промышленных приемных и передающих устройств для вещания на базе электромеханических устройств (с диском Нипкова – вращающийся диск с отверстиями, расположенными по спирали). Эти аппараты позволяли передавать изображение с числом строк 30 на высоту экрана размером со спичечный коробок по радиоканалу звукового вещания с полосой пропускания несколько килогерц. Свои разработки специалисты института продемонстрировали руководству Народного комиссариата почт и телеграфов, которое в 1930 году приняло решение о проведении работ, направленных на создание Московского центра телевещания. Оборудование для него разрабатывалось в ВЭИ. Первую демонстрацию аппаратуры устроили 1 мая 1931 года в помещении института. Передача шла без звука. С 1 октября 1931 года опытное вещание на аппаратуре с механической разверткой велось из студии при радиостанции Московского городского совета профсоюзов. Телепередачи проводились два раза в неделю по 30-40 минут. Благодаря особенности распространения электромагнитных колебаний средневолнового диапазона в вечернее время передачи из Москвы можно было принимать в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), Нижнем Новгороде, Ростове, Смоленске, Томске и за границей. Часовые телепрограммы шли по три раза в неделю после полуночи, по окончании радиовещания. Показ кадров, как и в немом кино, сопровождался субтитрами. В 1934 году началось регулярное вещание механического телевидения со звуковым сопровождением. В марте 1932 года заработала студия малострочного телевидения в Ленинграде. В том же году на ленинградском заводе "Коммунар" выпустили 20 первых отечественных телеприставок Б-2 с механической разверткой и размером экрана 3х4 сантиметра.Регулярное вещание программ, рассчитанных на системы с механической разверткой, продолжалось до 1940 года. Принимаемое изображение на экране было довольно условным, не очень четким, но различить облик человека и известных предметов было можно. Необходимость повышения качества воспроизводимого изображения привела к разработке приемной (кинескоп – приемный электронно-лучевой прибор) и передающих телевизионных трубок, позволивших значительно увеличить число строк разложения до нескольких сотен и более. Первые системы телевидения (прообразы современных), в которых эти операции стали осуществляться с помощью электронных приборов, появились в середине 1930-х годов. Возникновение электронного телевидения расширило его творческие возможности, создало условия для появления массового телевещания. В СССР в 1937 году началось строительство телевизионных центров с применением электронных систем. В Москве первый телецентр был организован на улице Шаболовке (на базе действовавшей с 1920 года радиостанции). Оборудование для него закупили в США. Созданный при Ленинградском комитете по радиоинформации и радиовещанию опытный Ленинградский телевизионный центр (ЛТЦ) был оснащен отечественной техникой. Пробные передачи ЛТЦ прошли в конце 1937 года. В октябре 1938 года в Ленинграде началось регулярное телевизионное вещание. В Москве первый выход в эфир состоялся в марте 1938 года. К регулярным трансляциям телевизионных программ Московский телевизионный центр приступил 10 марта 1939 года. В обоих городах уверенный прием сигналов наблюдался в радиусе нескольких десятков километров.Разложение передаваемого изображения в Москве было 343 строки, а в Ленинграде – 240 строк при 25 кадрах в секунду.Первые успехи телевизионного вещания дали возможность приступить к разработке промышленных образцов телевизионных приемников. В 1938 году начался серийный выпуск консольных приемников на 343 строки типа ТК-1 с размером экрана 14×18 сантиметров. 25 июля 1940 года был утвержден стандарт разложения на 441 строку.В годы Великой Отечественной войны (1941-1942) телевидение не функционировало. Московский телецентр на Шаболовке вновь начал трансляции передач 7 мая 1945 года, а 15 декабря того же года первым в Европе возобновил регулярное телевещание два раза в неделю. Первая послевоенная пробная телепередача в Ленинграде состоялась 5 ноября 1947 года, 18 сентября 1948 года в городе возобновилось регулярное телевещание.Существенным шагом к повышению качества трансляции стало принятие телевизионного стандарта, предусматривающего разложение телевизионного изображения на 625 строк.В 1949 году в Москве началось производство первого массового телевизора "КВН-49" (по первым буквам фамилий конструкторов – Кенигсон, Варшавский, Николаевский), который выпускался до 1962 года. Возрастающие требования к телевизионному вещанию привели к созданию в Москве 4 марта 1950 года первого научного центра по приемной телевизионной сети.До 1949 года телевидение использовалось почти исключительно для показа театральных спектаклей и концертов из студии и кинофильмов. В Ленинграде с мая 1948 года начала действовать в экспериментальном порядке передвижная телевизионная станция, с помощью которой 1 мая 1949 года впервые была осуществлена прямая трансляция парада и праздничной демонстрации на Дворцовой площади города.В 1950-1955 годах началось распространение телевизионного вещания по всей территории страны. Аудитория телевидения стремительно росла, становясь, все более массовой, поэтому требовались новые формы и жанры вещания. 22 марта 1951 года вышло Постановление Совета Министров СССР "Об организации регулярных телевизионных передач в городе Москве", на основании которого на базе Московского телецентра была создана Центральная студия телевидения (ЦСТ – прообраз первой программы, ныне Первый канал) – первая в стране программно-творческая телевизионная организация, впоследствии превратившаяся в Центральное телевидение СССР. На ЦТС в 1954 году были организованы редакции (отделы) пропаганды, научно-популярных, промышленных, сельскохозяйственных и спортивных передач, а также киноредакция. В новые редакции пришли работать журналисты, которые принесли на телевидение опыт прессы и радиовещания.Ежедневное вещание на ЦСТ началось только в 1955 году, а в феврале 1956 года Центральное телевидение стало двухпрограммным. Программы начинались в семь вечера и шли в среднем два-три часа.В 1957 году был создан Госкомитет по радиовещанию и телевидению при Совмине СССР. К концу 1950-х годов телевидение стало общесоюзным. В 1960-х годах появились третья и четвертая программы телевидения. В 1964 году впервые в стране с помощью спутниковой связи была осуществлена трансляция Олимпийских игр из Токио (Япония), в 1965 году – обмен телепрограммами между Москвой и Владивостоком, в 1966 году – передача цветного изображения из Парижа (Франция) в Москву.В 1967-1970 годах был введен в действие Технический телевизионный центр (ТТЦ) "Останкино", рассчитанный на формирование восьми внутренних и международных телевизионных программ. С 1967 года начались регулярные передачи цветного телевидения; в этом же году создана спутниковая система распределения телевизионных программ на сеть наземных приемных станций "Орбита" (первые станции для приема программ из Москвы построены в Магадане, Якутске и других городах). Разветвленная сеть радиорелейных и кабельных линий совместно с "Орбитой" обеспечила доставку программ Центрального телевидения из Москвы на все мощные трансляционные станции страны.В 1960-1970-х годах возникли популярные телевизионные передачи: для детей – "Спокойной ночи, малыши"; научно-популярные – "В мире животных" и "Клуб путешественников" (первоначально "Клуб кинопутешественников"); информационная программа "Время"; игровые – "КВН" и "Что? Где? Когда?", а также "Кинопанорама".К 1978 году телевещанием из Москвы были охвачены практически все густонаселенные районы СССР (свыше 80% всего населения). В конце 1970-х годов Центральное телевидение вело вещание по восьми программам, четыре из которых принимались жителями Москвы и Подмосковья. К началу 1990-х годов две программы Центрального телевидения принимались практически на всей территории России (свыше 95% всего населения).В первой половине 1990-х годов началась реорганизация телевещания, появились первые автономные формы – общественное вещание и коммерческое вещание (существующее за счет рекламы). В 1990 году была образована Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), составившая альтернативу Гостелерадио. В 1991 году на базе Гостелерадио созданы Российская государственная телевизионная и радиовещательная компания (РГТРК) "Останкино" и региональные телерадиокомпании. В 1993 году основана частная телекомпания НТВ, которая стала вести передачи на четвертом канале. В 1995 году в результате реорганизации РГТРК "Останкино" первый канал телевидения был передан телекомпании ОРТ (Общественное российское телевидение), которая с 2002 года называется Первый канал. В 1997 году была образована телевизионная компания ТВ-Центр, разместившаяся на третьем канале.С 1996 года получили развитие телевизионные сети, работающие на сочетании спутникового телевидения и других технических форм.До 2010 года почти половина жителей России (44%) могла принимать не более четырех телеканалов. а около четверти – только один или два. При этом возможности развития аналогового вещания были исчерпаны. С 1980-х годов велись разработки систем цифрового телевидения, в которых передаваемый телевизионный сигнал представляет собой последовательность кодовых (цифровых) комбинаций электрических импульсов. Оно обеспечивает высокое качество передачи телевизионных изображений и звука, а также обладает повышенной помехоустойчивостью по сравнению с существующим до этого называемым аналоговым телевидением. Кроме того, цифровое кодирование позволяет устранить избыточность сигнала в канале связи, в результате чего по каналу, предназначенному для передачи аналогового телевизионного сигнала одной программы, можно передать цифровые сигналы четырех-шести разных программ или одной программы телевидения высокой четкости. Переход на цифровое телевизионное вещание начался в странах Европы, Америке и Японии в 1990-х годах.В России распоряжением правительства от 25 мая 2004 года было признано целесообразным внедрение в стране европейской системы цифрового телевизионного вещания DVB (Digital Video Broadcasting – цифровое видеовещание). Тестирование цифрового телевещания в стране началось в 2000 году в Нижегородской области, затем на новый стандарт начали переводить и другие города. С февраля 2019 года в России начался переход с аналогового на цифровое телевещание. Отключение сигнала в регионах происходило поэтапно. После перехода на цифровое телевидение 98,4% россиян смогли принимать 10 телеканалов в цифровом качестве, а более 98% телезрителей – 20 каналов. Оставшиеся 1,6%, проживающие вне зоны охвата эфирным цифровым сигналом, смогли бесплатно смотреть 20 телеканалов посредством спутникового вещания.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, телевидение, россия