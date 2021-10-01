https://ria.ru/20211001/tamozhnya-1752708723.html

На российско-украинской границе образовались очереди из грузовиков

На российско-украинской границе образовались очереди из грузовиков - РИА Новости, 01.10.2021

На российско-украинской границе образовались очереди из грузовиков

Очереди из грузовых автомобилей образовались на российско-украинской границе в пункте пропуска Новые Юрковичи на территории Брянской области из-за резкого... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T17:02

2021-10-01T17:02

2021-10-01T17:02

происшествия

украина

брянская область

авто

россия

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БРЯНСК, 1 окт – РИА Новости. Очереди из грузовых автомобилей образовались на российско-украинской границе в пункте пропуска Новые Юрковичи на территории Брянской области из-за резкого снижения пропускной способности украинского пункта пропуска "Сеньковка", сообщает пресс-служба Брянской таможни."Брянская таможня информирует: в области на границе с Украиной наблюдается скопление транспортных средств. Увеличение количества грузовых автотранспортных средств, ожидающих выезда из РФ произошло по причине увеличения потока транспортных средств и с резким снижением пропускной способности украинского пункта пропуска "Сеньковка", - говорится в пресс-релизе.Ведомство отмечает, что на российско-украинском участке границы в пункте пропуска МАПП Новые Юрковичи в пятницу фиксируется увеличение очереди до 76 грузовых транспортных средств на выезд из Российской Федерации.Брянская таможня рекомендует перевозчикам учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования через российско-украинский участок границы.

https://ria.ru/20211001/kontrabanda-1752704103.html

украина

брянская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, украина, брянская область, авто, россия