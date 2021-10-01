https://ria.ru/20211001/stroyka-1752618741.html

Бочкарев: на Юго-Восточной хорде начали строить тоннель

Бочкарев: на Юго-Восточной хорде начали строить тоннель - РИА Новости, 01.10.2021

Бочкарев: на Юго-Восточной хорде начали строить тоннель

Началось строительство тоннеля на участке Юго-Восточной хорды под путями Павелецкого направления МЖД, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T10:37

2021-10-01T10:37

2021-10-01T10:37

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229619_0:0:2313:1302_1920x0_80_0_0_fd959a6080c64676f4f50c664912f4bc.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Недвижимость. Началось строительство тоннеля на участке Юго-Восточной хорды под путями Павелецкого направления МЖД, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."Строительство путепровода тоннельного типа началось на девятом участке Юго-Восточной хорды от Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) до МКАД. Путепровод устраивается отдельно под каждое направление движения автотранспорта и условно разделен на правый и левый тоннель", - рассказал заммэра.Он уточнил, что работы будут идти при постоянном движении поездов по Павелецкому направлению МЖД, где, в частности, ходят "Аэроэкспрессы" в аэропорт Домодедово.В настоящее время вынесены сети РЖД из зоны строительства тоннеля. Выполняются работы по устройству шпунтового ограждения котлованов.Юго-Восточная хорда пройдет от пересечения Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов до пересечения МКАД с улицей Поляны. Дорогу свяжут с другими хордовыми трассами, благодаря чему в Москве будет образовано еще одно автомобильное кольцо.

https://ria.ru/20210916/nedvizhimost-1750383773.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы