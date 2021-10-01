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Бочкарев: на Юго-Восточной хорде начали строить тоннель
Бочкарев: на Юго-Восточной хорде начали строить тоннель - РИА Новости, 01.10.2021
Бочкарев: на Юго-Восточной хорде начали строить тоннель
Началось строительство тоннеля на участке Юго-Восточной хорды под путями Павелецкого направления МЖД, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T10:37
2021-10-01T10:37
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стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 1 окт - РИА Недвижимость. Началось строительство тоннеля на участке Юго-Восточной хорды под путями Павелецкого направления МЖД, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."Строительство путепровода тоннельного типа началось на девятом участке Юго-Восточной хорды от Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) до МКАД. Путепровод устраивается отдельно под каждое направление движения автотранспорта и условно разделен на правый и левый тоннель", - рассказал заммэра.Он уточнил, что работы будут идти при постоянном движении поездов по Павелецкому направлению МЖД, где, в частности, ходят "Аэроэкспрессы" в аэропорт Домодедово.В настоящее время вынесены сети РЖД из зоны строительства тоннеля. Выполняются работы по устройству шпунтового ограждения котлованов.Юго-Восточная хорда пройдет от пересечения Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов до пересечения МКАД с улицей Поляны. Дорогу свяжут с другими хордовыми трассами, благодаря чему в Москве будет образовано еще одно автомобильное кольцо.
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы