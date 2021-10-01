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В Приамурье пенсионер открыл стрельбу около своего дома
В Приамурье пенсионер открыл стрельбу около своего дома - РИА Новости, 01.10.2021
В Приамурье пенсионер открыл стрельбу около своего дома
Мужчина 70 лет возле своего дома в городе Свободном Амурской области открыл стрельбу, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД России Амурской... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T09:05
2021-10-01T09:05
2021-10-01T09:05
происшествия
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ХАБАРОВСК, 1 окт — РИА Новости. Мужчина 70 лет возле своего дома в городе Свободном Амурской области открыл стрельбу, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД России Амурской области."В среду в дежурную часть МО МВД "Свободненский" позвонил местный житель и сообщил, что в соседнем доме по улице Загородной слышны выстрелы. В вечернее время гражданин, 1951 года рождения, находясь у забора своего дома, несколько раз выстрелил в воздух из гладкоствольного ружья. В результате происшествия пострадавших нет", - сообщает управление.В полиции отметили, что мужчина - владелец трех единиц огнестрельного оружия: гладкоствольного ружья ИЖ 18, карабина "Вепрь" и двуствольного ружья ИЖ 27. "Все оружие у него изъято сотрудниками полиции", - добавляется в сообщении.На 70-летнего пенсионера завели дело по уголовной статье "Хулиганство с применением оружия" (часть 2 статьи 213 УК РФ). Деяние наказывается штрафом до одного миллиона рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы - до семи лет.
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происшествия, свободный, амурская область, россия
В Приамурье пенсионер открыл стрельбу около своего дома
В Приамурье 70-летний пенсионер открыл стрельбу около своего дома, возбуждено дело
ХАБАРОВСК, 1 окт — РИА Новости.
Мужчина 70 лет возле своего дома в городе Свободном Амурской области
открыл стрельбу, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД России Амурской области.
"В среду в дежурную часть МО МВД "Свободненский" позвонил местный житель и сообщил, что в соседнем доме по улице Загородной слышны выстрелы. В вечернее время гражданин, 1951 года рождения, находясь у забора своего дома, несколько раз выстрелил в воздух из гладкоствольного ружья. В результате происшествия пострадавших нет", - сообщает управление.
В полиции отметили, что мужчина - владелец трех единиц огнестрельного оружия: гладкоствольного ружья ИЖ 18, карабина "Вепрь" и двуствольного ружья ИЖ 27. "Все оружие у него изъято сотрудниками полиции", - добавляется в сообщении.
На 70-летнего пенсионера завели дело по уголовной статье "Хулиганство с применением оружия" (часть 2 статьи 213 УК РФ). Деяние наказывается штрафом до одного миллиона рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы - до семи лет.