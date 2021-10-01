Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211001/strelba-1752605858.html
В Приамурье пенсионер открыл стрельбу около своего дома
В Приамурье пенсионер открыл стрельбу около своего дома - РИА Новости, 01.10.2021
В Приамурье пенсионер открыл стрельбу около своего дома
Мужчина 70 лет возле своего дома в городе Свободном Амурской области открыл стрельбу, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД России Амурской... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T09:05
2021-10-01T09:05
происшествия
свободный
амурская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ХАБАРОВСК, 1 окт — РИА Новости. Мужчина 70 лет возле своего дома в городе Свободном Амурской области открыл стрельбу, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД России Амурской области."В среду в дежурную часть МО МВД "Свободненский" позвонил местный житель и сообщил, что в соседнем доме по улице Загородной слышны выстрелы. В вечернее время гражданин, 1951 года рождения, находясь у забора своего дома, несколько раз выстрелил в воздух из гладкоствольного ружья. В результате происшествия пострадавших нет", - сообщает управление.В полиции отметили, что мужчина - владелец трех единиц огнестрельного оружия: гладкоствольного ружья ИЖ 18, карабина "Вепрь" и двуствольного ружья ИЖ 27. "Все оружие у него изъято сотрудниками полиции", - добавляется в сообщении.На 70-летнего пенсионера завели дело по уголовной статье "Хулиганство с применением оружия" (часть 2 статьи 213 УК РФ). Деяние наказывается штрафом до одного миллиона рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы - до семи лет.
https://ria.ru/20210928/strelba-1752214552.html
свободный
амурская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, свободный, амурская область, россия
09:05 01.10.2021
 
В Приамурье пенсионер открыл стрельбу около своего дома

В Приамурье 70-летний пенсионер открыл стрельбу около своего дома, возбуждено дело

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 1 окт — РИА Новости. Мужчина 70 лет возле своего дома в городе Свободном Амурской области открыл стрельбу, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД России Амурской области.
"В среду в дежурную часть МО МВД "Свободненский" позвонил местный житель и сообщил, что в соседнем доме по улице Загородной слышны выстрелы. В вечернее время гражданин, 1951 года рождения, находясь у забора своего дома, несколько раз выстрелил в воздух из гладкоствольного ружья. В результате происшествия пострадавших нет", - сообщает управление.
В полиции отметили, что мужчина - владелец трех единиц огнестрельного оружия: гладкоствольного ружья ИЖ 18, карабина "Вепрь" и двуствольного ружья ИЖ 27. "Все оружие у него изъято сотрудниками полиции", - добавляется в сообщении.
На 70-летнего пенсионера завели дело по уголовной статье "Хулиганство с применением оружия" (часть 2 статьи 213 УК РФ). Деяние наказывается штрафом до одного миллиона рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы - до семи лет.
Сотрудники Росгвардии готовятся к патрулированию улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 18:43
Мужчина с ружьем открыл стрельбу в Вологодской области
 
ПроисшествияСвободныйАмурская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:32В Uniper оценили сроки сертификации "Северного потока — 2"
13:31Российского банкира задержали в Черногории
13:30"Нафтогаз" призвал ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
13:28Рейс Москва — Анталья экстренно сел в Краснодаре
13:28Путин готовится поставить мат. Британцы бьют тревогу из-за нехватки газа
13:27Ученые нашли причину возникновения необычных патологий после COVID-19
13:26Парижский экс-полицейский назвал себя известным серийным убийцей
13:26В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов
13:21В Минске проверяют сообщения о минировании учебных заведений
13:19В Приморье будут судить мужчину, забившего до смерти мать-инвалида
13:16Свердловские власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
13:14Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за девять месяцев вырос на 15,3%
13:12Материалы против блогера за провокационные фото у храма передали в СК
13:09В Брянске женщина дала взятку полицейскому ради убежища ее мужу в США
13:03Премьер Венгрии ответил на критику контракта с Россией по газу
13:00Суд в Якутске приговорил педофила почти к 18 годам колонии строгого режима
13:00Экологи оценили загрязнение воздуха в районе крупного пожара в Новой Москве
12:57Мигранты, обманувшие пенсионерку в Ленинградской области, сбежали из России
12:57"Газпром" не нарушил контракт, прекратив транзит, признал "Нафтогаз"
12:54В Кремле прокомментировали сообщения о нарушениях в воинской части на Урале
Лента новостейМолния