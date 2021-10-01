https://ria.ru/20211001/stratstabilnost-1752647069.html

Россия готова к худшему в диалоге с США, заявил Рябков

Россия готова к худшему в диалоге с США, заявил Рябков - РИА Новости, 01.10.2021

Россия готова к худшему в диалоге с США, заявил Рябков

Россия в диалоге с США по стратегической стабильности "готова к худшему, но надеется на лучшее", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая в пятницу в... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T12:45

2021-10-01T12:45

2021-10-01T13:22

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ЖЕНЕВА, 1 окт – РИА Новости. Россия в диалоге с США по стратегической стабильности "готова к худшему, но надеется на лучшее", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая в пятницу в рамках дискуссии по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями в женевском Центре политики безопасности."Мы готовимся к худшему, но, безусловно, надеемся на лучшее. Мы все еще полагаем, что есть шанс на победу прагматического подхода и вовлечение США в работу с Россией с добрыми намерениями, чтобы найти баланс и взаимоприемлемые решения", - сказал он.Рябков напомнил, что в Женеве уже прошло два раунда переговоров России и США по стратегической стабильности."Обе делегации договорились, что этот процесс должен служить стабилизации двусторонних отношений в стратегических направлениях, чтобы обеспечить предсказуемость, предотвратить гонку вооружений, выстроить контроль над вооружениями и сократить риск вооруженных конфликтов. Осталось подтвердить в реальности, готовы ли в Вашингтоне изменить свой дестабилизирующий курс и преследовать свои амбициозные цели на основе равноправия. Посмотрим, готовы ли США учитывать легитимные озабоченности России", - добавил замглавы МИД РФ.Предложение России для США заморозить ядерные арсеналы было единоразовым, но Вашингтон упустил возможность, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Это было предложение, которое делается один раз. Они упустили эту возможность", - сказал он, выступая в пятницу в рамках дискуссии по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями в женевском Центре политики безопасности.

https://ria.ru/20210930/progress-1752559068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, россия, сергей рябков, в мире