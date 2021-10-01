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https://ria.ru/20211001/shkolnitsy-1752648421.html
Пропавших в Екатеринбурге школьниц нашли в Челябинске
Пропавших в Екатеринбурге школьниц нашли в Челябинске - РИА Новости, 01.10.2021
Пропавших в Екатеринбурге школьниц нашли в Челябинске
Две 14-летние школьницы, пропавшие в Екатеринбурге неделю назад, найдены в Челябинске, где им арендовал квартиру подобравший их на дороге мужчина, сообщил... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T12:51
2021-10-01T12:51
происшествия
екатеринбург
березовский
челябинск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Две 14-летние школьницы, пропавшие в Екатеринбурге неделю назад, найдены в Челябинске, где им арендовал квартиру подобравший их на дороге мужчина, сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.В поисковом отряде "Прорыв" в среду РИА Новости рассказали, что 23 сентября в уральской столице пропали две школьницы, их искали сотрудники полиции и волонтеры.По словам Горелых, около свердловского поселка Старопышминск школьницы познакомились с мужчиной, которому они соврали о том, что приехали из Ульяновска, где у них не сложились отношения с родственниками. После этого местный житель привез их к себе в комнату в общежитие в городе Березовский, где они находились до воскресенья."Хозяин скромного жилища угощал их чем мог, купил им теплую одежду, сотовый телефон и по их просьбе отвез в Челябинск, где снял для них квартиру по объявлению и дал на некоторое время денег. Затем дважды в сутки с ними созванивался и интересовался, как у них дела", - сказал представитель полиции.Накануне вечером девочек нашли в одном из кафе Челябинска, и сейчас сотрудники МВД устанавливают более полную картину произошедшего и какую роль в этой истории сыграл житель Березовского, подобравший девочек на трассе, уточнил Горелых."Юных путешественниц оперуполномоченные на служебном автотранспорте везут в Екатеринбург, чтобы официально опросить об обстоятельствах их исчезновения и установить, не подверглись ли они каким-либо насильственным действиям", - добавил руководитель пресс-службы
https://ria.ru/20210930/lipetsk-1752568949.html
https://ria.ru/20210922/shkolnitsy-1751263513.html
екатеринбург
березовский
челябинск
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происшествия, екатеринбург, березовский, челябинск
12:51 01.10.2021
 
Пропавших в Екатеринбурге школьниц нашли в Челябинске

Двух четырнадцатилетних школьниц, пропавших в Екатеринбурге, нашли в Челябинске

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Две 14-летние школьницы, пропавшие в Екатеринбурге неделю назад, найдены в Челябинске, где им арендовал квартиру подобравший их на дороге мужчина, сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
В поисковом отряде "Прорыв" в среду РИА Новости рассказали, что 23 сентября в уральской столице пропали две школьницы, их искали сотрудники полиции и волонтеры.
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По словам Горелых, около свердловского поселка Старопышминск школьницы познакомились с мужчиной, которому они соврали о том, что приехали из Ульяновска, где у них не сложились отношения с родственниками. После этого местный житель привез их к себе в комнату в общежитие в городе Березовский, где они находились до воскресенья.
"Хозяин скромного жилища угощал их чем мог, купил им теплую одежду, сотовый телефон и по их просьбе отвез в Челябинск, где снял для них квартиру по объявлению и дал на некоторое время денег. Затем дважды в сутки с ними созванивался и интересовался, как у них дела", - сказал представитель полиции.
Накануне вечером девочек нашли в одном из кафе Челябинска, и сейчас сотрудники МВД устанавливают более полную картину произошедшего и какую роль в этой истории сыграл житель Березовского, подобравший девочек на трассе, уточнил Горелых.
"Юных путешественниц оперуполномоченные на служебном автотранспорте везут в Екатеринбург, чтобы официально опросить об обстоятельствах их исчезновения и установить, не подверглись ли они каким-либо насильственным действиям", - добавил руководитель пресс-службы
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ПроисшествияЕкатеринбургБерезовскийЧелябинск
 
 
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