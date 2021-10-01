https://ria.ru/20211001/sberbank-1752714742.html
Сбербанк оказывает содействие следствию по делу Раковой
Сбербанк оказывает содействие следствию по делу Раковой - РИА Новости, 01.10.2021
Сбербанк оказывает содействие следствию по делу Раковой
Сбербанк оказывает содействие следственным органам по уголовному делу экс-замминистра просвещения России, а ныне вице-президента банка Марины Раковой и ее... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T17:30
2021-10-01T17:30
2021-10-01T17:46
сбербанк россии
марина ракова
происшествия
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сбербанк оказывает содействие следственным органам по уголовному делу экс-замминистра просвещения России, а ныне вице-президента банка Марины Раковой и ее коллег, оно никак не связано с ее работой в банке, сообщили в пресс-службе кредитной организации."Сбербанк следит за ходом событий по уголовному делу Марины Раковой и ее коллег. Расследование охватывает ее деятельность на посту заместителя министра просвещения РФ до прихода в Сбер и, соответственно, никак не связано с ее работой в Сбербанке. Банк оказывает необходимое содействие следственным органам", - заявили в банке.Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, на ее рабочем месте и дома прошли следственные действия. Как в четверг сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Ракова не явилась на допрос, не пришла на работу и выключила телефоны – предположительно, она скрывается от следствия.По данным источника агентства, Ракову подозревают в том, что она в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Кроме Раковой, обыски прошли у ее окружения - у бывшего тогда руководства ФНФРО и у экс-руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах.
https://ria.ru/20211001/rakova-1752676684.html
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сбербанк россии, марина ракова, происшествия, россия
17:30 01.10.2021 (обновлено: 17:46 01.10.2021)
Сбербанк оказывает содействие следствию по делу Раковой
В Сбербанке заявили, что оказывают содействие следственным органам по делу Марины Раковой
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сбербанк
оказывает содействие следственным органам по уголовному делу экс-замминистра просвещения России
, а ныне вице-президента банка Марины Раковой и ее коллег, оно никак не связано с ее работой в банке, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
"Сбербанк следит за ходом событий по уголовному делу Марины Раковой и ее коллег. Расследование охватывает ее деятельность на посту заместителя министра просвещения РФ до прихода в Сбер и, соответственно, никак не связано с ее работой в Сбербанке. Банк оказывает необходимое содействие следственным органам", - заявили в банке.
Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, на ее рабочем месте и дома прошли следственные действия. Как в четверг сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Ракова не явилась на допрос, не пришла на работу и выключила телефоны – предположительно, она скрывается от следствия.
По данным источника агентства, Ракову подозревают в том, что она в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".
Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Кроме Раковой, обыски прошли у ее окружения - у бывшего тогда руководства ФНФРО и у экс-руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах.