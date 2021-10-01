Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211001/samolet-1752658004.html
Рейс Москва — Анталья экстренно сел в Краснодаре
Рейс Москва — Анталья экстренно сел в Краснодаре - РИА Новости, 01.10.2021
Рейс Москва — Анталья экстренно сел в Краснодаре
Самолет рейса Москва - Анталья экстренно сел в Краснодаре из-за пьяного дебошира, сообщил журналистам оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика". РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T13:28
2021-10-01T13:28
туризм
происшествия
краснодар
москва
анталья (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582726_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_c1f98ddb29ef0a4f9d49d5a5853fbe3c.jpg
СОЧИ, 1 окт - РИА Новости. Самолет рейса Москва - Анталья экстренно сел в Краснодаре из-за пьяного дебошира, сообщил журналистам оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика"."29 сентября в аэропорт Краснодара на запасной в 19:20 прибыл рейс U6 3571 ДМД - Анталья (А321), АК Уральские авиалинии с 224 пассажирами на борту. По сообщению экипажа, на борту выявлен деструктивный пассажир, который по прибытии в Краснодар был снят с рейса и препровожден в Линейный отдел полиции. После дозаправки в аэропорту кубанской столицы рейс вылетел в 21:26 в пункт назначения", - сказали в ведомстве.По информации МВД России, дебоширом оказался 42-летний житель Московской области, который находился на борту нетрезвом состоянии и приставал к пассажирам. При совершении экстренной посадки в аэропорту Краснодара, мужчина сразу был задержан полицейскими, которые составили в отношении него административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и передали дебошира в спецприемник города Тимашевска Краснодарского края на семь суток.
https://ria.ru/20210813/samolet-1745702535.html
краснодар
москва
анталья (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582726_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_e1bd3f7b5c2ce9d264caeaae6459c0bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, краснодар, москва, анталья (провинция)
13:28 01.10.2021
 
Рейс Москва — Анталья экстренно сел в Краснодаре

Самолет, летевший из Москвы в Турцию, экстренно сел в Краснодаре из-за дебошира

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 1 окт - РИА Новости. Самолет рейса Москва - Анталья экстренно сел в Краснодаре из-за пьяного дебошира, сообщил журналистам оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".
"29 сентября в аэропорт Краснодара на запасной в 19:20 прибыл рейс U6 3571 ДМД - Анталья (А321), АК Уральские авиалинии с 224 пассажирами на борту. По сообщению экипажа, на борту выявлен деструктивный пассажир, который по прибытии в Краснодар был снят с рейса и препровожден в Линейный отдел полиции. После дозаправки в аэропорту кубанской столицы рейс вылетел в 21:26 в пункт назначения", - сказали в ведомстве.
По информации МВД России, дебоширом оказался 42-летний житель Московской области, который находился на борту нетрезвом состоянии и приставал к пассажирам. При совершении экстренной посадки в аэропорту Краснодара, мужчина сразу был задержан полицейскими, которые составили в отношении него административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и передали дебошира в спецприемник города Тимашевска Краснодарского края на семь суток.
Пассажиры в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 20:24
В Волгограде сел самолет Сочи — Уфа из-за разбушевавшегося пассажира
 
ТуризмПроисшествияКраснодарМоскваАнталья (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:17В Дрездене открылась выставка России и Германии "Мечты о свободе"
04:05"Ужасный конец": на Украине заявили о плане раздела страны
04:02Число жертв COVID-19 в США превысило 700 тысяч человек
03:43На Украине поблагодарили Венгрию за урок газовому "наркоману"
03:35Источник рассказал о новом покрытии российских боевых машин
03:15Юрист объяснил, что делать, если во время проверки нет прав с собой
03:00Юристы рассказали о росте налога на землю в некоторых регионах
02:25Лукашенко оценил заявления, что спецслужбы "организовали" посадку Ryanair
02:16Лукашенко рассказал, кто передал Минску данные о 33 россиянах в 2020 году
02:15Финансист рассказал, почему не надо инвестировать в валюту
02:15Названы схемы обеспечения приемлемого уровня будущей пенсии
02:02В Италии заявили о возможности ввести получившим "Спутник" другую вакцину
01:38Объявлен победитель шоу "Голос 60+"
01:31В Белом доме прокомментировали количество жертв COVID-19
01:15Гражданам рассказали, когда придет кризис
01:06Лукашенко рассказал, что будет в случае внешней агрессии на Белоруссию
00:59Пушков заявил о планах Саакашвили "взорвать" Грузию
00:45Закон о гидах в России усовершенствуют до конца года
00:30Калмыкские буддисты начнут один из самых важных в году ритуалов
00:00В Абхазии депутат открыл стрельбу из автомата у здания МВД
Лента новостейМолния