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Рейс Москва — Анталья экстренно сел в Краснодаре

Рейс Москва — Анталья экстренно сел в Краснодаре - РИА Новости, 01.10.2021

Рейс Москва — Анталья экстренно сел в Краснодаре

Самолет рейса Москва - Анталья экстренно сел в Краснодаре из-за пьяного дебошира, сообщил журналистам оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика". РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T13:28

2021-10-01T13:28

2021-10-01T13:28

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СОЧИ, 1 окт - РИА Новости. Самолет рейса Москва - Анталья экстренно сел в Краснодаре из-за пьяного дебошира, сообщил журналистам оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика"."29 сентября в аэропорт Краснодара на запасной в 19:20 прибыл рейс U6 3571 ДМД - Анталья (А321), АК Уральские авиалинии с 224 пассажирами на борту. По сообщению экипажа, на борту выявлен деструктивный пассажир, который по прибытии в Краснодар был снят с рейса и препровожден в Линейный отдел полиции. После дозаправки в аэропорту кубанской столицы рейс вылетел в 21:26 в пункт назначения", - сказали в ведомстве.По информации МВД России, дебоширом оказался 42-летний житель Московской области, который находился на борту нетрезвом состоянии и приставал к пассажирам. При совершении экстренной посадки в аэропорту Краснодара, мужчина сразу был задержан полицейскими, которые составили в отношении него административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и передали дебошира в спецприемник города Тимашевска Краснодарского края на семь суток.

https://ria.ru/20210813/samolet-1745702535.html

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происшествия, краснодар, москва, анталья (провинция)