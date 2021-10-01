https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752754902.html

Саакашвили рассказал, как его задерживала полиция

Саакашвили рассказал, как его задерживала полиция - РИА Новости, 01.10.2021

Саакашвили рассказал, как его задерживала полиция

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что в ходе его задержания в пятницу полиция не применяла силу, он не оказывал сопротивления, заявила... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T22:49

2021-10-01T22:49

2021-10-01T22:56

в мире

грузия

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

задержание саакашвили в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155554/88/1555548863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4be086e8768fe41fc2cb23d4fd9ca6a.jpg

ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что в ходе его задержания в пятницу полиция не применяла силу, он не оказывал сопротивления, заявила грузинский омбудсмен Нино Ломджария."Саакашвили заявил, что его задержали сегодня в жилой квартире, он не оказывал сопротивление и, следовательно, полиция не применяла силу. В ходе задержания он был один, он сам открыл дверь полиции", - сказала Ломджария журналистам после посещения Саакашвили в тюрьме в Рустави.В пятницу премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали в Грузии. До этого Саакашвили говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.В Грузии Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму - к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Михаила Саакашвили доставляют в Руставскую тюрьму Кадры препровождения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в Руставскую тюрьму. Сейчас у входа собираются журналисты, сюда же направляются адвокаты Михаила Саакашвили и активисты "Единого Нацдвижения". 2021-10-01T22:49 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, задержание саакашвили в грузии, видео