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Саакашвили рассказал, как его задерживала полиция
Саакашвили рассказал, как его задерживала полиция - РИА Новости, 01.10.2021
Саакашвили рассказал, как его задерживала полиция
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что в ходе его задержания в пятницу полиция не применяла силу, он не оказывал сопротивления, заявила... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T22:49
2021-10-01T22:56
в мире
грузия
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что в ходе его задержания в пятницу полиция не применяла силу, он не оказывал сопротивления, заявила грузинский омбудсмен Нино Ломджария."Саакашвили заявил, что его задержали сегодня в жилой квартире, он не оказывал сопротивление и, следовательно, полиция не применяла силу. В ходе задержания он был один, он сам открыл дверь полиции", - сказала Ломджария журналистам после посещения Саакашвили в тюрьме в Рустави.В пятницу премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали в Грузии. До этого Саакашвили говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.В Грузии Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму - к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.
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Михаила Саакашвили доставляют в Руставскую тюрьму
Кадры препровождения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в Руставскую тюрьму. Сейчас у входа собираются журналисты, сюда же направляются адвокаты Михаила Саакашвили и активисты "Единого Нацдвижения".
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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, задержание саакашвили в грузии, видео
Саакашвили рассказал, как его задерживала полиция
ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что в ходе его задержания в пятницу полиция не применяла силу, он не оказывал сопротивления, заявила грузинский омбудсмен Нино Ломджария.
2021-10-01T22:49
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22:49 01.10.2021 (обновлено: 22:56 01.10.2021)
 
Саакашвили рассказал, как его задерживала полиция

Омбудсмен Ломджария: грузинская полиция не применяла силу при задержании Саакашвили

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что в ходе его задержания в пятницу полиция не применяла силу, он не оказывал сопротивления, заявила грузинский омбудсмен Нино Ломджария.
"Саакашвили заявил, что его задержали сегодня в жилой квартире, он не оказывал сопротивление и, следовательно, полиция не применяла силу. В ходе задержания он был один, он сам открыл дверь полиции", - сказала Ломджария журналистам после посещения Саакашвили в тюрьме в Рустави.
В пятницу премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали в Грузии. До этого Саакашвили говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
В Грузии Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму - к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиИраклий ГарибашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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