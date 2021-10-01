https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752752485.html

Премьер Грузии рассказал о спецоперации по задержанию Саакашвили

Премьер Грузии рассказал о спецоперации по задержанию Саакашвили - РИА Новости, 01.10.2021

Премьер Грузии рассказал о спецоперации по задержанию Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что задержанием бывшего президента Михаила Саакашвили власти предотвратили беспорядки в стране. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T22:09

2021-10-01T22:09

2021-10-01T22:09

в мире

грузия

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что задержанием бывшего президента Михаила Саакашвили власти предотвратили беспорядки в стране.По словам премьера, власти были информированы о приезде Саакашвили в страну, однако в течение дня опровергали это, чтобы не помешать тайной операции по его задержанию."Его провокация могла перейти в серьезное противостояние. Мы можем с уверенностью сказать, что предотвратили большую провокацию и беспорядки в стране", - сказал Гарибашвили в эфире грузинского канала "Имеди".В пятницу Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали в Грузии. До этого Саакашвили говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752742740.html

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