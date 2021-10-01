Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752752485.html
Премьер Грузии рассказал о спецоперации по задержанию Саакашвили
Премьер Грузии рассказал о спецоперации по задержанию Саакашвили - РИА Новости, 01.10.2021
Премьер Грузии рассказал о спецоперации по задержанию Саакашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что задержанием бывшего президента Михаила Саакашвили власти предотвратили беспорядки в стране. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T22:09
2021-10-01T22:09
в мире
грузия
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
задержание саакашвили в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598074102_0:82:3000:1770_1920x0_80_0_0_ac8c0c775c15ed678f83d288f2b66715.jpg
ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что задержанием бывшего президента Михаила Саакашвили власти предотвратили беспорядки в стране.По словам премьера, власти были информированы о приезде Саакашвили в страну, однако в течение дня опровергали это, чтобы не помешать тайной операции по его задержанию."Его провокация могла перейти в серьезное противостояние. Мы можем с уверенностью сказать, что предотвратили большую провокацию и беспорядки в стране", - сказал Гарибашвили в эфире грузинского канала "Имеди".В пятницу Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали в Грузии. До этого Саакашвили говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752742740.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598074102_0:0:2691:2018_1920x0_80_0_0_547e7ef925b119c1e996ef385da404cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, задержание саакашвили в грузии
22:09 01.10.2021
 
Премьер Грузии рассказал о спецоперации по задержанию Саакашвили

Премьер Грузии Гарибашвили: задержанием Саакашвили предотвратили беспорядки в стране

© AP Photo / Shakh AivazovПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© AP Photo / Shakh Aivazov
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что задержанием бывшего президента Михаила Саакашвили власти предотвратили беспорядки в стране.
По словам премьера, власти были информированы о приезде Саакашвили в страну, однако в течение дня опровергали это, чтобы не помешать тайной операции по его задержанию.
"Его провокация могла перейти в серьезное противостояние. Мы можем с уверенностью сказать, что предотвратили большую провокацию и беспорядки в стране", - сказал Гарибашвили в эфире грузинского канала "Имеди".
В пятницу Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали в Грузии. До этого Саакашвили говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
Михаила Саакашвили доставляют в Руставскую тюрьму - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
Вчера, 20:16
Опубликованы кадры задержания Саакашвили
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиИраклий ГарибашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:17В Дрездене открылась выставка России и Германии "Мечты о свободе"
04:05"Ужасный конец": на Украине заявили о плане раздела страны
04:02Число жертв COVID-19 в США превысило 700 тысяч человек
03:43На Украине поблагодарили Венгрию за урок газовому "наркоману"
03:35Источник рассказал о новом покрытии российских боевых машин
03:15Юрист объяснил, что делать, если во время проверки нет прав с собой
03:00Юристы рассказали о росте налога на землю в некоторых регионах
02:25Лукашенко оценил заявления, что спецслужбы "организовали" посадку Ryanair
02:16Лукашенко рассказал, кто передал Минску данные о 33 россиянах в 2020 году
02:15Финансист рассказал, почему не надо инвестировать в валюту
02:15Названы схемы обеспечения приемлемого уровня будущей пенсии
02:02В Италии заявили о возможности ввести получившим "Спутник" другую вакцину
01:38Объявлен победитель шоу "Голос 60+"
01:31В Белом доме прокомментировали количество жертв COVID-19
01:15Гражданам рассказали, когда придет кризис
01:06Лукашенко рассказал, что будет в случае внешней агрессии на Белоруссию
00:59Пушков заявил о планах Саакашвили "взорвать" Грузию
00:45Закон о гидах в России усовершенствуют до конца года
00:30Калмыкские буддисты начнут один из самых важных в году ритуалов
00:00В Абхазии депутат открыл стрельбу из автомата у здания МВД
Лента новостейМолния