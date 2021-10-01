У Саакашвили нашли новую жену

21:17 01.10.2021 (обновлено: 21:49 01.10.2021)
Саакашвили сообщил, что у него новая жена
Саакашвили сообщил, что у него новая жена, это депутат Украины Елизавета Ясько
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ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили после задержания в Тбилиси сообщил, что у него теперь новая жена, это депутат Украины Елизавета Ясько.
В пятницу грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан в Грузии.
"Мы с Лизой решили сообщить, что мы вместе, мы начинаем новую жизнь, новую семью", - сообщил Саакашвили в видеообращении в Facebook, опубликованном уже после его задержания в Тбилиси.
На странице Елизаветы Ясько в Facebook написано, что она народный депутат Украины.
До этого было известно, что Саакашвили женат на гражданке Голландии Сандре Рулофс, у супругов двое сыновей.
Ранее Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в грузинском Батуми. Видео снято ночью, на фоне можно заметить море и разглядеть здания, которые похожи на те, что есть в Батуми. Он заявил, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси и призывал людей собраться на площади Свободы в центре города. В МВД Грузии заявили РИА Новости, что Саакашвили не пересекал госграницу Украины и не приезжал в Грузию.
Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.