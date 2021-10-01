https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752748353.html

У Саакашвили нашли новую жену

Саакашвили сообщил, что у него новая жена - РИА Новости, 01.10.2021

У Саакашвили нашли новую жену

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили после задержания в Тбилиси сообщил, что у него теперь новая жена, это депутат Украины Елизавета Ясько. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T21:17

2021-10-01T21:17

2021-10-01T21:49

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михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили после задержания в Тбилиси сообщил, что у него теперь новая жена, это депутат Украины Елизавета Ясько.В пятницу грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан в Грузии."Мы с Лизой решили сообщить, что мы вместе, мы начинаем новую жизнь, новую семью", - сообщил Саакашвили в видеообращении в Facebook, опубликованном уже после его задержания в Тбилиси.На странице Елизаветы Ясько в Facebook написано, что она народный депутат Украины.До этого было известно, что Саакашвили женат на гражданке Голландии Сандре Рулофс, у супругов двое сыновей.Ранее Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в грузинском Батуми. Видео снято ночью, на фоне можно заметить море и разглядеть здания, которые похожи на те, что есть в Батуми. Он заявил, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси и призывал людей собраться на площади Свободы в центре города. В МВД Грузии заявили РИА Новости, что Саакашвили не пересекал госграницу Украины и не приезжал в Грузию.Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили