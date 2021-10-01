https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752748000.html

Госдеп отреагировал на задержание Саакашвили

Госдеп отреагировал на задержание Саакашвили - РИА Новости, 01.10.2021

Госдеп отреагировал на задержание Саакашвили

Власти США в курсе сообщении о задержании в Грузии экс-президента республики Михаила Саакашвили и продолжают внимательно следить за развитием ситуации, заявил... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T21:09

2021-10-01T21:09

2021-10-01T21:26

в мире

сша

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Власти США в курсе сообщении о задержании в Грузии экс-президента республики Михаила Саакашвили и продолжают внимательно следить за развитием ситуации, заявил РИА Новости представитель госдепартамента.В пятницу грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан в Грузии."Мы осведомлены о сообщениях о его задержании и внимательно следим за развитием событий", - сказал представитель американского дипведомства на просьбу прокомментировать задержание Саакашвили.Как подчеркнул дипломат, Вашингтон призывает власти Грузии обеспечить экс-президенту республики "справедливое обращение в соответствии с грузинскими законами и обязательствами страны в сфере международного гуманитарного права".Отвечая на вопрос о том, намерен ли госдеп США вызвать посла Грузии на фоне решения о задержании Саакашвили, дипломат сказал: "Мы не комментируем частные встречи".

https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752742740.html

сша

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в мире, сша, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии