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Президент Грузии прокомментировала заявления Саакашвили о приезде в страну
Президент Грузии прокомментировала заявления Саакашвили о приезде в страну - РИА Новости, 01.10.2021
Президент Грузии прокомментировала заявления Саакашвили о приезде в страну
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что заявления бывшего главы государства Михаила Саакашвили о нахождении в Батуми накаляют предвыборную обстановку и РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T17:32
2021-10-01T17:32
в мире
украина
грузия
михаил саакашвили
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что заявления бывшего главы государства Михаила Саакашвили о нахождении в Батуми накаляют предвыборную обстановку и призвала политиков отказаться от уличных выступлений."Правда это или нет, ясно одно, что эта тема разрушает предвыборную обстановку, напрягает и без того напряженное и уставшее общество. Кто бы ни тиражировал эту тему, она доказывает, что он (Саакашвили - ред.) не думает о стране или честных выборах, а делает ставку - выйти 3 октября на улицу и устроить дестабилизацию", - заявила президент в своем обращении, которое публикует администрация главы государства.Она раскритиковала власти, которые, по ее словам, "обязаны рассказать обществу правду и тем самым восстановить спокойствие", а не насмехаться и "подшучивать". Она считает, что правящая команда обязана предотвратить все попытки дестабилизации и беспорядков.Ранее Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в грузинском Батуми. Видео снято ночью, на фоне можно заметить море и разглядеть здания, которые похожи на те, что есть в Батуми. Он заявил, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси и призывал людей собраться на площади Свободы в центре города. В МВД Грузии заявили РИА Новости, что Саакашвили не пересекал госграницу Украины и не приезжал в Грузию.
https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752706182.html
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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, саломе зурабишвили
17:32 01.10.2021
 
Президент Грузии прокомментировала заявления Саакашвили о приезде в страну

Президент Грузии Зурабишвили: Саакашвили накаляет ситуацию перед выборами

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что заявления бывшего главы государства Михаила Саакашвили о нахождении в Батуми накаляют предвыборную обстановку и призвала политиков отказаться от уличных выступлений.
"Правда это или нет, ясно одно, что эта тема разрушает предвыборную обстановку, напрягает и без того напряженное и уставшее общество. Кто бы ни тиражировал эту тему, она доказывает, что он (Саакашвили - ред.) не думает о стране или честных выборах, а делает ставку - выйти 3 октября на улицу и устроить дестабилизацию", - заявила президент в своем обращении, которое публикует администрация главы государства.
Михаил Саакашвили во время беседы с журналистами - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
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Она раскритиковала власти, которые, по ее словам, "обязаны рассказать обществу правду и тем самым восстановить спокойствие", а не насмехаться и "подшучивать". Она считает, что правящая команда обязана предотвратить все попытки дестабилизации и беспорядков.
"Никто не должен играть с этим огнем, если ему небезразлична страна и ее будущее. Я не верю, что это время вернется, потому что наши граждане намного бдительнее, чем политики. Я стою с ними, не на какой-либо улице или площади, а на стороне конституционного порядка и мирного будущего. Я призываю всех взять на себя ответственность. Стабильность страны - наше общее достижение, от которого мы никогда не откажемся", - добавила она.
Ранее Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в грузинском Батуми. Видео снято ночью, на фоне можно заметить море и разглядеть здания, которые похожи на те, что есть в Батуми. Он заявил, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси и призывал людей собраться на площади Свободы в центре города. В МВД Грузии заявили РИА Новости, что Саакашвили не пересекал госграницу Украины и не приезжал в Грузию.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
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В миреУкраинаГрузияМихаил СаакашвилиСаломе Зурабишвили
 
 
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