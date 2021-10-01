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Владелец судна оценил возможность Саакашвили прибыть в Батуми морем

Владелец судна оценил возможность Саакашвили прибыть в Батуми морем - РИА Новости, 01.10.2021

Владелец судна оценил возможность Саакашвили прибыть в Батуми морем

Турецкая компания-владелец судна Mecit Kaptan, прибывшего из Румынии в грузинский город Батуми, отвергла, что на борту мог быть находящийся в розыске в Грузии... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T16:57

2021-10-01T16:57

2021-10-01T16:58

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грузия

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михаил саакашвили

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АНКАРА, 1 окт – РИА Новости. Турецкая компания-владелец судна Mecit Kaptan, прибывшего из Румынии в грузинский город Батуми, отвергла, что на борту мог быть находящийся в розыске в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили.Саакашвили в преддверии выборов в органы местного самоуправления объявил, что приехал в Грузию, несмотря на угрозу ареста. Он распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. В МВД Грузии заявили РИА Новости, что Саакашвили не пересекал государственную границу. Согласно ресурсам, отслеживающим движение судов, в Батуми в последние два дня прибыли два судна, в том числе турецкое - из Румынии.Саакашвили объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выложил видео из Батуми Михаил Саакашвили ранее сообщил, что вернулся в Грузию. В стране на него заведено несколько уголовных дел. 2021-10-01T16:57 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, батуми, михаил саакашвили, видео