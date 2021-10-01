https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752707698.html
Владелец судна оценил возможность Саакашвили прибыть в Батуми морем
Владелец судна оценил возможность Саакашвили прибыть в Батуми морем - РИА Новости, 01.10.2021
Владелец судна оценил возможность Саакашвили прибыть в Батуми морем
Турецкая компания-владелец судна Mecit Kaptan, прибывшего из Румынии в грузинский город Батуми, отвергла, что на борту мог быть находящийся в розыске в Грузии... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T16:57
2021-10-01T16:57
2021-10-01T16:58
в мире
грузия
батуми
михаил саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747060509_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_b67582a75f269379234b85460a495de9.jpg
АНКАРА, 1 окт – РИА Новости. Турецкая компания-владелец судна Mecit Kaptan, прибывшего из Румынии в грузинский город Батуми, отвергла, что на борту мог быть находящийся в розыске в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили.Саакашвили в преддверии выборов в органы местного самоуправления объявил, что приехал в Грузию, несмотря на угрозу ареста. Он распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. В МВД Грузии заявили РИА Новости, что Саакашвили не пересекал государственную границу. Согласно ресурсам, отслеживающим движение судов, в Батуми в последние два дня прибыли два судна, в том числе турецкое - из Румынии.Саакашвили объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
грузия
батуми
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747060509_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_ae528d31101f144b554085ab08093e60.jpg
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выложил видео из Батуми
Михаил Саакашвили ранее сообщил, что вернулся в Грузию. В стране на него заведено несколько уголовных дел.
2021-10-01T16:57
true
PT1M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, батуми, михаил саакашвили, видео
16:57 01.10.2021 (обновлено: 16:58 01.10.2021)
Владелец судна оценил возможность Саакашвили прибыть в Батуми морем
Хозяин судна оценил возможность Саакашвили прибыть в Батуми морем: перевозим только грузы