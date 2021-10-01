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Владелец судна оценил возможность Саакашвили прибыть в Батуми морем
Владелец судна оценил возможность Саакашвили прибыть в Батуми морем - РИА Новости, 01.10.2021
Владелец судна оценил возможность Саакашвили прибыть в Батуми морем
Турецкая компания-владелец судна Mecit Kaptan, прибывшего из Румынии в грузинский город Батуми, отвергла, что на борту мог быть находящийся в розыске в Грузии... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T16:57
2021-10-01T16:58
в мире
грузия
батуми
михаил саакашвили
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АНКАРА, 1 окт – РИА Новости. Турецкая компания-владелец судна Mecit Kaptan, прибывшего из Румынии в грузинский город Батуми, отвергла, что на борту мог быть находящийся в розыске в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили.Саакашвили в преддверии выборов в органы местного самоуправления объявил, что приехал в Грузию, несмотря на угрозу ареста. Он распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. В МВД Грузии заявили РИА Новости, что Саакашвили не пересекал государственную границу. Согласно ресурсам, отслеживающим движение судов, в Батуми в последние два дня прибыли два судна, в том числе турецкое - из Румынии.Саакашвили объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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60
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выложил видео из Батуми
Михаил Саакашвили ранее сообщил, что вернулся в Грузию. В стране на него заведено несколько уголовных дел.
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в мире, грузия, батуми, михаил саакашвили, видео
Владелец судна оценил возможность Саакашвили прибыть в Батуми морем
АНКАРА, 1 окт – РИА Новости. Турецкая компания-владелец судна Mecit Kaptan, прибывшего из Румынии в грузинский город Батуми, отвергла, что на борту мог быть находящийся в розыске в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили.
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16:57 01.10.2021 (обновлено: 16:58 01.10.2021)
 
Владелец судна оценил возможность Саакашвили прибыть в Батуми морем

Хозяин судна оценил возможность Саакашвили прибыть в Батуми морем: перевозим только грузы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкШторм в Батуми.
Шторм в Батуми. - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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АНКАРА, 1 окт – РИА Новости. Турецкая компания-владелец судна Mecit Kaptan, прибывшего из Румынии в грузинский город Батуми, отвергла, что на борту мог быть находящийся в розыске в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили.
Саакашвили в преддверии выборов в органы местного самоуправления объявил, что приехал в Грузию, несмотря на угрозу ареста. Он распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. В МВД Грузии заявили РИА Новости, что Саакашвили не пересекал государственную границу. Согласно ресурсам, отслеживающим движение судов, в Батуми в последние два дня прибыли два судна, в том числе турецкое - из Румынии.
"Мы не занимаемся перевозкой пассажиров, перевозим только грузы. Никого из Румынии в Грузию не перевозили", - сказал РИА Новости представитель компании Tayf Denizcilik ve Nakliyat.
Саакашвили объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
 
В миреГрузияБатумиМихаил Саакашвили
 
 
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