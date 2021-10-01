https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752706182.html

В партии Зеленского опровергли слухи, что Саакашвили находится в Трускавце

В партии Зеленского опровергли слухи, что Саакашвили находится в Трускавце - РИА Новости, 01.10.2021

В партии Зеленского опровергли слухи, что Саакашвили находится в Трускавце

Представитель пропрезидентской партии "Слуга народа" Юлия Палийчук назвала слухами информацию о том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T16:53

2021-10-01T16:53

2021-10-01T16:53

в мире

украина

грузия

михаил саакашвили

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КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Представитель пропрезидентской партии "Слуга народа" Юлия Палийчук назвала слухами информацию о том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в украинском Трускавце, где сейчас проходит большое заседание депутатов политсилы.Ранее Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в грузинском Батуми. Видео снято ночью, на фоне можно заметить море и разглядеть здания, которые похожи на те, что есть в Батуми. Он заявил, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси и призывал людей собраться на площади Свободы в центре города. В МВД Грузии заявили РИА Новости, что Саакашвили не пересекал госграницу Украины и не приезжал в Грузию. Позже телекомпания "Имеди" сообщила, что Саакашвили в течение последних четырех дней находится в Трускавце."Ходит много слухов. На большое заседание фракции приглашены действующие депутаты нашей политической силы, представители правительства, силовых ведомств, президент Украины и представители офиса президента", - сказала Палийчук на брифинге.Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

https://ria.ru/20211001/gruziya-1752682047.html

украина

грузия

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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили