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Саакашвили не покидал территорию Украины, заявило МВД Грузии
Саакашвили не покидал территорию Украины, заявило МВД Грузии - РИА Новости, 01.10.2021
Саакашвили не покидал территорию Украины, заявило МВД Грузии
Михаил Саакашвили не возвращался на родину, сообщили в грузинском МВД. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T14:17
2021-10-01T15:48
в мире
украина
грузия
михаил саакашвили
мвд грузии
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ТБИЛИСИ, 1 окт — РИА Новости. Михаил Саакашвили не возвращался на родину, сообщили в грузинском МВД.Он также напомнил, что экс-президент находится в розыске, осужден, и как только окажется на территории Грузии, моментально начнется процесс задержания.Сегодня утром Саакашвили через соцсети сообщил, что находится в Батуми. Он выложил два видеообращения, в которых посоветовал голосовать против партии "Грузинская мечта" и призвал своих сторонников собраться большими колоннами, чтобы двинуться вместе с ним к Тбилиси. Обе записи сделаны ночью, на фоне можно заметить море и здания, которые похожи на те, что есть в Батуми.Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год, бежал из страны. Против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе об убийстве и избиении, по которым суд заочно приговорил его к реальным срокам.Бывший грузинский лидер активно поддерживал смену власти на Украине и в 2015 году стал председателем Одесской областной государственной администрации, а позже — советником президента Петра Порошенко. Получил украинское гражданство.В 2016-м покинул занимаемые посты и стал выступать против Порошенко, в итоге в 2018 году его депортировали. Некоторое время жил в Нидерландах, при Владимире Зеленском снова вернулся на Украину.
https://radiosputnik.ria.ru/20211001/saakashvili-1752623559.html
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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, мвд грузии
14:17 01.10.2021 (обновлено: 15:48 01.10.2021)
 
Саакашвили не покидал территорию Украины, заявило МВД Грузии

МВД Грузии: Саакашвили не пересекал госграницу Украины и не приезжал в Батуми

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 1 окт — РИА Новости. Михаил Саакашвили не возвращался на родину, сообщили в грузинском МВД.

"Мы были в активной коммуникации с украинской стороной, и могу с уверенностью сказать, что Саакашвили не пересекал украинскую государственную границу. Могу также с уверенностью сказать, что он не пересекал государственную границу Грузии", — заявил представитель ведомства на брифинге.

Он также напомнил, что экс-президент находится в розыске, осужден, и как только окажется на территории Грузии, моментально начнется процесс задержания.
Сегодня утром Саакашвили через соцсети сообщил, что находится в Батуми. Он выложил два видеообращения, в которых посоветовал голосовать против партии "Грузинская мечта" и призвал своих сторонников собраться большими колоннами, чтобы двинуться вместе с ним к Тбилиси. Обе записи сделаны ночью, на фоне можно заметить море и здания, которые похожи на те, что есть в Батуми.
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Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год, бежал из страны. Против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе об убийстве и избиении, по которым суд заочно приговорил его к реальным срокам.
Бывший грузинский лидер активно поддерживал смену власти на Украине и в 2015 году стал председателем Одесской областной государственной администрации, а позже — советником президента Петра Порошенко. Получил украинское гражданство.
В 2016-м покинул занимаемые посты и стал выступать против Порошенко, в итоге в 2018 году его депортировали. Некоторое время жил в Нидерландах, при Владимире Зеленском снова вернулся на Украину.
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