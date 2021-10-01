14:17 01.10.2021 (обновлено: 15:48 01.10.2021)
Саакашвили не покидал территорию Украины, заявило МВД Грузии
МВД Грузии: Саакашвили не пересекал госграницу Украины и не приезжал в Батуми
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
ТБИЛИСИ, 1 окт — РИА Новости. Михаил Саакашвили не возвращался на родину, сообщили в грузинском МВД.
"Мы были в активной коммуникации с украинской стороной, и могу с уверенностью сказать, что Саакашвили не пересекал украинскую государственную границу. Могу также с уверенностью сказать, что он не пересекал государственную границу Грузии", — заявил представитель ведомства на брифинге.
Он также напомнил, что экс-президент находится в розыске, осужден, и как только окажется на территории Грузии, моментально начнется процесс задержания.
Сегодня утром Саакашвили через соцсети сообщил, что находится в Батуми. Он выложил два видеообращения, в которых посоветовал голосовать против партии "Грузинская мечта" и призвал своих сторонников собраться большими колоннами, чтобы двинуться вместе с ним к Тбилиси. Обе записи сделаны ночью, на фоне можно заметить море и здания, которые похожи на те, что есть в Батуми.
Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год, бежал из страны. Против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе об убийстве и избиении, по которым суд заочно приговорил его к реальным срокам.
Бывший грузинский лидер активно поддерживал смену власти на Украине и в 2015 году стал председателем Одесской областной государственной администрации, а позже — советником президента Петра Порошенко. Получил украинское гражданство.
В 2016-м покинул занимаемые посты и стал выступать против Порошенко, в итоге в 2018 году его депортировали. Некоторое время жил в Нидерландах, при Владимире Зеленском снова вернулся на Украину.