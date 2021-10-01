10:06 01.10.2021 (обновлено: 10:34 01.10.2021)
Саакашвили призвал сторонников собраться в Тбилиси
Саакашвили анонсировал приезд в Тбилиси и призвал сторонников собраться там
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили из Батуми заявил, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси и призывает людей собраться на площади Свободы в центре города.
Ранее Саакашвили распространил видеообращение в котором говорит, что находится в грузинском Батуми.
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"Прошу вас об одном, 2 числа пойдем все на выборы и дадим голос Нацдвижению (оппозиционная партия Саакашвили "Единое национальное движение" - ред.)... Это решающие выборы для всей Грузии. Второго числа будем вместе считать голоса, а 3 октября соберемся на Руставели, на площади Свободы и когда нас станет 100 тысяч человек, никто не сможет нас победить. Я конечно же присоединюсь к вам... Я буду в Тбилиси вместе с вами 3 числа и 2 тоже. У меня вся надежда на вас, прошу вас, будьте активными", - заявил Саакашвили в видеообращении.
На видеозаписи Саакашвили гуляет по ночному бульвару Батуми. Он отметил, что все, что было новое построено в Батуми, является его проектом.
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"Этот бульвар и всю эту красоту я строил не для русских туристов, иранцев и турков, а для вас, для вашего успеха и не хочу, чтобы асе это осталось у других", - добавил он.
"Утром 3 октября мы со всей Грузии должны направиться в Тбилиси защищать результаты выборов, я присоединюсь к одной из таких колонн. Поэтому, я прошу сделать колонны многочисленными и мощными, чтобы они не могли меня остановить. Если узурпирующему правительству удастся арестовать меня раньше, это должно еще больше укрепить нашу силу. В любом случае я не отступлю, и, надеюсь, вы тоже", - написал Саакашвили на своей странице в Facebook.
Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.