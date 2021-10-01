https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752613376.html

Саакашвили призвал сторонников собраться в Тбилиси

Саакашвили призвал сторонников собраться в Тбилиси - РИА Новости, 01.10.2021

Саакашвили призвал сторонников собраться в Тбилиси

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили из Батуми заявил, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси и призывает людей собраться на площади Свободы в центре города. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T10:06

2021-10-01T10:06

2021-10-01T10:34

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ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили из Батуми заявил, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси и призывает людей собраться на площади Свободы в центре города.Ранее Саакашвили распространил видеообращение в котором говорит, что находится в грузинском Батуми.На видеозаписи Саакашвили гуляет по ночному бульвару Батуми. Он отметил, что все, что было новое построено в Батуми, является его проектом."Этот бульвар и всю эту красоту я строил не для русских туристов, иранцев и турков, а для вас, для вашего успеха и не хочу, чтобы асе это осталось у других", - добавил он."Утром 3 октября мы со всей Грузии должны направиться в Тбилиси защищать результаты выборов, я присоединюсь к одной из таких колонн. Поэтому, я прошу сделать колонны многочисленными и мощными, чтобы они не могли меня остановить. Если узурпирующему правительству удастся арестовать меня раньше, это должно еще больше укрепить нашу силу. В любом случае я не отступлю, и, надеюсь, вы тоже", - написал Саакашвили на своей странице в Facebook.Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

https://ria.ru/20210923/saakashvili-1751471770.html

https://ria.ru/20210818/gruziya-1746229002.html

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в мире, тбилиси, грузия, батуми, михаил саакашвили