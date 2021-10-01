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В Казани проверят сообщения о высаженном из автобуса ребенке-инвалиде

В Казани проверят сообщения о высаженном из автобуса ребенке-инвалиде - РИА Новости, 01.10.2021

В Казани проверят сообщения о высаженном из автобуса ребенке-инвалиде

Прокуратура Татарстана проверит появившуюся в соцсетях и местных СМИ информацию о том, что кондуктор одного из автобусов в Казани высадила из салона... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T17:55

2021-10-01T17:55

2021-10-01T17:55

происшествия

казань

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 1 окт – РИА Новости. Прокуратура Татарстана проверит появившуюся в соцсетях и местных СМИ информацию о том, что кондуктор одного из автобусов в Казани высадила из салона ребенка-инвалида, у которого на карте оказалось недостаточно средств для оплаты проезда, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что кондуктор автобуса №5 в Казани выгнала ребенка-инвалида из салона автобуса, нецензурно обругав его. Отмечается, что инцидент произошел из-за того, что у мальчика не осталось денег на транспортной карте."Прокуратура проверит информацию об инциденте с ребенком-инвалидом в Казани. Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям кондуктора и при наличии оснований примет меры реагирования", - сказал Галиев журналистам.

https://ria.ru/20210916/dzerzhinsk-1750354068.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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2021

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происшествия, казань, республика татарстан (татарстан)