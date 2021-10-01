https://ria.ru/20211001/putin-1752682563.html
Путин поручил актуализировать Концепцию психологической службы в школах
Путин поручил актуализировать Концепцию психологической службы в школах - РИА Новости, 01.10.2021
Путин поручил актуализировать Концепцию психологической службы в школах
Президент России Владимир Путин поручил актуализировать Концепцию развития психологической службы в системе образования в РФ на период до 2025 года,... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T15:29
2021-10-01T15:29
2021-10-01T15:29
общество
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил актуализировать Концепцию развития психологической службы в системе образования в РФ на период до 2025 года, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ ... обеспечить актуализацию Концепции развития психологической службы в системе образования в РФ на период до 2025 года и плана мероприятий по реализации этой Концепции", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - 15 декабря 2021 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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общество, владимир путин, михаил мишустин, россия
Путин поручил актуализировать Концепцию психологической службы в школах
Путин поручил актуализировать Концепцию психологической службы в системе образования