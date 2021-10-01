https://ria.ru/20211001/prigovor-1752681519.html

В России вынесли первый приговор за уклонение от платежей на ввоз табака

В России вынесли первый приговор за уклонение от платежей на ввоз табака - РИА Новости, 01.10.2021

В России вынесли первый приговор за уклонение от платежей на ввоз табака

Первый в России обвинительный приговор за ввоз табака без уплаты таможенных платежей вынесен в Тюмени, где Ленинский райсуд назначил местному жителю штраф в 350 РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T15:23

2021-10-01T15:23

2021-10-01T15:23

происшествия

сша

тюмень

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg

ТЮМЕНЬ, 1 окт - РИА Новости. Первый в России обвинительный приговор за ввоз табака без уплаты таможенных платежей вынесен в Тюмени, где Ленинский райсуд назначил местному жителю штраф в 350 тысяч рублей и конфискацию товара, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тюменской таможни."Суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Тюмени за уклонение от уплаты таможенных платежей в размере более 22 миллионов рублей с учетом пеней и назначил наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей с конфискацией предмета преступления. Это первое уголовное дело в России с вынесением обвинительного приговора суда в отношении лица по факту уклонения от уплаты таможенных платежей за незаконный ввоз табачных изделий", - сообщает пресс-служба.По данным таможни, незаконный ввоз четырех тонн табачной смеси для кальянов выявлен силовиками в июне прошлого года. В ходе расследования установлено, что товар ввезен из Турции, Иордании, Египта, США и ОАЭ. Из незаконного оборота в Тюмени оперативники изъяли около 76 тысяч единиц безакцизной табачной продукции стоимостью более 12 миллионов рублей."Именно они стали предметом преступления в деле по пункту "г" части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Российской Федерации "Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере", - пояснили в пресс-службе таможни.Изменения в эту статью, распространившие ее действие на уклонение от уплаты специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, были внесены летом 2021 года. Ранее уголовная ответственность предусматривалась только в отношении таможенных платежей.

https://ria.ru/20210728/kontrafakt-1743321591.html

https://ria.ru/20210721/tabak-1742228463.html

сша

тюмень

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сша, тюмень, россия