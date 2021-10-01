https://ria.ru/20211001/prigovor-1752681519.html
В России вынесли первый приговор за уклонение от платежей на ввоз табака
В России вынесли первый приговор за уклонение от платежей на ввоз табака - РИА Новости, 01.10.2021
В России вынесли первый приговор за уклонение от платежей на ввоз табака
Первый в России обвинительный приговор за ввоз табака без уплаты таможенных платежей вынесен в Тюмени, где Ленинский райсуд назначил местному жителю штраф в 350 РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T15:23
2021-10-01T15:23
2021-10-01T15:23
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ТЮМЕНЬ, 1 окт - РИА Новости. Первый в России обвинительный приговор за ввоз табака без уплаты таможенных платежей вынесен в Тюмени, где Ленинский райсуд назначил местному жителю штраф в 350 тысяч рублей и конфискацию товара, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тюменской таможни."Суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Тюмени за уклонение от уплаты таможенных платежей в размере более 22 миллионов рублей с учетом пеней и назначил наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей с конфискацией предмета преступления. Это первое уголовное дело в России с вынесением обвинительного приговора суда в отношении лица по факту уклонения от уплаты таможенных платежей за незаконный ввоз табачных изделий", - сообщает пресс-служба.По данным таможни, незаконный ввоз четырех тонн табачной смеси для кальянов выявлен силовиками в июне прошлого года. В ходе расследования установлено, что товар ввезен из Турции, Иордании, Египта, США и ОАЭ. Из незаконного оборота в Тюмени оперативники изъяли около 76 тысяч единиц безакцизной табачной продукции стоимостью более 12 миллионов рублей."Именно они стали предметом преступления в деле по пункту "г" части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Российской Федерации "Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере", - пояснили в пресс-службе таможни.Изменения в эту статью, распространившие ее действие на уклонение от уплаты специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, были внесены летом 2021 года. Ранее уголовная ответственность предусматривалась только в отношении таможенных платежей.
https://ria.ru/20210728/kontrafakt-1743321591.html
https://ria.ru/20210721/tabak-1742228463.html
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происшествия, сша, тюмень, россия
В России вынесли первый приговор за уклонение от платежей на ввоз табака
В Тюмени вынесли первый в России приговор за ввоз табака без уплаты таможенных платежей