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Эксперт рассказала, кому повысят зарплату в октябре
Эксперт рассказала, кому повысят зарплату в октябре - РИА Новости, 01.10.2021
Эксперт рассказала, кому повысят зарплату в октябре
Несколько категорий граждан России ожидают повышения зарплат. О том, кто получит прибавку в октябре и кому увеличат выплаты со следующего года, рассказала... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T02:15
2021-10-01T02:15
общество
зарплата
работа
рэу имени г. в. плеханова
россия
юлия финогенова
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Несколько категорий граждан России ожидают повышения зарплат. О том, кто получит прибавку в октябре и кому увеличат выплаты со следующего года, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.С первого октября зарплаты военнослужащих будут проиндексированы на 3,7 процента. Заработную плату бюджетников также проиндексируют. Размер прибавки в этом случае зависит от региона проживания и отраслевой специфики, но он не может быть меньше федерального уровня, объясняет эксперт.Однако в этом году минимальный уровень повышения тоже будет неодинаков.Эксперт напомнила, что практически все детские пособия, а также пособия женщинам по беременности и родам, уходу за ребенком и пособия по безработице с октября будут поступать только на карту "Мир".Если у получателя нет такой карты, то средства начислят на банковский счет. Их можно будет забрать либо лично в кассе банка, либо через почтовый перевод.
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общество, зарплата, работа, рэу имени г. в. плеханова, россия, юлия финогенова
02:15 01.10.2021
 
Эксперт рассказала, кому повысят зарплату в октябре

Эксперт Финогенова: в октябре зарплату повысят военнослужащим и части госслужащих

© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Depositphotos / Fascinadora
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Несколько категорий граждан России ожидают повышения зарплат. О том, кто получит прибавку в октябре и кому увеличат выплаты со следующего года, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.
С первого октября зарплаты военнослужащих будут проиндексированы на 3,7 процента. Заработную плату бюджетников также проиндексируют. Размер прибавки в этом случае зависит от региона проживания и отраслевой специфики, но он не может быть меньше федерального уровня, объясняет эксперт.
Однако в этом году минимальный уровень повышения тоже будет неодинаков.
"Для части госслужащих повышение составит как минимум 6,6 процента. Для другой части — прежде всего экономистов, психологов, которые задействованы в бюджетной сфере, повышение будет на 3,8 процента", — уточнила собеседник агентства.
Эксперт напомнила, что практически все детские пособия, а также пособия женщинам по беременности и родам, уходу за ребенком и пособия по безработице с октября будут поступать только на карту "Мир".
Если у получателя нет такой карты, то средства начислят на банковский счет. Их можно будет забрать либо лично в кассе банка, либо через почтовый перевод.
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ОбществоЗарплатаРаботаРЭУ имени Г. В. ПлехановаРоссияЮлия Финогенова
 
 
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