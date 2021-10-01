https://ria.ru/20211001/povyshenie-1752590275.html

Эксперт рассказала, кому повысят зарплату в октябре

Эксперт рассказала, кому повысят зарплату в октябре - РИА Новости, 01.10.2021

Эксперт рассказала, кому повысят зарплату в октябре

Несколько категорий граждан России ожидают повышения зарплат. О том, кто получит прибавку в октябре и кому увеличат выплаты со следующего года, рассказала... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T02:15

2021-10-01T02:15

2021-10-01T02:15

общество

зарплата

работа

рэу имени г. в. плеханова

россия

юлия финогенова

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Несколько категорий граждан России ожидают повышения зарплат. О том, кто получит прибавку в октябре и кому увеличат выплаты со следующего года, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.С первого октября зарплаты военнослужащих будут проиндексированы на 3,7 процента. Заработную плату бюджетников также проиндексируют. Размер прибавки в этом случае зависит от региона проживания и отраслевой специфики, но он не может быть меньше федерального уровня, объясняет эксперт.Однако в этом году минимальный уровень повышения тоже будет неодинаков.Эксперт напомнила, что практически все детские пособия, а также пособия женщинам по беременности и родам, уходу за ребенком и пособия по безработице с октября будут поступать только на карту "Мир".Если у получателя нет такой карты, то средства начислят на банковский счет. Их можно будет забрать либо лично в кассе банка, либо через почтовый перевод.

https://ria.ru/20210922/zarplata-1751228548.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, зарплата, работа, рэу имени г. в. плеханова, россия, юлия финогенова