https://ria.ru/20211001/poisk-propavshikh-1752631785.html

Онлайн-конференция о поиске пропавших без вести во время войны

Онлайн-конференция о поиске пропавших без вести во время войны - РИА Новости, 01.10.2021

Онлайн-конференция о поиске пропавших без вести во время войны

4 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная поиску пропавших без вести во время Великой Отечественной войны.

2021-10-01T11:38

2021-10-01T11:38

2021-10-01T11:38

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Задать вопросУчастники:- руководитель европейского отделения Международной ассоциации общественных поисковых организаций Алексей КИСЛИЦЫН;- историк, председатель движения "Архивный дозор" Виталий СЕМЕНОВ;- директор фонда "Советское поле славы" Ремко РЕЙДИНГ (Нидерланды);- соорганизатор Международного образовательного проекта "ГенЭкспо" Михаил ШЕВЕЛЕВ.Как проследить судьбу военнопленного? С какими сложностями можно столкнуться, занимаясь поиском информации в российских и зарубежных архивах о воевавших родных? Что неизвестно о героической работе врачей и других медицинских работников в ходе Великой Отечественной? Как искать информацию в ОБД "Мемориал", "Подвиг народа", "Память народа"? Какую роль поисковые организации играют в деле патриотического воспитания?Также в рамках мероприятия будет представлен первый в России учебник по поиску пропавших без вести во время Великой Отечественной войны – "Альманах ГенЭкспо №2".Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@ria.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы