Онлайн-конференция о поиске пропавших без вести во время войны
4 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная поиску пропавших без вести во время Великой Отечественной войны.
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Участники:
- руководитель европейского отделения Международной ассоциации общественных поисковых организаций Алексей КИСЛИЦЫН;
- историк, председатель движения "Архивный дозор" Виталий СЕМЕНОВ;
- директор фонда "Советское поле славы" Ремко РЕЙДИНГ (Нидерланды);
- соорганизатор Международного образовательного проекта "ГенЭкспо" Михаил ШЕВЕЛЕВ.
Как проследить судьбу военнопленного? С какими сложностями можно столкнуться, занимаясь поиском информации в российских и зарубежных архивах о воевавших родных? Что неизвестно о героической работе врачей и других медицинских работников в ходе Великой Отечественной? Как искать информацию в ОБД "Мемориал", "Подвиг народа", "Память народа"? Какую роль поисковые организации играют в деле патриотического воспитания?
Также в рамках мероприятия будет представлен первый в России учебник по поиску пропавших без вести во время Великой Отечественной войны – "Альманах ГенЭкспо №2".
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- руководитель европейского отделения Международной ассоциации общественных поисковых организаций Алексей КИСЛИЦЫН;
- историк, председатель движения "Архивный дозор" Виталий СЕМЕНОВ;
- директор фонда "Советское поле славы" Ремко РЕЙДИНГ (Нидерланды);
- соорганизатор Международного образовательного проекта "ГенЭкспо" Михаил ШЕВЕЛЕВ.
Как проследить судьбу военнопленного? С какими сложностями можно столкнуться, занимаясь поиском информации в российских и зарубежных архивах о воевавших родных? Что неизвестно о героической работе врачей и других медицинских работников в ходе Великой Отечественной? Как искать информацию в ОБД "Мемориал", "Подвиг народа", "Память народа"? Какую роль поисковые организации играют в деле патриотического воспитания?
Также в рамках мероприятия будет представлен первый в России учебник по поиску пропавших без вести во время Великой Отечественной войны – "Альманах ГенЭкспо №2".
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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