https://ria.ru/20211001/peterburg-1752681156.html
В Петербурге вуз назвал данные о жестоком обращении со студентами фейками
В Петербурге вуз назвал данные о жестоком обращении со студентами фейками - РИА Новости, 01.10.2021
В Петербурге вуз назвал данные о жестоком обращении со студентами фейками
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП) назвал фейками сообщения о жестоком обращении со студентами, группу которых якобы насильственно РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T15:20
2021-10-01T15:20
2021-10-01T15:21
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП) назвал фейками сообщения о жестоком обращении со студентами, группу которых якобы насильственно удерживали в помещении вуза, сообщила пресс-служба учебного заведения.Ранее некоторые СМИ и Telegram-каналы опубликовали информацию о конфликте группы третьекурсников СПбГУП с руководством вуза. Студентов, обучающихся на кафедре актёрского искусства, якобы насильственно удерживали в помещении, принуждая подписать заявления против двух бывших преподавателей, проводивших дополнительные занятия в зале, на аренду которого скидывались все их участники. Также сообщалось о студентке, якобы упавшей в обморок после беседы с ректором СПбГУП Александром Запесоцким."Отдельные СМИ распространили вымыслы относительно жестокого обращения со студентами в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов… Эти сведения являются фейками, опубликованными СМИ без надлежащей проверки фактов", - говорится в пресс-релизе вуза на его странице в соцсети "ВКонтакте".Университет профсоюзов обещает применить к распространителям ложной информации, которых, по оценке вуза, более 50, "меры в соответствии с действующим законодательством".Как уточняет СПбГУП, ложные сведения об удержании студентов "родились из анонимного звонка в полицию", и автора этого звонка в настоящее время ищут правоохранители. Обморок студентки, по данным вуза, был инсценирован группой студентов, "уличенных в передаче денег своим преподавателям, что, по мнению университета, является взяткой и строго наказуемо".Комментарием ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области относительно поисков звонившего в полицию по поводу конфликта в университете профсоюзов РИА Новости пока не располагает.СПбГУП является негосударственным образовательным учреждением высшего профессионального образования. Вуз учрежден в 1991 году на базе Высшей профсоюзной школы культуры. Его учредитель - Федерация независимых профсоюзов России.
https://ria.ru/20210929/aspirantka-1752393490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия
15:20 01.10.2021 (обновлено: 15:21 01.10.2021)
В Петербурге вуз назвал данные о жестоком обращении со студентами фейками
СПбГУП назвал фейками данные о жестоком обращении со студентами
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП) назвал фейками сообщения о жестоком обращении со студентами, группу которых якобы насильственно удерживали в помещении вуза, сообщила пресс-служба учебного заведения.
Ранее некоторые СМИ и Telegram-каналы опубликовали информацию о конфликте группы третьекурсников СПбГУП с руководством вуза. Студентов, обучающихся на кафедре актёрского искусства, якобы насильственно удерживали в помещении, принуждая подписать заявления против двух бывших преподавателей, проводивших дополнительные занятия в зале, на аренду которого скидывались все их участники. Также сообщалось о студентке, якобы упавшей в обморок после беседы с ректором СПбГУП Александром Запесоцким.
"Отдельные СМИ распространили вымыслы относительно жестокого обращения со студентами в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов… Эти сведения являются фейками, опубликованными СМИ без надлежащей проверки фактов", - говорится в пресс-релизе вуза на его странице в соцсети "ВКонтакте".
Университет профсоюзов обещает применить к распространителям ложной информации, которых, по оценке вуза, более 50, "меры в соответствии с действующим законодательством".
Как уточняет СПбГУП, ложные сведения об удержании студентов "родились из анонимного звонка в полицию", и автора этого звонка в настоящее время ищут правоохранители. Обморок студентки, по данным вуза, был инсценирован группой студентов, "уличенных в передаче денег своим преподавателям, что, по мнению университета, является взяткой и строго наказуемо".
Комментарием ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
относительно поисков звонившего в полицию по поводу конфликта в университете профсоюзов РИА Новости пока не располагает.
СПбГУП является негосударственным образовательным учреждением высшего профессионального образования. Вуз учрежден в 1991 году на базе Высшей профсоюзной школы культуры. Его учредитель - Федерация независимых профсоюзов России
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