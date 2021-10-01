https://ria.ru/20211001/peterburg-1752681156.html

В Петербурге вуз назвал данные о жестоком обращении со студентами фейками

В Петербурге вуз назвал данные о жестоком обращении со студентами фейками - РИА Новости, 01.10.2021

В Петербурге вуз назвал данные о жестоком обращении со студентами фейками

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП) назвал фейками сообщения о жестоком обращении со студентами, группу которых якобы насильственно РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T15:20

2021-10-01T15:20

2021-10-01T15:21

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП) назвал фейками сообщения о жестоком обращении со студентами, группу которых якобы насильственно удерживали в помещении вуза, сообщила пресс-служба учебного заведения.Ранее некоторые СМИ и Telegram-каналы опубликовали информацию о конфликте группы третьекурсников СПбГУП с руководством вуза. Студентов, обучающихся на кафедре актёрского искусства, якобы насильственно удерживали в помещении, принуждая подписать заявления против двух бывших преподавателей, проводивших дополнительные занятия в зале, на аренду которого скидывались все их участники. Также сообщалось о студентке, якобы упавшей в обморок после беседы с ректором СПбГУП Александром Запесоцким."Отдельные СМИ распространили вымыслы относительно жестокого обращения со студентами в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов… Эти сведения являются фейками, опубликованными СМИ без надлежащей проверки фактов", - говорится в пресс-релизе вуза на его странице в соцсети "ВКонтакте".Университет профсоюзов обещает применить к распространителям ложной информации, которых, по оценке вуза, более 50, "меры в соответствии с действующим законодательством".Как уточняет СПбГУП, ложные сведения об удержании студентов "родились из анонимного звонка в полицию", и автора этого звонка в настоящее время ищут правоохранители. Обморок студентки, по данным вуза, был инсценирован группой студентов, "уличенных в передаче денег своим преподавателям, что, по мнению университета, является взяткой и строго наказуемо".Комментарием ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области относительно поисков звонившего в полицию по поводу конфликта в университете профсоюзов РИА Новости пока не располагает.СПбГУП является негосударственным образовательным учреждением высшего профессионального образования. Вуз учрежден в 1991 году на базе Высшей профсоюзной школы культуры. Его учредитель - Федерация независимых профсоюзов России.

https://ria.ru/20210929/aspirantka-1752393490.html

https://ria.ru/20200514/1571426015.html

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ленинградская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия