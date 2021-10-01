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Мурашко провел переговоры с главой ВОЗ
Мурашко провел переговоры с главой ВОЗ - РИА Новости, 01.10.2021
Мурашко провел переговоры с главой ВОЗ
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсуждает в Женеве международное взаимодействие по борьбе с COVID-19, провел встречу с главой ВОЗ, на... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T18:23
2021-10-01T18:36
женева (город)
воз
распространение коронавируса
в мире
михаил мурашко
коронавирусы
тедрос адханом гебрейесус
россия
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ЖЕНЕВА, 1 окт - РИА Новости, Елизавета Исакова. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсуждает в Женеве международное взаимодействие по борьбе с COVID-19, провел встречу с главой ВОЗ, на запланированных двусторонних встречах поднимет вопросы взаимного признания вакцин, заявил РИА Новости помощник министра Алексей Кузнецов."Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко принимает участие в неформальной встрече членов исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения, которая проходит сегодня в Женеве. Ранее сегодня Михаил Мурашко встретился с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом, обсуждались различные аспекты сотрудничества России и Всемирной организации здравоохранения, вопросы борьбы с распространением COVID-19 на глобальном уровне", - сказал он.По словам Кузнецова, министр также намерен провести в Женеве "ряд двусторонних встреч для согласования позиций по ключевым международным направлениям развития здравоохранения", в том числе, для обсуждения "вопросов взаимного признания сертификатов о вакцинации".
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женева (город), воз, в мире, михаил мурашко, коронавирусы, тедрос адханом гебрейесус, россия, коронавирус covid-19
18:23 01.10.2021 (обновлено: 18:36 01.10.2021)
 
Мурашко провел переговоры с главой ВОЗ

Мурашко обсудил с главой ВОЗ Гебрейесусом взаимодействие по борьбе с COVID-19

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ЖЕНЕВА, 1 окт - РИА Новости, Елизавета Исакова. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсуждает в Женеве международное взаимодействие по борьбе с COVID-19, провел встречу с главой ВОЗ, на запланированных двусторонних встречах поднимет вопросы взаимного признания вакцин, заявил РИА Новости помощник министра Алексей Кузнецов.
"Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко принимает участие в неформальной встрече членов исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения, которая проходит сегодня в Женеве. Ранее сегодня Михаил Мурашко встретился с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом, обсуждались различные аспекты сотрудничества России и Всемирной организации здравоохранения, вопросы борьбы с распространением COVID-19 на глобальном уровне", - сказал он.
По словам Кузнецова, министр также намерен провести в Женеве "ряд двусторонних встреч для согласования позиций по ключевым международным направлениям развития здравоохранения", в том числе, для обсуждения "вопросов взаимного признания сертификатов о вакцинации".
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Распространение коронавирусаЖенева (город)ВОЗВ миреМихаил МурашкоКоронавирусыТедрос Адханом ГебрейесусРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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