https://ria.ru/20211001/peregovory-1752726376.html

Мурашко провел переговоры с главой ВОЗ

Мурашко провел переговоры с главой ВОЗ - РИА Новости, 01.10.2021

Мурашко провел переговоры с главой ВОЗ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсуждает в Женеве международное взаимодействие по борьбе с COVID-19, провел встречу с главой ВОЗ, на... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T18:23

2021-10-01T18:23

2021-10-01T18:36

женева (город)

воз

распространение коронавируса

в мире

михаил мурашко

коронавирусы

тедрос адханом гебрейесус

россия

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ЖЕНЕВА, 1 окт - РИА Новости, Елизавета Исакова. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсуждает в Женеве международное взаимодействие по борьбе с COVID-19, провел встречу с главой ВОЗ, на запланированных двусторонних встречах поднимет вопросы взаимного признания вакцин, заявил РИА Новости помощник министра Алексей Кузнецов."Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко принимает участие в неформальной встрече членов исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения, которая проходит сегодня в Женеве. Ранее сегодня Михаил Мурашко встретился с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом, обсуждались различные аспекты сотрудничества России и Всемирной организации здравоохранения, вопросы борьбы с распространением COVID-19 на глобальном уровне", - сказал он.По словам Кузнецова, министр также намерен провести в Женеве "ряд двусторонних встреч для согласования позиций по ключевым международным направлениям развития здравоохранения", в том числе, для обсуждения "вопросов взаимного признания сертификатов о вакцинации".

https://ria.ru/20210927/koronavirus-1751933386.html

женева (город)

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женева (город), воз, в мире, михаил мурашко, коронавирусы, тедрос адханом гебрейесус, россия, коронавирус covid-19