https://ria.ru/20211001/pedofiliya-1752650806.html
Суд в Якутске приговорил педофила почти к 18 годам колонии строгого режима
Суд в Якутске приговорил педофила почти к 18 годам колонии строгого режима - РИА Новости, 01.10.2021
Суд в Якутске приговорил педофила почти к 18 годам колонии строгого режима
Суд приговорил жителя Якутска к 17 годам и 10 месяцам колонии строгого режима за разврат и сексуальное насилие над девочками, сообщила пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T13:00
2021-10-01T13:00
2021-10-01T13:00
происшествия
якутск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЯКУТСК, 1 окт – РИА Новости. Суд приговорил жителя Якутска к 17 годам и 10 месяцам колонии строгого режима за разврат и сексуальное насилие над девочками, сообщила пресс-служба СУСК РФ по республике."Следствием и судом установлено, что в период с февраля 2018-го по ноябрь 2020 года подсудимый совершил 8 преступлений сексуального характера в отношении малолетних девочек в подъездах жилых домов города Якутска. Приговором суда ему назначено наказание в виде 17 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в управлении.Мужчина признан виновным в совершении шести преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего), и двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия).
https://ria.ru/20210907/nakazanie-1748999812.html
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происшествия, якутск, следственный комитет россии (ск рф), россия
Суд в Якутске приговорил педофила почти к 18 годам колонии строгого режима
Суд приговорил жителя Якутска к 17 годам и 10 месяцам колонии строгого режима за педофилию