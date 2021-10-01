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Суд в Якутске приговорил педофила почти к 18 годам колонии строгого режима
Суд в Якутске приговорил педофила почти к 18 годам колонии строгого режима - РИА Новости, 01.10.2021
Суд в Якутске приговорил педофила почти к 18 годам колонии строгого режима
Суд приговорил жителя Якутска к 17 годам и 10 месяцам колонии строгого режима за разврат и сексуальное насилие над девочками, сообщила пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T13:00
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происшествия
якутск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЯКУТСК, 1 окт – РИА Новости. Суд приговорил жителя Якутска к 17 годам и 10 месяцам колонии строгого режима за разврат и сексуальное насилие над девочками, сообщила пресс-служба СУСК РФ по республике."Следствием и судом установлено, что в период с февраля 2018-го по ноябрь 2020 года подсудимый совершил 8 преступлений сексуального характера в отношении малолетних девочек в подъездах жилых домов города Якутска. Приговором суда ему назначено наказание в виде 17 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в управлении.Мужчина признан виновным в совершении шести преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего), и двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия).
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происшествия, якутск, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:00 01.10.2021
 
Суд в Якутске приговорил педофила почти к 18 годам колонии строгого режима

Суд приговорил жителя Якутска к 17 годам и 10 месяцам колонии строгого режима за педофилию

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ЯКУТСК, 1 окт – РИА Новости. Суд приговорил жителя Якутска к 17 годам и 10 месяцам колонии строгого режима за разврат и сексуальное насилие над девочками, сообщила пресс-служба СУСК РФ по республике.
"Следствием и судом установлено, что в период с февраля 2018-го по ноябрь 2020 года подсудимый совершил 8 преступлений сексуального характера в отношении малолетних девочек в подъездах жилых домов города Якутска. Приговором суда ему назначено наказание в виде 17 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в управлении.
Мужчина признан виновным в совершении шести преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего), и двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия).
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ПроисшествияЯкутскСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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