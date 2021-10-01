https://ria.ru/20211001/pedofiliya-1752650806.html

Суд в Якутске приговорил педофила почти к 18 годам колонии строгого режима

Суд в Якутске приговорил педофила почти к 18 годам колонии строгого режима - РИА Новости, 01.10.2021

Суд в Якутске приговорил педофила почти к 18 годам колонии строгого режима

Суд приговорил жителя Якутска к 17 годам и 10 месяцам колонии строгого режима за разврат и сексуальное насилие над девочками, сообщила пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T13:00

2021-10-01T13:00

2021-10-01T13:00

происшествия

якутск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_78459877eb151288cc43a880f6b3138d.jpg

ЯКУТСК, 1 окт – РИА Новости. Суд приговорил жителя Якутска к 17 годам и 10 месяцам колонии строгого режима за разврат и сексуальное насилие над девочками, сообщила пресс-служба СУСК РФ по республике."Следствием и судом установлено, что в период с февраля 2018-го по ноябрь 2020 года подсудимый совершил 8 преступлений сексуального характера в отношении малолетних девочек в подъездах жилых домов города Якутска. Приговором суда ему назначено наказание в виде 17 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в управлении.Мужчина признан виновным в совершении шести преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего), и двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

https://ria.ru/20210907/nakazanie-1748999812.html

якутск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, якутск, следственный комитет россии (ск рф), россия