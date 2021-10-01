https://ria.ru/20211001/otravlenie-1752723679.html
Прокуратура проверит данные о массовом отравлении школьников в Брянске
Прокуратура проверит данные о массовом отравлении школьников в Брянске - РИА Новости, 01.10.2021
Прокуратура проверит данные о массовом отравлении школьников в Брянске
Брянская прокуратура проверяет информацию о массовом отравлении учащихся городской гимназии, следует из сообщения надзорного органа. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T18:06
2021-10-01T18:06
2021-10-01T18:06
происшествия
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володарский район
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брянск
россия
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БРЯНСК, 1 окт – РИА Новости. Брянская прокуратура проверяет информацию о массовом отравлении учащихся городской гимназии, следует из сообщения надзорного органа.Ранее ряд местных СМИ написал, что более десятка учеников средних и начальных классов брянской гимназии почувствовали боли в животе и не пришли на занятия."По указанию прокурора области организовано проведение проверки по факту отравления учащихся МБОУ "Гимназия №3" города Брянска. При наличии нарушений закона будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.Прокурор Володарского района Брянска уже выехал на место, добавляет ведомство.
https://ria.ru/20210913/pauki-1749916243.html
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происшествия, школа, дети, володарский район, брянская область, брянск, россия
Прокуратура проверит данные о массовом отравлении школьников в Брянске
Брянская прокуратура проверит информацию о массовом отравлении учащихся городской гимназии