https://ria.ru/20211001/otravlenie-1752723679.html

Прокуратура проверит данные о массовом отравлении школьников в Брянске

Прокуратура проверит данные о массовом отравлении школьников в Брянске - РИА Новости, 01.10.2021

Прокуратура проверит данные о массовом отравлении школьников в Брянске

Брянская прокуратура проверяет информацию о массовом отравлении учащихся городской гимназии, следует из сообщения надзорного органа. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T18:06

2021-10-01T18:06

2021-10-01T18:06

происшествия

школа

дети

володарский район

брянская область

брянск

россия

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БРЯНСК, 1 окт – РИА Новости. Брянская прокуратура проверяет информацию о массовом отравлении учащихся городской гимназии, следует из сообщения надзорного органа.Ранее ряд местных СМИ написал, что более десятка учеников средних и начальных классов брянской гимназии почувствовали боли в животе и не пришли на занятия."По указанию прокурора области организовано проведение проверки по факту отравления учащихся МБОУ "Гимназия №3" города Брянска. При наличии нарушений закона будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.Прокурор Володарского района Брянска уже выехал на место, добавляет ведомство.

https://ria.ru/20210913/pauki-1749916243.html

володарский район

брянская область

брянск

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, школа, дети, володарский район, брянская область, брянск, россия