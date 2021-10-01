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Названы самые распространенные ошибки туристов в путешествиях

Названы самые распространенные ошибки туристов в путешествиях - РИА Новости, 01.10.2021

Названы самые распространенные ошибки туристов в путешествиях

Эксперты рассказали о самых распространенных ошибках, которые допускают туристы во время путешествий, пишет Travel Daily News. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T03:10

2021-10-01T03:10

2021-10-01T03:10

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали о самых распространенных ошибках, которые допускают туристы во время путешествий, пишет Travel Daily News."Сбор вещей в последний момент — это промах совершают почти все, — отмечает издание. — В спешке можно забыть о таких мелочах, как, например, зарядка для телефона". Чтобы ничего не упустить, специалисты рекомендуют паковать чемодан за два дня до поездки.Также, по мнению экспертов, туристы любят брать с собой слишком много всего: "а вдруг мне понадобится посуда?", "что, если не смогу найти чистые полотенца?" "Думать об этом можно, если вы собираетесь в экспедицию, например, на Аляску или в другие удаленные уголки света", — уверены авторы статьи.Кроме того, путешественники часто забывают заранее обменять валюту и проверить тарифный план своего телефона, а также не берут страховку. Что касается перелетов, туристы нередко совершают покупку билетов в последний момент и закладывают слишком мало времени между стыковочными рейсами.И, наконец, издание советует не полагаться только на гидов и уметь ориентироваться самим, чтобы случайно не потеряться. Лучше изучить место, цены, виды транспорта.

https://ria.ru/20210928/prazdniki-1752125674.html

аляска

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