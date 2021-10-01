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Туризм
https://ria.ru/20211001/oshibki-1752146518.html
Названы самые распространенные ошибки туристов в путешествиях
Названы самые распространенные ошибки туристов в путешествиях - РИА Новости, 01.10.2021
Названы самые распространенные ошибки туристов в путешествиях
Эксперты рассказали о самых распространенных ошибках, которые допускают туристы во время путешествий, пишет Travel Daily News. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T03:10
2021-10-01T03:10
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туризм
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали о самых распространенных ошибках, которые допускают туристы во время путешествий, пишет Travel Daily News."Сбор вещей в последний момент — это промах совершают почти все, — отмечает издание. — В спешке можно забыть о таких мелочах, как, например, зарядка для телефона". Чтобы ничего не упустить, специалисты рекомендуют паковать чемодан за два дня до поездки.Также, по мнению экспертов, туристы любят брать с собой слишком много всего: "а вдруг мне понадобится посуда?", "что, если не смогу найти чистые полотенца?" "Думать об этом можно, если вы собираетесь в экспедицию, например, на Аляску или в другие удаленные уголки света", — уверены авторы статьи.Кроме того, путешественники часто забывают заранее обменять валюту и проверить тарифный план своего телефона, а также не берут страховку. Что касается перелетов, туристы нередко совершают покупку билетов в последний момент и закладывают слишком мало времени между стыковочными рейсами.И, наконец, издание советует не полагаться только на гидов и уметь ориентироваться самим, чтобы случайно не потеряться. Лучше изучить место, цены, виды транспорта.
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отдых, новости - туризм, авиабилеты, туристы, аляска, туризм, коронавирус covid-19, стиль жизни
03:10 01.10.2021
 
Названы самые распространенные ошибки туристов в путешествиях

Эксперты назвали самые популярные ошибки, которые допускают туристы во время путешествий

© Depositphotos / Valerii_HoncharukДевушка с чемоданом
Девушка с чемоданом - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Depositphotos / Valerii_Honcharuk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали о самых распространенных ошибках, которые допускают туристы во время путешествий, пишет Travel Daily News.
"Сбор вещей в последний момент — это промах совершают почти все, — отмечает издание. — В спешке можно забыть о таких мелочах, как, например, зарядка для телефона". Чтобы ничего не упустить, специалисты рекомендуют паковать чемодан за два дня до поездки.
Также, по мнению экспертов, туристы любят брать с собой слишком много всего: "а вдруг мне понадобится посуда?", "что, если не смогу найти чистые полотенца?" "Думать об этом можно, если вы собираетесь в экспедицию, например, на Аляску или в другие удаленные уголки света", — уверены авторы статьи.
Кроме того, путешественники часто забывают заранее обменять валюту и проверить тарифный план своего телефона, а также не берут страховку.
Что касается перелетов, туристы нередко совершают покупку билетов в последний момент и закладывают слишком мало времени между стыковочными рейсами.
И, наконец, издание советует не полагаться только на гидов и уметь ориентироваться самим, чтобы случайно не потеряться. Лучше изучить место, цены, виды транспорта.
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