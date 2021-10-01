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Республика Татарстан
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Татарстан может ввести допограничения на массовые мероприятия из-за COVID
Татарстан может ввести допограничения на массовые мероприятия из-за COVID - РИА Новости, 01.10.2021
Татарстан может ввести допограничения на массовые мероприятия из-за COVID
Власти Татарстана могут ввести дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий из-за COVID-19, в том числе ввести обязательные QR-коды, сообщила... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T17:29
2021-10-01T17:29
республика татарстан
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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КАЗАНЬ, 1 окт – РИА Новости. Власти Татарстана могут ввести дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий из-за COVID-19, в том числе ввести обязательные QR-коды, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина в пятницу.Она добавила, что билеты на отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словакии, который пройдет в Казани 8 октября, продаются только при наличии QR-кода. "Но и в дальнейшем мы тоже рассматриваем вопрос о том, что в крупных залах, в которых… получаются все-таки тысячи людей, мы пойдем по пути, вероятно, наличия на трибунах только лиц, у которых имеются QR-коды", - заявила глава регионального управления РоспотребнадзораПо словам Патяшиной, вопрос введения в Татарстане новых антиковидных ограничений планируется обсудить на следующей неделе.По информации спикера, жители республики "расслабились" и стали чаще нарушать антикоронавирусные меры, в частности, не соблюдается масочный режим. По сравнению с сентябрем 2020 года в сентябре 2021 года количество таких нарушений, по ее словам, увеличилось в 2,5 раза.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:29 01.10.2021
 

Татарстан может ввести допограничения на массовые мероприятия из-за COVID

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Хостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетителей - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КАЗАНЬ, 1 окт – РИА Новости. Власти Татарстана могут ввести дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий из-за COVID-19, в том числе ввести обязательные QR-коды, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина в пятницу.
"Да, такие намерения (ввести дополнительные ограничения – ред.) действительно у нас есть… Понятно, что у нас есть ограничения – 100 и 200 человек (при проведении мероприятий внутри помещений и на открытых площадках соответственно – ред.), у нас нет запрета. Но на сегодня очень целесообразно отказаться даже от этих мероприятий небольших. Если нет необходимости, не надо собирать большие группы населения", - сказала Патяшина журналистам.
Она добавила, что билеты на отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словакии, который пройдет в Казани 8 октября, продаются только при наличии QR-кода. "Но и в дальнейшем мы тоже рассматриваем вопрос о том, что в крупных залах, в которых… получаются все-таки тысячи людей, мы пойдем по пути, вероятно, наличия на трибунах только лиц, у которых имеются QR-коды", - заявила глава регионального управления Роспотребнадзора
По словам Патяшиной, вопрос введения в Татарстане новых антиковидных ограничений планируется обсудить на следующей неделе.
"Что касается эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции, она нас очень тревожит и становится крайне напряженной. Мы фиксируем рост числа заболевших уже в течение последних четырех недель, и в среднем еженедельно мы регистрируем на 10% больше заболевших в нашей республике", - отметила она.
По информации спикера, жители республики "расслабились" и стали чаще нарушать антикоронавирусные меры, в частности, не соблюдается масочный режим. По сравнению с сентябрем 2020 года в сентябре 2021 года количество таких нарушений, по ее словам, увеличилось в 2,5 раза.
"Эта расслабленность настораживает, потому что она идет на фоне охвата вакцинацией против COVID. Если мы среди медицинских работников, работников образования, социальной защиты достигли уже коллективного иммунитета в 60-80%, то есть категории, которые на сегодня недостаточно защищены", - сказала Патяшина, отметив, что в категории "65+" привиты лишь треть жителей республики, среди лиц с хроническими заболеваниями таких только 11%, среди студентов вакцинированы только 21%, в сфере обслуживания – 23%.
Казанский кремль - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 19:40Республика Татарстан
Более 70 предприятий в Татарстане вакцинировали сотрудников на 80-100%
 
Республика ТатарстанФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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