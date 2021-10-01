https://ria.ru/20211001/ogranicheniya-1752714597.html

Татарстан может ввести допограничения на массовые мероприятия из-за COVID

Татарстан может ввести допограничения на массовые мероприятия из-за COVID - РИА Новости, 01.10.2021

Татарстан может ввести допограничения на массовые мероприятия из-за COVID

Власти Татарстана могут ввести дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий из-за COVID-19, в том числе ввести обязательные QR-коды, сообщила... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T17:29

2021-10-01T17:29

2021-10-01T17:29

республика татарстан

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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КАЗАНЬ, 1 окт – РИА Новости. Власти Татарстана могут ввести дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий из-за COVID-19, в том числе ввести обязательные QR-коды, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина в пятницу.Она добавила, что билеты на отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словакии, который пройдет в Казани 8 октября, продаются только при наличии QR-кода. "Но и в дальнейшем мы тоже рассматриваем вопрос о том, что в крупных залах, в которых… получаются все-таки тысячи людей, мы пойдем по пути, вероятно, наличия на трибунах только лиц, у которых имеются QR-коды", - заявила глава регионального управления РоспотребнадзораПо словам Патяшиной, вопрос введения в Татарстане новых антиковидных ограничений планируется обсудить на следующей неделе.По информации спикера, жители республики "расслабились" и стали чаще нарушать антикоронавирусные меры, в частности, не соблюдается масочный режим. По сравнению с сентябрем 2020 года в сентябре 2021 года количество таких нарушений, по ее словам, увеличилось в 2,5 раза.

https://ria.ru/20210910/vaktsina-1749597899.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии