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В Минске проверяют сообщения о минировании учебных заведений
В Минске проверяют сообщения о минировании учебных заведений - РИА Новости, 01.10.2021
В Минске проверяют сообщения о минировании учебных заведений
Белорусская милиция проверяет информацию о "минировании" нескольких учебных заведений и Национальной библиотеки в Минске, предпринимаются необходимые меры... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T13:21
2021-10-01T13:21
2021-10-01T13:33
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МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Белорусская милиция проверяет информацию о "минировании" нескольких учебных заведений и Национальной библиотеки в Минске, предпринимаются необходимые меры безопасности, сообщила в пятницу пресс-служба ГУВД Минского горисполкома."Проверяются сообщения о минировании нескольких учебных заведений и Национальной библиотеки", - говорится в сообщении в Telegram-канале минской милиции.Поясняется, что "в милицию обратились руководители учебных заведений и Национальной библиотеки, которые сообщили о поступивших на почту сообщениях о заложенных взрывных устройствах. На места выбывают сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности. По каждому факту сообщения сотрудники милиции проведут проверку", - отмечается в сообщении.В пресс-службе также напомнили, что "ранее уже неоднократно поступали сообщения об опасности, которые не подтвердились".За заведомо ложное сообщение об опасности в Белоруссии предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает с 14 лет. В зависимости от квалификации действий предусмотрена уголовная ответственность с наказанием вплоть до семи лет лишения свободы. Помимо этого, возмещению подлежат средства, затраченные экстренными службами на проведение специальных действий и проверочных мероприятий.
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минск, в мире, белоруссия, мвд белоруссии
13:21 01.10.2021 (обновлено: 13:33 01.10.2021)
В Минске проверяют сообщения о минировании учебных заведений
В Минске проверяют сообщения о минировании учебных заведений и Национальной библиотеки
МИНСК, 1 окт – РИА Новости.
Белорусская милиция проверяет информацию о "минировании" нескольких учебных заведений и Национальной библиотеки в Минске
, предпринимаются необходимые меры безопасности, сообщила в пятницу пресс-служба ГУВД Минского горисполкома.
"Проверяются сообщения о минировании нескольких учебных заведений и Национальной библиотеки", - говорится в сообщении в Telegram-канале минской милиции.
Поясняется, что "в милицию обратились руководители учебных заведений и Национальной библиотеки, которые сообщили о поступивших на почту сообщениях о заложенных взрывных устройствах. На места выбывают сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности. По каждому факту сообщения сотрудники милиции проведут проверку", - отмечается в сообщении.
В пресс-службе также напомнили, что "ранее уже неоднократно поступали сообщения об опасности, которые не подтвердились".
За заведомо ложное сообщение об опасности в Белоруссии
предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает с 14 лет. В зависимости от квалификации действий предусмотрена уголовная ответственность с наказанием вплоть до семи лет лишения свободы. Помимо этого, возмещению подлежат средства, затраченные экстренными службами на проведение специальных действий и проверочных мероприятий.