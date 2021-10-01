Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211001/minirovanie-1752656096.html
В Минске проверяют сообщения о минировании учебных заведений
В Минске проверяют сообщения о минировании учебных заведений - РИА Новости, 01.10.2021
В Минске проверяют сообщения о минировании учебных заведений
Белорусская милиция проверяет информацию о "минировании" нескольких учебных заведений и Национальной библиотеки в Минске, предпринимаются необходимые меры... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T13:21
2021-10-01T13:33
минск
в мире
белоруссия
мвд белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1733007866_535:0:3072:1427_1920x0_80_0_0_f589b50475420e01f3eb6d9280b6a723.jpg
МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Белорусская милиция проверяет информацию о "минировании" нескольких учебных заведений и Национальной библиотеки в Минске, предпринимаются необходимые меры безопасности, сообщила в пятницу пресс-служба ГУВД Минского горисполкома."Проверяются сообщения о минировании нескольких учебных заведений и Национальной библиотеки", - говорится в сообщении в Telegram-канале минской милиции.Поясняется, что "в милицию обратились руководители учебных заведений и Национальной библиотеки, которые сообщили о поступивших на почту сообщениях о заложенных взрывных устройствах. На места выбывают сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности. По каждому факту сообщения сотрудники милиции проведут проверку", - отмечается в сообщении.В пресс-службе также напомнили, что "ранее уже неоднократно поступали сообщения об опасности, которые не подтвердились".За заведомо ложное сообщение об опасности в Белоруссии предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает с 14 лет. В зависимости от квалификации действий предусмотрена уголовная ответственность с наказанием вплоть до семи лет лишения свободы. Помимо этого, возмещению подлежат средства, затраченные экстренными службами на проведение специальных действий и проверочных мероприятий.
https://ria.ru/20210930/strelba-1752524190.html
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1733007866_715:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_6315ce76179f3be5d0755325d2a815b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, в мире, белоруссия, мвд белоруссии
13:21 01.10.2021 (обновлено: 13:33 01.10.2021)
 
В Минске проверяют сообщения о минировании учебных заведений

В Минске проверяют сообщения о минировании учебных заведений и Национальной библиотеки

© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники СК и МВД Республики Беларусь
Сотрудники СК и МВД Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Белорусская милиция проверяет информацию о "минировании" нескольких учебных заведений и Национальной библиотеки в Минске, предпринимаются необходимые меры безопасности, сообщила в пятницу пресс-служба ГУВД Минского горисполкома.
"Проверяются сообщения о минировании нескольких учебных заведений и Национальной библиотеки", - говорится в сообщении в Telegram-канале минской милиции.
Поясняется, что "в милицию обратились руководители учебных заведений и Национальной библиотеки, которые сообщили о поступивших на почту сообщениях о заложенных взрывных устройствах. На места выбывают сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности. По каждому факту сообщения сотрудники милиции проведут проверку", - отмечается в сообщении.
В пресс-службе также напомнили, что "ранее уже неоднократно поступали сообщения об опасности, которые не подтвердились".
За заведомо ложное сообщение об опасности в Белоруссии предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает с 14 лет. В зависимости от квалификации действий предусмотрена уголовная ответственность с наказанием вплоть до семи лет лишения свободы. Помимо этого, возмещению подлежат средства, затраченные экстренными службами на проведение специальных действий и проверочных мероприятий.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 16:53
Мужчина открыл стрельбу в школе на северо-востоке Москвы
 
МинскВ миреБелоруссияМВД Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:17В Дрездене открылась выставка России и Германии "Мечты о свободе"
04:05"Ужасный конец": на Украине заявили о плане раздела страны
04:02Число жертв COVID-19 в США превысило 700 тысяч человек
03:43На Украине поблагодарили Венгрию за урок газовому "наркоману"
03:35Источник рассказал о новом покрытии российских боевых машин
03:15Юрист объяснил, что делать, если во время проверки нет прав с собой
03:00Юристы рассказали о росте налога на землю в некоторых регионах
02:25Лукашенко оценил заявления, что спецслужбы "организовали" посадку Ryanair
02:16Лукашенко рассказал, кто передал Минску данные о 33 россиянах в 2020 году
02:15Финансист рассказал, почему не надо инвестировать в валюту
02:15Названы схемы обеспечения приемлемого уровня будущей пенсии
02:02В Италии заявили о возможности ввести получившим "Спутник" другую вакцину
01:38Объявлен победитель шоу "Голос 60+"
01:31В Белом доме прокомментировали количество жертв COVID-19
01:15Гражданам рассказали, когда придет кризис
01:06Лукашенко рассказал, что будет в случае внешней агрессии на Белоруссию
00:59Пушков заявил о планах Саакашвили "взорвать" Грузию
00:45Закон о гидах в России усовершенствуют до конца года
00:30Калмыкские буддисты начнут один из самых важных в году ритуалов
00:00В Абхазии депутат открыл стрельбу из автомата у здания МВД
Лента новостейМолния