https://ria.ru/20211001/metro-1752732219.html

Путин поручил представить предложения по развитию метро в Петербурге

Путин поручил представить предложения по развитию метро в Петербурге - РИА Новости, 01.10.2021

Путин поручил представить предложения по развитию метро в Петербурге

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 30 ноября представить предложения по развитию сети... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T18:55

2021-10-01T18:55

2021-10-01T19:13

санкт-петербург

экономика

общество

михаил мишустин

метро

россия

ленинградская область

александр беглов

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 30 ноября представить предложения по развитию сети метрополитена Санкт-Петербурга в 2022-2026 годах, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Санкт-Петербурга и Правительством Ленинградской области представить предложения: ... по развитию в период 2022-2026 годов сети метрополитена Санкт-Петербурга и строительству станции "Кудрово" и электродепо "Правобережное" на территории Ленинградской области", - говорится в перечне поручений.Уточняется, что ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Путин поручил до 20 октября решить вопрос о выделении из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2022-2031 годах до 96,9 миллиарда рублей на покупку 950 вагонов метро для Санкт-Петербурга."Правительству Российской Федерации предусмотреть с учетом положений действующего законодательства выделение средств Фонда национального благосостояния в 2022 – 2031 годах в размере до 96,9 миллиарда рублей на приобретение 950 вагонов метрополитена для нужд Санкт-Петербурга в соответствии с финансовой моделью, согласованной государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ", обеспечивающей возвратность привлекаемых средств", - говорится в перечне поручений.Срок – 20 октября, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20210726/metro-1742915276.html

https://realty.ria.ru/20210726/peterburg-1742916782.html

санкт-петербург

россия

ленинградская область

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санкт-петербург, экономика, общество, михаил мишустин, метро, россия, ленинградская область, александр беглов, владимир путин, александр дрозденко