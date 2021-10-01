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Путин поручил представить предложения по развитию метро в Петербурге
Путин поручил представить предложения по развитию метро в Петербурге - РИА Новости, 01.10.2021
Путин поручил представить предложения по развитию метро в Петербурге
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 30 ноября представить предложения по развитию сети... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T18:55
2021-10-01T19:13
санкт-петербург
экономика
общество
михаил мишустин
метро
россия
ленинградская область
александр беглов
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 30 ноября представить предложения по развитию сети метрополитена Санкт-Петербурга в 2022-2026 годах, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Санкт-Петербурга и Правительством Ленинградской области представить предложения: ... по развитию в период 2022-2026 годов сети метрополитена Санкт-Петербурга и строительству станции "Кудрово" и электродепо "Правобережное" на территории Ленинградской области", - говорится в перечне поручений.Уточняется, что ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Путин поручил до 20 октября решить вопрос о выделении из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2022-2031 годах до 96,9 миллиарда рублей на покупку 950 вагонов метро для Санкт-Петербурга."Правительству Российской Федерации предусмотреть с учетом положений действующего законодательства выделение средств Фонда национального благосостояния в 2022 – 2031 годах в размере до 96,9 миллиарда рублей на приобретение 950 вагонов метрополитена для нужд Санкт-Петербурга в соответствии с финансовой моделью, согласованной государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ", обеспечивающей возвратность привлекаемых средств", - говорится в перечне поручений.Срок – 20 октября, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20210726/metro-1742915276.html
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санкт-петербург, экономика, общество, михаил мишустин, метро, россия, ленинградская область, александр беглов, владимир путин, александр дрозденко
18:55 01.10.2021 (обновлено: 19:13 01.10.2021)
 
Путин поручил представить предложения по развитию метро в Петербурге

Путин поручил до 30 ноября представить предложения по развитию сети метро в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с главой Марий Эл Александром Евстифеевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с главой Марий Эл Александром Евстифеевым - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 30 ноября представить предложения по развитию сети метрополитена Санкт-Петербурга в 2022-2026 годах, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Санкт-Петербурга и Правительством Ленинградской области представить предложения: ... по развитию в период 2022-2026 годов сети метрополитена Санкт-Петербурга и строительству станции "Кудрово" и электродепо "Правобережное" на территории Ленинградской области", - говорится в перечне поручений.
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Беглов рассказал о планах по развитию метро в Петербурге
Уточняется, что ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Путин поручил до 20 октября решить вопрос о выделении из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2022-2031 годах до 96,9 миллиарда рублей на покупку 950 вагонов метро для Санкт-Петербурга.
"Правительству Российской Федерации предусмотреть с учетом положений действующего законодательства выделение средств Фонда национального благосостояния в 2022 – 2031 годах в размере до 96,9 миллиарда рублей на приобретение 950 вагонов метрополитена для нужд Санкт-Петербурга в соответствии с финансовой моделью, согласованной государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ", обеспечивающей возвратность привлекаемых средств", - говорится в перечне поручений.
Срок – 20 октября, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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Санкт-ПетербургЭкономикаОбществоМихаил МишустинМетроРоссияЛенинградская областьАлександр БегловВладимир ПутинАлександр Дрозденко
 
 
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