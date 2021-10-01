18:55 01.10.2021 (обновлено: 19:13 01.10.2021)
Путин поручил представить предложения по развитию метро в Петербурге
Путин поручил до 30 ноября представить предложения по развитию сети метро в Петербурге
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с главой Марий Эл Александром Евстифеевым
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 30 ноября представить предложения по развитию сети метрополитена Санкт-Петербурга в 2022-2026 годах, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Санкт-Петербурга и Правительством Ленинградской области представить предложения: ... по развитию в период 2022-2026 годов сети метрополитена Санкт-Петербурга и строительству станции "Кудрово" и электродепо "Правобережное" на территории Ленинградской области", - говорится в перечне поручений.
26 июля, 13:40Беглов рассказал о планах по развитию метро в Петербурге
Уточняется, что ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Путин поручил до 20 октября решить вопрос о выделении из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2022-2031 годах до 96,9 миллиарда рублей на покупку 950 вагонов метро для Санкт-Петербурга.
"Правительству Российской Федерации предусмотреть с учетом положений действующего законодательства выделение средств Фонда национального благосостояния в 2022 – 2031 годах в размере до 96,9 миллиарда рублей на приобретение 950 вагонов метрополитена для нужд Санкт-Петербурга в соответствии с финансовой моделью, согласованной государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ", обеспечивающей возвратность привлекаемых средств", - говорится в перечне поручений.
Срок – 20 октября, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.