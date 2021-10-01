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Онкобольные в Москве обеспечены необходимыми лекарствами, заявил депздрав
Онкобольные в Москве обеспечены необходимыми лекарствами, заявил депздрав - РИА Новости, 01.10.2021
Онкобольные в Москве обеспечены необходимыми лекарствами, заявил депздрав
Все онкологические пациенты в Москве обеспечены полным спектром лекарственных препаратов, сообщается на сайте столичного депздрава. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T16:36
2021-10-01T16:53
общество
москва
департамент здравоохранения г. москвы
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Все онкологические пациенты в Москве обеспечены полным спектром лекарственных препаратов, сообщается на сайте столичного депздрава.Отмечается, что якобы существующие проблемы, перечисленные в письме Фонда "Вместе против рака", являются "необоснованными, на все вопросы фонда департамент неоднократно направлял свою позицию, разъясняющую порядок обеспечения лекарственными препаратами"."Все онкологические пациенты обеспечены полным спектром лекарственных препаратов, как из списка ЖНВЛП, так и сверх него", - подчеркнули в депздраве.
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общество, москва, департамент здравоохранения г. москвы, здоровье - общество
16:36 01.10.2021 (обновлено: 16:53 01.10.2021)
 
Онкобольные в Москве обеспечены необходимыми лекарствами, заявил депздрав

Депздрав: все онкобольные в Москве обеспечены полным спектром лекарственных препаратов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦентр амбулаторной онкологической помощи в Москве
Центр амбулаторной онкологической помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Все онкологические пациенты в Москве обеспечены полным спектром лекарственных препаратов, сообщается на сайте столичного депздрава.
"Информация, распространяемая в СМИ о том, что "пациенты не могут получить жизненно важные препараты" не соответствует действительности и вводит читателя в заблуждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что якобы существующие проблемы, перечисленные в письме Фонда "Вместе против рака", являются "необоснованными, на все вопросы фонда департамент неоднократно направлял свою позицию, разъясняющую порядок обеспечения лекарственными препаратами".
"Все онкологические пациенты обеспечены полным спектром лекарственных препаратов, как из списка ЖНВЛП, так и сверх него", - подчеркнули в депздраве.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 12:57
Кузнецова призвала поменять порядок закупки лекарств для онкобольных детей
 
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