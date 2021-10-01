https://ria.ru/20211001/lekarstva-1752701887.html

Онкобольные в Москве обеспечены необходимыми лекарствами, заявил депздрав

Онкобольные в Москве обеспечены необходимыми лекарствами, заявил депздрав - РИА Новости, 01.10.2021

Онкобольные в Москве обеспечены необходимыми лекарствами, заявил депздрав

Все онкологические пациенты в Москве обеспечены полным спектром лекарственных препаратов, сообщается на сайте столичного депздрава. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T16:36

2021-10-01T16:36

2021-10-01T16:53

общество

москва

департамент здравоохранения г. москвы

здоровье - общество

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Все онкологические пациенты в Москве обеспечены полным спектром лекарственных препаратов, сообщается на сайте столичного депздрава.Отмечается, что якобы существующие проблемы, перечисленные в письме Фонда "Вместе против рака", являются "необоснованными, на все вопросы фонда департамент неоднократно направлял свою позицию, разъясняющую порядок обеспечения лекарственными препаратами"."Все онкологические пациенты обеспечены полным спектром лекарственных препаратов, как из списка ЖНВЛП, так и сверх него", - подчеркнули в депздраве.

https://ria.ru/20210916/onkologiya-1750314142.html

москва

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2021

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общество, москва, департамент здравоохранения г. москвы, здоровье - общество