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Путин поручил создать единый подход к повышению квалификации педагогов

Путин поручил создать единый подход к повышению квалификации педагогов - РИА Новости, 01.10.2021

Путин поручил создать единый подход к повышению квалификации педагогов

Президент России Владимир Путин поручил министерству просвещения разработать единый подход к организации повышения квалификации педагогов, которые занимаются... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T16:09

2021-10-01T16:09

2021-10-01T16:18

общество

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министерству просвещения разработать единый подход к организации повышения квалификации педагогов, которые занимаются воспитательной работой, говорится в перечне поручений по итогам встречи с общественностью по вопросам общего образования."Разработать единый подход к организации повышения квалификации педагогических работников, осуществляющих воспитательную работу в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, и организовывать повышение их квалификации с применением такого подхода, в том числе на базе Международного детского центра "Артек",- говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.Поручение дано Минпросвещения России, доложить об исполнении необходимо до 15 января и до 15 апреля 2022 года.

https://ria.ru/20210716/doplata-1741603805.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование - общество, владимир путин, артек, россия, сн_образование, социальный навигатор