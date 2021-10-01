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Путин поручил создать единый подход к повышению квалификации педагогов
Путин поручил создать единый подход к повышению квалификации педагогов - РИА Новости, 01.10.2021
Путин поручил создать единый подход к повышению квалификации педагогов
Президент России Владимир Путин поручил министерству просвещения разработать единый подход к организации повышения квалификации педагогов, которые занимаются... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T16:09
2021-10-01T16:09
2021-10-01T16:18
общество
образование - общество
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министерству просвещения разработать единый подход к организации повышения квалификации педагогов, которые занимаются воспитательной работой, говорится в перечне поручений по итогам встречи с общественностью по вопросам общего образования."Разработать единый подход к организации повышения квалификации педагогических работников, осуществляющих воспитательную работу в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, и организовывать повышение их квалификации с применением такого подхода, в том числе на базе Международного детского центра "Артек",- говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.Поручение дано Минпросвещения России, доложить об исполнении необходимо до 15 января и до 15 апреля 2022 года.
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РИА Новости
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общество, образование - общество, владимир путин, артек, россия, сн_образование, социальный навигатор
16:09 01.10.2021 (обновлено: 16:18 01.10.2021)
Путин поручил создать единый подход к повышению квалификации педагогов
Путин поручил разработать единый подход к повышению квалификации педагогов по воспитанию