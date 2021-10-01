09:00 01.10.2021 (обновлено: 10:07 01.10.2021)
В Москве пройдут курсы для тренеров по робототехнике
© Фото предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"Курсы для тренеров и наставников детских команд по робототехнике в Москве
© Фото предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. В Москве 7 и 8 октября пройдут учебно-тренировочные сборы "Академия FIRST" для тренеров и наставников детских команд, которые планируют принять участие в международных соревнованиях по робототехнике FIRST LEGO League. Ожидается, что в сборах примут участие более 200 человек из 25 регионов Российской Федерации и Казахстана.
Дополнительные баллы к ЕГЭ
Тренеры и наставники познакомятся с регламентами нового сезона соревнований 2021\2022 года, который будет посвящен теме "Грузовые перевозки".
© Фото предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"Курсы для тренеров и наставников детских команд по робототехнике в Москве
© Фото предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"
Курсы для тренеров и наставников детских команд по робототехнике в Москве
Программы FIRST помогают юным инженерам раскрыть творческий потенциал, учат командной работе, дают уникальные возможности профессионального и личностного роста. Одной из частей программы FIRST LEGO League являются соревнования по робототехнике, где участникам необходимо выполнить миссию и справиться с решением непростой задачи при помощи созданных ими самими роботов. Не менее важной частью соревнований является разработка исследовательских проектов.
Старшеклассники, которые войдут в число победителей и призеров, получат дополнительные баллы к ЕГЭ, а имена победителей и призеров чемпионата младшего возраста будут добавлены на государственный информационный ресурс - платформу "Таланты России".
20 марта 2020, 13:21Победители First Russia Robotics Championship получили награды
От регионального к международному
Детским командам и созданным ими роботам предстоит пройти нелёгкий путь. Сначала состоятся Региональные отборочные чемпионаты по робототехнике. Для ребят из Москвы и Московской области такой чемпионат пройдет с 18 по 20 февраля 2022 года.
Затем с 18 по 20 марта состоится Национальный чемпионат по робототехнике FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP 3.0. Право его проведения получила Москва, благодаря успешному выступлению в прошлом игровом сезоне столичных команд. Региональный этап пройдет на площадке инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ, а Национальный чемпионат – в "Экспоцентре". На него соберутся более 3 тысяч участников в составе порядка 300 команд, в том числе и международных – из Казахстана и Румынии.
Национальный чемпионат по робототехнике FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP – это масштабное соревнование по продвижению научных и технологических профессий среди детей и молодежи. Он включает программы для разных возрастных категорий: от 4 до 6 лет, от 6 до 9 лет, от 10 до 16 лет. FIRST Tech Challenge – для учащихся в возрасте от 12 до 18 лет.
2 сентября, 15:13Более 350 программ обучения предлагают детские технопарки Москвы
Победители и призеры Чемпионата получат право участвовать в международных чемпионатах по робототехнике. На сегодняшний день по всему миру в таких состязаниях принимают участие более 2,5 миллионов детей из 117 стран.
Учебно-тренировочные сборы для тренеров и наставников организует АНО "Развитие человеческого капитала" Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы в партнерстве с АНО "Лаборатория по робототехнике" "Инженеры будущего" и LEGO Education.
Запись для команд доступна по ссылке https://future-engineers.ru/academy_first, количество мест ограничено.
Чей робот быстрее?
В дни проведения "Академии FIRST" тренеры и наставники детских команд смогут в интерактивном формате познакомиться с более продвинутым направлением, которое называется FIRST Tech Challenge. Это международная программа соревнований для детей и подростков от 12 до 18 лет.
© Фото предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"Курсы для тренеров и наставников детских команд по робототехнике в Москве
© Фото предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"
Курсы для тренеров и наставников детских команд по робототехнике в Москве
Основная часть соревнований FIRST Tech Challenge – это матчи роботов. Каждое состязание длится 2,5 минуты. Первые 30 секунд — автономный период. В это время робот может выполнять задания только самостоятельно с помощью, заранее загруженной в него программы, любое дистанционное управление строго запрещено. Сразу после этого начинается управляемый период, он длится две минуты. В этот отрезок времени участникам команд разрешается дистанционно управлять роботом. Задача соревнующихся - выполнить своими роботами как можно больше действий, которые приносят призовые очки.
Записаться для прохождения обучения по направлению FIRST Tech Challenge можно на сайте ресурсного центра профнавигации и развития компетенций АНО "Развитие человеческого капитала" http://rcmos.moscow/firsttechchallenge.
Системное развитие юных дарований
"Москва уже не первый год реализует системный подход в профнавигации детей и молодежи. Сегодня в столице функционирует 19 детских технопарков, в которых успешно реализуются практико-ориентированные программы для детей и подростков. Накопленный практический опыт показывает, что приобщать детей к научно-техническому творчеству, развивать коммуникативные навыки необходимо уже с детского сада. Международные соревнования FIRST LEGO League и FIRST Tech Challenge позволяют охватить детей и подростков от 4 до 18 лет и системно развивать их личностный потенциал и разносторонние навыки. Сегодня мы переходим к следующему этапу – повышению квалификации тренеров, наставников создаваемого кадрового резерва",– рассказала заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Олеся Беленькая.
10 марта 2020, 12:34Олеся Беленькая: детские технопарки – трамплин в профессии будущего
Национальный чемпионат по робототехнике FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP 3.0 включен в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2021/22 учебный год Минпросвещения России.