https://ria.ru/20211001/koronavirus-1752645203.html

В Кремле выразили обеспокоенность из-за ситуации с COVID-19

В Кремле выразили обеспокоенность из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 01.10.2021

В Кремле выразили обеспокоенность из-за ситуации с COVID-19

Динамика смертности пациентов с коронавирусом в РФ вызывает беспокойство, но она не соответствует показателям прошлой весны, когда на федеральном уровне были... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T12:38

2021-10-01T12:38

2021-10-01T12:38

распространение коронавируса

общество

дмитрий песков

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Динамика смертности пациентов с коронавирусом в РФ вызывает беспокойство, но она не соответствует показателям прошлой весны, когда на федеральном уровне были введены серьезные ограничения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В пятницу, по данным оперштаба, В РФ зарегистрирован новый максимум смертей с коронавирусом за сутки - 887 случаев. За все время пандемии скончались 208 142 человека.Накануне Песков сообщил, что на федеральном уровне решений по введению дополнительных ограничений на фоне роста заболеваемости COVID-19 пока нет."Сейчас принимаются меры, что называется, "на земле" - регионы реагируют, как вы видите, все по-разному, многие из них вводят разные ограничения. Посмотрим, как (ситуация) будет развиваться дальше. Пока динамика плохая и вызывает беспокойство", - сказал Песков журналистам."Каждый регион принимает решения самостоятельно, эти меры не статичны - могу сокращаться или, наоборот, увеличиваться в зависимости от того, как будут меняться цифры дальше, как будет меняться загрузка коек", - отметил пресс-секретарь президента.По его словам, сегодняшняя ситуация со смертностью от коронавируса в стране отличается от ситуации прошлой весны: "Цифры тогда были иные, динамика увеличения была иная".

https://ria.ru/20211001/volna-1752629479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии