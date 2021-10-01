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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211001/koronavirus-1752645203.html
В Кремле выразили обеспокоенность из-за ситуации с COVID-19
В Кремле выразили обеспокоенность из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 01.10.2021
В Кремле выразили обеспокоенность из-за ситуации с COVID-19
Динамика смертности пациентов с коронавирусом в РФ вызывает беспокойство, но она не соответствует показателям прошлой весны, когда на федеральном уровне были... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T12:38
2021-10-01T12:38
распространение коронавируса
общество
дмитрий песков
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Динамика смертности пациентов с коронавирусом в РФ вызывает беспокойство, но она не соответствует показателям прошлой весны, когда на федеральном уровне были введены серьезные ограничения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В пятницу, по данным оперштаба, В РФ зарегистрирован новый максимум смертей с коронавирусом за сутки - 887 случаев. За все время пандемии скончались 208 142 человека.Накануне Песков сообщил, что на федеральном уровне решений по введению дополнительных ограничений на фоне роста заболеваемости COVID-19 пока нет."Сейчас принимаются меры, что называется, "на земле" - регионы реагируют, как вы видите, все по-разному, многие из них вводят разные ограничения. Посмотрим, как (ситуация) будет развиваться дальше. Пока динамика плохая и вызывает беспокойство", - сказал Песков журналистам."Каждый регион принимает решения самостоятельно, эти меры не статичны - могу сокращаться или, наоборот, увеличиваться в зависимости от того, как будут меняться цифры дальше, как будет меняться загрузка коек", - отметил пресс-секретарь президента.По его словам, сегодняшняя ситуация со смертностью от коронавируса в стране отличается от ситуации прошлой весны: "Цифры тогда были иные, динамика увеличения была иная".
https://ria.ru/20211001/volna-1752629479.html
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общество, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:38 01.10.2021
 
В Кремле выразили обеспокоенность из-за ситуации с COVID-19

Песков: динамика смертности с COVID-19 в России вызывает беспокойство

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Динамика смертности пациентов с коронавирусом в РФ вызывает беспокойство, но она не соответствует показателям прошлой весны, когда на федеральном уровне были введены серьезные ограничения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В пятницу, по данным оперштаба, В РФ зарегистрирован новый максимум смертей с коронавирусом за сутки - 887 случаев. За все время пандемии скончались 208 142 человека.
Автомобиль скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
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Накануне Песков сообщил, что на федеральном уровне решений по введению дополнительных ограничений на фоне роста заболеваемости COVID-19 пока нет.
"Сейчас принимаются меры, что называется, "на земле" - регионы реагируют, как вы видите, все по-разному, многие из них вводят разные ограничения. Посмотрим, как (ситуация) будет развиваться дальше. Пока динамика плохая и вызывает беспокойство", - сказал Песков журналистам.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
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"Каждый регион принимает решения самостоятельно, эти меры не статичны - могу сокращаться или, наоборот, увеличиваться в зависимости от того, как будут меняться цифры дальше, как будет меняться загрузка коек", - отметил пресс-секретарь президента.
По его словам, сегодняшняя ситуация со смертностью от коронавируса в стране отличается от ситуации прошлой весны: "Цифры тогда были иные, динамика увеличения была иная".
 
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