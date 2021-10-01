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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 01.10.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Республике Алтай и Бурятии, он составил 0,16%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T11:25
2021-10-01T11:25
2021-10-01T11:25
распространение коронавируса
общество
магаданская область
республика алтай
здоровье - общество
коронавирусы
республика бурятия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Республике Алтай и Бурятии, он составил 0,16%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай, Республика Бурятия 0,16% , 2. Сахалинская область 0,18% , 3. Магаданская область 0,19%", - говорится в сообщении.
магаданская область
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общество, магаданская область, республика алтай, здоровье - общество, коронавирусы, республика бурятия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки выявили в Республике Алтай и Бурятии — 0,16%