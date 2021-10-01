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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 01.10.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Республике Алтай и Бурятии, он составил 0,16%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T11:25

2021-10-01T11:25

2021-10-01T11:25

распространение коронавируса

общество

магаданская область

республика алтай

здоровье - общество

коронавирусы

республика бурятия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Республике Алтай и Бурятии, он составил 0,16%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай, Республика Бурятия 0,16% , 2. Сахалинская область 0,18% , 3. Магаданская область 0,19%", - говорится в сообщении.

магаданская область

республика алтай

республика бурятия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, магаданская область, республика алтай, здоровье - общество, коронавирусы, республика бурятия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии