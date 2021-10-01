https://ria.ru/20211001/koronavirus-1752626550.html

В России выявили наибольшее с 19 июля число новых случаев COVID-19

В России выявили наибольшее с 19 июля число новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 01.10.2021

В России выявили наибольшее с 19 июля число новых случаев COVID-19

Число новых случаев COVID-19 в РФ наибольшее с 19 июля (24 522), рост до 7 535 548, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T11:18

2021-10-01T11:18

2021-10-01T11:18

распространение коронавируса

общество

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в РФ наибольшее с 19 июля (24 522), рост до 7 535 548, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно данным штаба, 19 июля в стране было зарегистрировано 24 644 случая."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 24 522 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 215 (9,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрированы 7 535 548 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,33%.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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