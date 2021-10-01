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В России выявили наибольшее с 19 июля число новых случаев COVID-19
В России выявили наибольшее с 19 июля число новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 01.10.2021
В России выявили наибольшее с 19 июля число новых случаев COVID-19
Число новых случаев COVID-19 в РФ наибольшее с 19 июля (24 522), рост до 7 535 548, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T11:18
2021-10-01T11:18
2021-10-01T11:18
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в РФ наибольшее с 19 июля (24 522), рост до 7 535 548, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно данным штаба, 19 июля в стране было зарегистрировано 24 644 случая."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 24 522 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 215 (9,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрированы 7 535 548 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,33%.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России выявили наибольшее с 19 июля число новых случаев COVID-19
В России выявили наибольшее с 19 июля число новых случаев COVID-19 — 24 522