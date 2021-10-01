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В России за сутки выписали 19 955 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 19 955 человек после COVID-19 - РИА Новости, 01.10.2021
В России за сутки выписали 19 955 человек после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 19 955 человек после COVID-19, за все время - 6 692 722, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T11:17
2021-10-01T11:17
2021-10-01T11:17
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 19 955 человек после COVID-19, за все время - 6 692 722, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 955 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 692 722", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписано 2189 человек, в Санкт-Петербурге - 1947, в Подмосковье - 1035.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 19 955 человек после COVID-19
Оперштаб: за сутки в России выписали 19 955 человек после COVID-19