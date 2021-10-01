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Тамбовская область
https://ria.ru/20211001/konferentsiya-1752732081.html
В Тамбовской области проходит Всероссийская Чичеринская конференция
В Тамбовской области проходит Всероссийская Чичеринская конференция - РИА Новости, 01.10.2021
В Тамбовской области проходит Всероссийская Чичеринская конференция
В Тамбовской области проходит Всероссийская научная конференция "Взаимосвязь нравственного и юридического в учении Б.Н. Чичерина", в ходе которой представители... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T19:01
2021-10-01T19:01
тамбовская область
общество
александр никитин
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ТАМБОВ, 1 окт - РИА Новости. В Тамбовской области проходит Всероссийская научная конференция "Взаимосвязь нравственного и юридического в учении Б.Н. Чичерина", в ходе которой представители российской юридической и философской наук, судебной системы обсуждают актуальные вопросы правового регулирования, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Конференция организована журналом "Российская юстиция" совместно с администрацией Тамбовской области, Тамбовским областным судом и Домом-музеем Г.В. Чичерина. В ее работе принимает участие Он обратился к участникам конференции с приветственным словом."Изучение научного наследия нашего земляка Бориса Николаевича Чичерина, в частности, проблем соотношения государства, права и нравственности, свободы и личной неприкосновенности, имеет непреходящую ценность и приобретает особую актуальность в настоящее время. Уверен, что обмен мнениями между участниками научной конференции позволит разрешить ряд проблемных аспектов правового регулирования и правоприменительной практики", - приводит пресс-служба слова из приветствия участникам конференции главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.Губернатор вручил участникам форума награды Тамбовской области за заслуги в формировании гражданского общества и правового государства, вклад в повышение правосознания граждан, формирование высокой правовой культуры.Так, премией Тамбовской области имени Бориса Николаевича Чичерина и Георгия Васильевича Чичерина награждена заместитель председателя Тамбовского областного суда Наталия Бурашникова.Премия вручается с 2002 года за заслуги в разработке приоритетных направлений науки и техники, создании научных школ, воспитании и подготовке научных кадров в области истории, философии, права на Тамбовщине. -0-
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общество, александр никитин
19:01 01.10.2021
 

В Тамбовской области проходит Всероссийская Чичеринская конференция

© Фото : Администрация Тамбовской областиВ Тамбовской области проходит Всероссийская Чичеринская конференция
В Тамбовской области проходит Всероссийская Чичеринская конференция - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Фото : Администрация Тамбовской области
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ТАМБОВ, 1 окт - РИА Новости. В Тамбовской области проходит Всероссийская научная конференция "Взаимосвязь нравственного и юридического в учении Б.Н. Чичерина", в ходе которой представители российской юридической и философской наук, судебной системы обсуждают актуальные вопросы правового регулирования, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Конференция организована журналом "Российская юстиция" совместно с администрацией Тамбовской области, Тамбовским областным судом и Домом-музеем Г.В. Чичерина. В ее работе принимает участие Он обратился к участникам конференции с приветственным словом.
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"Изучение научного наследия нашего земляка Бориса Николаевича Чичерина, в частности, проблем соотношения государства, права и нравственности, свободы и личной неприкосновенности, имеет непреходящую ценность и приобретает особую актуальность в настоящее время. Уверен, что обмен мнениями между участниками научной конференции позволит разрешить ряд проблемных аспектов правового регулирования и правоприменительной практики", - приводит пресс-служба слова из приветствия участникам конференции главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.
Губернатор вручил участникам форума награды Тамбовской области за заслуги в формировании гражданского общества и правового государства, вклад в повышение правосознания граждан, формирование высокой правовой культуры.
Так, премией Тамбовской области имени Бориса Николаевича Чичерина и Георгия Васильевича Чичерина награждена заместитель председателя Тамбовского областного суда Наталия Бурашникова.
Премия вручается с 2002 года за заслуги в разработке приоритетных направлений науки и техники, создании научных школ, воспитании и подготовке научных кадров в области истории, философии, права на Тамбовщине. -0-
 
Тамбовская областьОбществоАлександр Никитин
 
 
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