https://ria.ru/20211001/konferentsiya-1752732081.html

В Тамбовской области проходит Всероссийская Чичеринская конференция

В Тамбовской области проходит Всероссийская Чичеринская конференция - РИА Новости, 01.10.2021

В Тамбовской области проходит Всероссийская Чичеринская конференция

В Тамбовской области проходит Всероссийская научная конференция "Взаимосвязь нравственного и юридического в учении Б.Н. Чичерина", в ходе которой представители... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T19:01

2021-10-01T19:01

2021-10-01T19:01

тамбовская область

общество

александр никитин

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ТАМБОВ, 1 окт - РИА Новости. В Тамбовской области проходит Всероссийская научная конференция "Взаимосвязь нравственного и юридического в учении Б.Н. Чичерина", в ходе которой представители российской юридической и философской наук, судебной системы обсуждают актуальные вопросы правового регулирования, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Конференция организована журналом "Российская юстиция" совместно с администрацией Тамбовской области, Тамбовским областным судом и Домом-музеем Г.В. Чичерина. В ее работе принимает участие Он обратился к участникам конференции с приветственным словом."Изучение научного наследия нашего земляка Бориса Николаевича Чичерина, в частности, проблем соотношения государства, права и нравственности, свободы и личной неприкосновенности, имеет непреходящую ценность и приобретает особую актуальность в настоящее время. Уверен, что обмен мнениями между участниками научной конференции позволит разрешить ряд проблемных аспектов правового регулирования и правоприменительной практики", - приводит пресс-служба слова из приветствия участникам конференции главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.Губернатор вручил участникам форума награды Тамбовской области за заслуги в формировании гражданского общества и правового государства, вклад в повышение правосознания граждан, формирование высокой правовой культуры.Так, премией Тамбовской области имени Бориса Николаевича Чичерина и Георгия Васильевича Чичерина награждена заместитель председателя Тамбовского областного суда Наталия Бурашникова.Премия вручается с 2002 года за заслуги в разработке приоритетных направлений науки и техники, создании научных школ, воспитании и подготовке научных кадров в области истории, философии, права на Тамбовщине. -0-

https://ria.ru/20210928/demografiya-1752213526.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, александр никитин