https://ria.ru/20211001/kokov-1752708220.html
Глава Кабардино-Балкарии вышел с самоизоляции
Глава Кабардино-Балкарии вышел с самоизоляции - РИА Новости, 01.10.2021
Глава Кабардино-Балкарии вышел с самоизоляции
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в пятницу приступил к работе в обычном режиме после того, как два дня назад ушел на самоизоляцию, коронавирус у него не... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T16:58
2021-10-01T16:58
2021-10-01T17:06
распространение коронавируса
кабардино-балкарская республика (кбр)
общество
здоровье - общество
казбек коков
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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НАЛЬЧИК, 1 окт – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в пятницу приступил к работе в обычном режиме после того, как два дня назад ушел на самоизоляцию, коронавирус у него не обнаружен, сообщает его пресс-служба.Коков 29 октября ушел на самоизоляцию из-за того, что у одного из сотрудников его администрации было подозрение на коронавирус."Сегодня Коков приступил к работе в обычном режиме. Четырехкратное ПЦР-тестрирование показало отрицательный результат на наличие коронавируса у главы региона", - говорится в сообщении.Пресс-служба также напомнила, что в июне руководитель республики завершил полный курс вакцинации против коронавируса.В Кабардино-Балкарии с начала пандемии зарегистрировано 31 959 случаев заражения COVID-19, выздоровели 30 185 человек. В четырех госпиталях, где развернуто 937 коек, получают медицинскую помощь 872 пациента, из них в реанимации 106 человек.
https://ria.ru/20210924/samoizolyatsiya-1751604363.html
https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html
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кабардино-балкарская республика (кбр), общество, здоровье - общество, казбек коков, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:58 01.10.2021 (обновлено: 17:06 01.10.2021)
Глава Кабардино-Балкарии вышел с самоизоляции
Глава КБР Коков вышел с самоизоляции, тест на коронавирус у него отрицательный