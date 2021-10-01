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Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования КНР

Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования КНР - РИА Новости, 01.10.2021

Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования КНР

Президент России Владимир Путин направил телеграмму председателю Китая Си Цзиньпину по случаю 72-й годовщины образования КНР, выразив уверенность, что страны и... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T10:42

2021-10-01T10:42

2021-10-01T10:43

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китай

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си цзиньпин

россия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму председателю Китая Си Цзиньпину по случаю 72-й годовщины образования КНР, выразив уверенность, что страны и далее будут всемерно наращивать сотрудничество, сообщает пресс-служба Кремля.В поздравлении Путин отметил, что "Китай добился впечатляющих успехов в экономической, социальной, научно-технической и других сферах, активно участвует в решении актуальных вопросов международной повестки дня".Он также подчеркнул, что отношения между РФ и КНР развиваются в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также с опорой на Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, 20-летие которого отмечается в 2021 году. По его словам, между странами сформирована весьма эффективная модель двусторонних связей.

https://ria.ru/20210628/otnosheniya-1738631929.html

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в мире, китай, владимир путин, си цзиньпин, россия