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Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования КНР
Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования КНР - РИА Новости, 01.10.2021
Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования КНР
Президент России Владимир Путин направил телеграмму председателю Китая Си Цзиньпину по случаю 72-й годовщины образования КНР, выразив уверенность, что страны и... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T10:42
2021-10-01T10:43
в мире
китай
владимир путин
си цзиньпин
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму председателю Китая Си Цзиньпину по случаю 72-й годовщины образования КНР, выразив уверенность, что страны и далее будут всемерно наращивать сотрудничество, сообщает пресс-служба Кремля.В поздравлении Путин отметил, что "Китай добился впечатляющих успехов в экономической, социальной, научно-технической и других сферах, активно участвует в решении актуальных вопросов международной повестки дня".Он также подчеркнул, что отношения между РФ и КНР развиваются в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также с опорой на Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, 20-летие которого отмечается в 2021 году. По его словам, между странами сформирована весьма эффективная модель двусторонних связей.
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в мире, китай, владимир путин, си цзиньпин, россия
10:42 01.10.2021 (обновлено: 10:43 01.10.2021)
 
Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования КНР

Путин поздравил Си Цзиньпина с 72-й годовщиной образования Китайской народной республики

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков/ POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в рамках саммита БРИКС
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в рамках саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков/ POOL
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму председателю Китая Си Цзиньпину по случаю 72-й годовщины образования КНР, выразив уверенность, что страны и далее будут всемерно наращивать сотрудничество, сообщает пресс-служба Кремля.
В поздравлении Путин отметил, что "Китай добился впечатляющих успехов в экономической, социальной, научно-технической и других сферах, активно участвует в решении актуальных вопросов международной повестки дня".
Он также подчеркнул, что отношения между РФ и КНР развиваются в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также с опорой на Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, 20-летие которого отмечается в 2021 году. По его словам, между странами сформирована весьма эффективная модель двусторонних связей.
"Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно наращивать российско-китайское сотрудничество на различных направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровне", – отметил российский лидер.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
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В миреКитайВладимир ПутинСи ЦзиньпинРоссия
 
 
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