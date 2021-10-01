https://ria.ru/20211001/gretsiya-1752685025.html
В Греции используют дроны для доставки лекарств
В Греции используют дроны для доставки лекарств - РИА Новости, 01.10.2021
В Греции используют дроны для доставки лекарств
В Греции начали использовать дроны для доставки лекарств в труднодоступные районы. Первый рейс состоялся на прошлой неделе, сообщает "Европульс". РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T18:58
2021-10-01T18:58
2021-10-01T18:58
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Греции начали использовать дроны для доставки лекарств в труднодоступные районы. Первый рейс состоялся на прошлой неделе, сообщает "Европульс".Во время испытательного полета дрон доставил набор медикаментов из города Трикала в аптеку в поселке Лептокария, расположенном в ста километрах.Модель аппарата специально разработали для подобных миссий: устройство оборудовали багажным отсеком, а также системой контроля температуры и влажности.Такой дрон может находиться в полете 45 минут и подниматься на высоту до трех тысяч метров.Использование летательных аппаратов все активнее используют в Европе. Так, они начали следить за безопасностью купающихся на пляжах испанской Валенсии (Испания), а в Литве такие устройства мониторят загрязнение морской воды кораблями.
https://ria.ru/20210902/korfu-1747881648.html
https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html
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литва, испания, европа, греция, туризм, пляжи
В Греции используют дроны для доставки лекарств
В Греции дроны начали доставлять медпрепараты в труднодоступные районы страны