https://ria.ru/20211001/gretsiya-1752685025.html

В Греции используют дроны для доставки лекарств

В Греции используют дроны для доставки лекарств - РИА Новости, 01.10.2021

В Греции используют дроны для доставки лекарств

В Греции начали использовать дроны для доставки лекарств в труднодоступные районы. Первый рейс состоялся на прошлой неделе, сообщает "Европульс". РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T18:58

2021-10-01T18:58

2021-10-01T18:58

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Греции начали использовать дроны для доставки лекарств в труднодоступные районы. Первый рейс состоялся на прошлой неделе, сообщает "Европульс".Во время испытательного полета дрон доставил набор медикаментов из города Трикала в аптеку в поселке Лептокария, расположенном в ста километрах.Модель аппарата специально разработали для подобных миссий: устройство оборудовали багажным отсеком, а также системой контроля температуры и влажности.Такой дрон может находиться в полете 45 минут и подниматься на высоту до трех тысяч метров.Использование летательных аппаратов все активнее используют в Европе. Так, они начали следить за безопасностью купающихся на пляжах испанской Валенсии (Испания), а в Литве такие устройства мониторят загрязнение морской воды кораблями.

https://ria.ru/20210902/korfu-1747881648.html

https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html

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литва, испания, европа, греция, туризм, пляжи